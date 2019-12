veľmi rýchla návratnosť investícií na zavedenie systému (náklady na vrecia sa obci vrátia ich predajom)

vysoká miera spravodlivosti prerozdelenia nákladov podľa produkcie odpadov jednotlivých pôvodcov

spravodlivosť aj v bytových domoch (každá domácnosť má svoje vlastné vrecia)

vysoká motivácia k obmedzovaniu vzniku odpadov, k triedeniu a kompostovaniu odpadov

výrazné zníženie objemu prevážaných odpadov (odpady treba umiestniť do relatívne malých vriec, čo núti pôvodcov objemnejšie odpady stláčať, skracovať, ...)

príjmy z poplatkov (predaj vriec) sú k dispozícii pred vykonaním zberu odpadov (vriec)

nemusia sa (ale môžu) používať zberné nádoby (nepotrebné nádoby na zmesový odpad sa môžu použiť na zber vytriedených surovín)

úspora priestranstva pri nepoužívaní zberných nádob (napr. vznik nových parkovacích miest)

žiadne náklady na údržbu zberových nádob

žiadne problémy so zapáchaním odpadov

nie je potrebná žiadna (alebo iba minimálna) evidencia

mnoho občanov je zvyknutých nakupovať vrecká do smetných košov, čo uľahčuje zavedenie tohto systému

možnosť flexibilného umiestňovania vriec s odpadmi na rôzne, ale určené miesta (nie je nevyhnutné umiestňovať vrecia s odpadmi výlučne pred svoj dom. Keď sa vyloží na iné určené miesto, nikto nato finančne nedoplatí. Náklady už boli uhradené pri kúpe vreca)

pravidelnosť zberu odpadov

počiatočná investícia na výrobu oficiálnych vriec s potlačou

starostlivosť o nepretržité zásobovanie predajných miest oficiálnymi vrecami

nutnosť zakupovania plastových vriec pôvodcami (mnohí sú však už teraz zvyknutí kupovať si vrecká do smetných košov)

ak sa budú nakladať vrecia s odpadom do zberového auta ručne, môže to neskôr pracovníkom prepravcu spôsobiť zdravotné problémy s chrbticou

vyššie nároky na disciplinovanosť pôvodcov (nutnosť zaviazať vrece, používať iba oficiálne vrecia, vykladať vrecia iba v deň zvozu, ...)

riziko znečisťovania verejných priestranstiev pri nedisciplinovanosti pôvodcov (napr. rozfúkanie odpadov z nezviazaných vriec, nepoužívanie oficiálnych vriec môže spôsobiť hromadenie nezaplateného odpadu, ničenie vyložených vriec, ...)

náročnejšie nakladanie s objemnejšími odpadmi (niekedy môže byť problém ich umiestniť do relatívne malého vreca)

vyššie nároky na osvetu

vznik odpadov zo samotných vriec (celkovo však bude tvorba odpadov nižšia)