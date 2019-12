Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého

Je mi teprve pětasedmdesát let a kromě doby, kdy jsem byl přeškolován, pracuji v zemědělství. Začínal jsem v dobách, kdy lopata, vidle, ruční kosa a chlupatý benzín byly základní výbavou každého sedláka a kdy nás v odborné škole učili zásadám pana Dr. Kampelíka, první - začít se dá i z mála, jen vytrvat se musí, a druhé - co jednomu nemožno, všem dohromady snadno. To platí dodnes. Musel jsem to uvést před vlastním návrhem řešení. Protože obvyklá hesla o nutnosti obstarání milionových dotací ještě před prvním hnutím prstu mě okamžitě rozpálí do běla a hlavně mě varují před jejich hlasateli. Zpravidla totiž jde o vyžírky, kteří jsou připraveni mít se dobře na cizí účet. Zdůrazňuji, že vystupuji z pozice prvovýrobce, který musí své zboží vypěstovat, sklidit, ošetřit, zušlechtit, vytřídit a pak nabídnou na trh. Moji obchodní partneři - dodavatelé mých potřeb, musí být schopni dodat to, co jako prvovýrobce potřebuji a ne to, co za mastné peníze oni dokáží uklohnit. Odběratelé zase musí mít právo vybrat si z mých výrobků to, co potřebují, ale nesmějí mne nutit, abych všechno, co jim se nehodí nezpeněžil, respektive, aby požadovali celou sklizeň s tím, že si vyseparují a uhradí to, co potřebují a zbytek bez náhrady vyhodí.

Vlastní řešení

sklizeň zahájit v zelené zralosti a postupně plynule sekt porosty samovazači se snášeči snopků prakticky bez ohledu na počasí, bezprostředně po posečení použít některý z lesáckých vyvažečů krátkého dřeva a podle vzdálenosti buď přímo, nebo s přeložením dopravit do zpracovny, přímo z vozu skládat na pult s oddělovačem okvětí, to odříznout a uložit k dosušení studeným vzduchem. Je to technologie známá, odzkoušená a dostupná v mnoha variantách, snopky bez vrcholových částí při posunu ze skládacího pultu projdou mačkacími válci, naočkují se bakteriemi, upraví se jim vlhkost a podle druhu použitých bakterií (aerobní, anaerobní) se uloží k rosícímu procesu, po ukončení rosení se provede hrubé oddělení pazdeří a usušení, podle poptávky a určení způsobu použití se okvětí i snopky dále zpracovávají.

Výhody

Sklizeň na poli lze provádět plynule, plodina není kontaminována půdou, všechny uvažované mechanické postupy jsou známé, odzkoušené a spolehlivé bez potřeby měny v zahraničních relacích a práce s produkcí probíhají pod střechou. Nevyužitých, k tomu účelu vhodných stájí je k dispozici dostatek.

Výzva

Popsané řešení připravujeme k provozu a zveme všechny, kdož mohou svými znalostmi přispět k minimalizování dětských nemocí systému. Těšíme se na hojnou spoluúčast.