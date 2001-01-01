Odborné články
Lokomotiva na dřevoplyn – zdůvodnění účelnosti
Není pochyb, že elektrifikace železnic byla významným přínosem pro životní prostředí a podílí se na opatřeních proti globálnímu oteplování. Avšak ne všechny tratě je možné nebo účelné elektrifikovat. Na neelektrifikovaných tratích se v současnosti používají k pohonu železničních vozidel téměř výhradně vznětové motory. Ty jsou sice ekologičtější než někdejší parní stroje, ale bezexhalační rozhodně nejsou. Přestože už je u nich minimalizována emise tuhých částic i HC, NOx a síry, stejně životní prostředí narušují. Zvyšují obsah oxidu uhličitého v atmosféře a přispívají tím ke globálnímu oteplování. Navíc participují na čerpání omezených světových zásob ropy, čímž její cena samozřejmě poroste.
Situaci příliš nezlepší používání bionafty či alkoholů, vyráběných z rostlin. Ty sice předtím absorbovaly z ovzduší přesně stejné množství produkovaného CO2, ale další CO2 vznikající při výrobě těchto paliv a při pěstování a přepravě používaných rostlin není jejich růstem z ovzduší odstraňováno.
Ekologicky i ekonomicky příznivější je používat jako palivo pro dopravní prostředky plyn získaný nedokonalým spalováním biomasy, především tedy dřeva. Množství CO2 z dopravy dřeva a z jeho zpracování je totiž výrazně menší. Zdrojem pro výrobu dřevoplynu mohou být odpady z lesního hospodářství a z průmyslu dřevařského, celulózo-papírenského i nábytkářského, a také rychle rostoucí dřeviny, zejména japonský topol. Obavy, že používání dřeva jako zdroje energie povede k ubývání lesů, nejsou při rozumném hospodaření s nimi opodstatněné. Např. v Německu byl v době sepsání této zprávy roční přírůstek dřeva v lesích 122 milionů m3, ale spotřeba dřeva jen 76 milionů m3.
Porovnání vybraných pevných biopaliv použitelných pro výrobu plynu uvádí následující tabulka.[1]
*Cyklus sklizně japonského topolu je 2- 4 roky s hektarovým výnosem 60 - 100 tun surové štěpky (vlhkost 55%). Ekvivalent trvalého výkonu plantáže s japonskými topoly je 5 kW/ha.
Pohon dřevoplynem není však vhodný pro pohon silničních vozidel, a to z důvodů prostorových, hmotnostních i manipulačních[3]. Také se příliš nehodí pro velké energetické centrály, neboť oblasti se zdroji paliva pro ně by byly příliš rozsáhlé s důsledkem vyšších dopravních nákladů, jejichž produkce CO2 není růstem kompenzována.
V případě železnice je tomu jinak. Lokomotivám především nevadí větší rozměry ani hmotnost dřevoplynového pohonu, ta je využita pro adhezi. Zásobníky dřeva na nádražích lze doplňovat z menších oblastí, než je oblast zdrojů paliva pro dřevoplynovou elektrárnu.
Složení dřevoplynu a jeho vlastnosti
Dřevoplyn je z energetického hlediska málo hodnotným palivem[4]. Na výstupu z generátoru je v něm totiž kromě značného množství nehořlavého dusíku také vodní pára. Energeticky nejpřínosnější složkou je jedovatý oxid uhelnatý následovaný vodíkem a metanem. Minoritními složkami jsou popel, dehet a organické kyseliny. Ty je potřeba odstranit spolu s vodní párou, zejména pokud má být dřevoplyn použit jako palivo pro pístový spalovací motor.
Zápalná teplota dřevoplynu je cca 700 °C. Jeho hustota při 20 °C je 1,14 kg/m3. Žádná z jeho složek není tedy těžší než vzduch (1,25 kg/m3) s výjimkou malého množství nehořlavého CO2. Složení dřevoplynu v procentech objemu znázorňuje následující obrázek s tabulkou (lit. 1).
Přínos hořlavých složek v dřevoplynu shrnuje následující tabulka (spalné teplo zahrnuje na rozdíl od výhřevnosti i kondenzační teplo vodní páry, i té, která vznikla hořením vodíku).
Hořlavé složky dřevoplynu a jejich vlastnosti
Dřevoplyn obsahuje v malých množstvích i další zdravotně škodlivé těkavé organické sloučeniny, zejména benzol[5], benzpyren, etylbenzol, alkylbenzol, xylol, styrol, toluol, formaldehyd, naftalin. Zatímco generátory masově používané za 2. světové války byly podtlakové a škodlivé složky dřevoplynu nemohly nikde unikat, tak níže navrhovaný systém je přetlakový a musí být tedy u něj kladeny přísné požadavky na těsnost, zejména tam, kde se může vyskytovat obsluha. V pístovém motoru však tyto látky většinou shoří a zbytek prakticky odstraní „trojcestný“ katalyzátor.
Toxicita dřevoplynu
Na rozdíl od zemního plynu (CNG pro pohon aut) je dřevoplyn jedovatý. Může za to oxid uhelnatý vždy v něm přítomný. Ten má asi 210krát větší afinitu k hemoglobinu než kyslík, takže blokuje transport kyslíku krví. CO je sice o 3,5 % lehčí než vzduch, takže uniká vzhůru, ale v nedostatečně větraném prostoru by mohl způsobit otravu. Následky jsou závislé na jeho koncentraci ve vzduchu, jak uvádí následující tabulka.
Méně toxické plynné škodliviny SO2 a NOx vznikají při spalování dřeva v menší míře než u běžných, dosud nejrozšířenějších paliv:
Dřevoplyn vzniká hořením dřeva za omezeného přístupu vzduchu. Zdrojem pro výrobu dřevoplynu mohou být odpady z lesního hospodářství a z průmyslu dřevařského, celulózo-papírenského, a nábytkářského, a také rychle rostoucí dřeviny, zejména japonský topol. Dřevo se stejně jako ostatní biopaliva nepodílí na vytváření skleníkového efektu. Při spálení jedné tuny dřevní hmoty se spotřebuje 1,2 tuny kyslíku a vyprodukuje 1,6 tuny oxidu uhličitého. Pro vzrůst jedné tuny dřevní hmoty se spotřebuje ze vzduchu rovněž 1,6 tuny oxidu uhličitého a do vzduchu se dodá 1,2 tuny kyslíku. Ekologicky neutrální to však není, neboť sklizeň a následná doprava využívá stroje poháněné benzínem či motorovou naftou.
Dřevoplynové generátory
Praxí ověřeny jsou tři typy generátorů: protiproudý, souproudý a fluidní. Všechny využívají gravitaci pro přesun pevného paliva do oblasti produkce plynu: jde o stojící kovové nádoby, nejčastěji válcového tvaru, izolované proti ztrátě tepla.
Protiproudý generátor má přívod vzduchu dole a odvod spalin nahoře, takže jejich proud vede proti klesajícímu, hořením ubývajícímu palivu. Pod oblastí hoření zajištěného přívodem vzduchu je na roštu zóna redukce. Nad oblastí hoření probíhá pyrolýza a úplně nahoře se palivo jen dosouší. Problémem tohoto generátoru je velký obsah dehtu v produkovaném plynu, což by vadilo zejména pístovým motorům. Vyžaduje také časté pohybování roštem.
Fluidní generátor je vhodný pro jemnozrnná paliva, např. pro piliny. Ty se vznáší v proudu spalin a vzduchu. Tento generátor nezvládá rychlé změny zatížení vyskytující se u silničních vozidel. V jím produkovaném plynu je hodně par dehtu (až 500 mg/m3). V jeho popelu se navíc vyskytuje nespálený uhlík.
Souproudý generátor se osvědčil jako zdroj dřevoplynu pro pístové motory, a to hlavně díky jen malé produkci nežádoucího dehtu. U něj proudí vzduch pro hoření shora dolů stejně jako sesouvající se palivo. Tyto generátory se masově uplatnily pro pohon vozidel za druhé světové války především v Německu a v zemích jím okupovaných. Šlo zejména o generátory Imbert, viz následující obrázek.
Souproudá koncepce dřevoplynového generátoru bude použita i u generátoru pro lokomotivu; proto je níže popsána důkladněji.
Ještě níže je zóna redukce, kde reaguje se žhoucím dřevěným uhlím část vodní páry vzniklé nahoře vysoušením a dole oxidací. Touto reakcí vznikají hlavní hořlavé složky dřevoplynu – oxid uhelnatý a vodík. Část vzniklého vodíku pak redukuje nehořlavý CO2 na hořlavý CO za vzniku další vodní páry. Vodní páru je pak zapotřebí před vstupem do pístového motoru odstranit kondenzací.
Na vznik hořlavého CO se spotřebuje tepelná energie, a proto teplota v redukční zóně klesá na cca 950 °C. Vyskytuje se tam však i reakce tepelně neutrální C + 2H2 = CH4 a reakce exotermická:
CO + 3 H2 = CH4 + H2O + 205,9 kJ/mol. Vzniklý CH4 (metan) je pro zážehový motor výhodnější než vodík díky vyššímu oktanovému číslu.
Z kilogramu dřeva o 20% vlhkosti se vyrobí asi 2,5 m3 dřevoplynu. Výstupní teplota dřevoplynu z přetlakového generátoru nebude patrně překračovat 1000 °C (u generátorů s odsáváním plynuje to 950 °C). Generátor začne dodávat hořlavý plyn po 3 – 5 minutách od podpalu.
Roštem pod redukční zónou propadává popel a občas je vhodné tomu napomoci pohybem roštu, aby se zabránilo vzniku ztíženého odchodu dřevoplynu z generátoru. Tvorba strusky nehrozí. Ta se vyskytuje u paliv s obsahem popela nad 5 – 6 %, kdežto dřevo zanechává jen 0,75 – 2,5 % popela, který je využitelný jako kvalitní a ekologické hnojivo. Některé dřevoplynové teplárny poskytují i dřevěné uhlí (v důsledku nižšího stupně oxidace paliva).
Proudění pod roštem v popelníku je relativně pomalé, takže nestrhne s sebou větší částice popele. Ty se budou hromadit v popelníku a budou vysypávány do příslušného kontejneru při zavážení generátoru palivem. Množství plynem unášeného popele je cca 0,5 až 5 g/m3 (zjištěno u generátorů IMBERT).
Podrobně bylo zkoumáno zastoupení částic popele v dřevoplynu po výstupu z generátoru, viz následující tabulku:
Lokomotiva – vhodná aplikace dřevoplynového pohonu
Biomasa by neměla být kvůli své objemnosti a malé výhřevnosti energeticky využívána příliš daleko od místa svého vzniku[7], aby se dopravní náklady udržely v rozumné výši.
Elektrárna spalující dřevo není z toho důvodu příliš vhodným řešením. Nemá sice problém ani s rozměrností, ani s hmotností příslušných zařízení na zpracování dřeva a manipulaci s ním, ale v zájmu účinnosti je určena pro co největší výkon, což vyžaduje vydatný přísun paliva. Kvůli jeho rozptýleným zdrojům je nutno dopravovat je do takové centralizované elektrárny z větších vzdáleností, v praxi i více než stokilometrových, což zvyšuje náklady a přispívá k zátěži životního prostředí.
V případě lokomotivy se jedná o menší výkon a tedy i menší množství potřebného dřeva, které navíc nemusí být dopravováno do jediného centra, ale lze je skladovat na řadě míst podél trati, takže dopravní vzdálenosti se zkrátí a cena paliva tím není příliš navyšována. Je tedy železnice jako liniový spotřebitel dřeva optimálním kompromisem, výhodnějším než spotřebitelé rozptýlení i spotřebitel centralizovaný.
Potřebná infrastruktura pro dopravu dřeva na příslušná nádraží a pro výrobu špalíků bude výrazně jednodušší, než jaká byla v minulosti při používání uhlí pro parní lokomotivy. Ty bylo nutno navíc zásobovat vodou. Té měly v kotli hodně a její změna na páru potřebného tlaku trvala hodiny, zatímco rozhoření paliva v generátoru trvá minuty[8]. Na rozdíl od uhlí nevytvářejí dřevěné špalíky mour a při sypání nepráší. Popele ze dřeva je málo a je využitelný jako hnojivo. Dřevoplynový generátor navíc neprodukuje saze.
Při zavážení generátoru palivem bude nutno uzavřít potrubí vedoucí k němu i od něj a uvolnit přetlak (zřejmě vpuštěním do sání dmychadla pro sousední generátor). Pak uvolnit poklop a dopravit do generátoru palivo. Poklop pak uzavřít a zmíněná potrubí otevřít. To lze mechanizovat, resp. automatizovat.
K zapálení paliva lze použít elektrický odporový ohřev dmýchaného vzduchu, a to nad zápalnou teplotu dřeva. Energii k tomu potřebnou poskytne lithiová baterie. Ta bude použita i pro startování pístových motorů. Baterie bude dobíjena z tohoto alternátoru přes transformátor a usměrňovač.
V zájmu vyššího výkonu a rozšíření regulačního rozsahu budou u navrhované lokomotivy použity dřevoplynové generátory dva, stejně jako dva zážehové motory. Při požadavku na plný výkon budou ve funkci oba generátory i motory, při sníženém výkonu bude stačit jeden generátor a jeden motor.
Generátory budou mít válcový tvar a v oblasti vysokých teplot budou tříplášťové. Vnitřní plášť musí být teplotně odolný (mechanicky namáhán není). Vnější plášť musí odolávat vnitřnímu přetlaku, neboť vzduch je do generátoru hnán dmychadlem. Proti ohřevu sáláním od horkého vnitřního pláště je vnější plášť chráněn tenkým mezipláštěm. Ten vykazuje vůči vnějšímu i vnitřnímu plášti mezeru využívanou pro proudění spalovacího vzduchu, a to vnější mezerou vzhůru a vnitřní mezerou zpět. Tato tepelná ochrana vnějšího pláště slouží současně k předehřátí spalovacího vzduchu.
Nízká rychlost proudění pod roštem dovoluje ukládání větších částeček popele do popelníku. Unášen je jen jemný popílek. Zachycován je s účinností 60 – 70 % v cyklonovém odlučovači odstředivou silou. Neodloučený ještě jemnější popílek lze zachytit v elektrostatickém odlučovači[9] s účinností cca 96 %. Zbytek (6 – 80 mg/m3) by dokázal odstranit textilní filtr, ale klasické textilie jsou kvůli vysoké teplotě plynu nepoužitelné. Při nízkých teplotách by naopak kondenzovaly na filtru páry a vznikal by maz, který textilní filtry ucpává a obtížně se odstraňuje.
Pro pístové motory nabízí řešení skleněná tkanina, která dobře snáší teplotu až 300 °C. Na tuto teplotu se předtím plyn z generátoru a následně cyklonového odlučovače sníží odevzdáním části tepla přehřívači páry (viz níže). Za skleněným filtrem následuje výměník tepla předávaného do kapaliny parního okruhu. Posléze se plyn mísí se spalovacím vzduchem. Vzniklá směs je před vstupem do pístového motoru stlačována odstředivým dmychadlem, které je poháněno vysokootáčkovým Indukčním motorem. Následně je chlazena klasickým vzduchovým chladičem.
Při uvedené třístupňové filtraci bude opotřebení motoru srovnatelné s použitím obvyklých kapalných paliv. Čištění zaneseného skleněného filtru lze zajistit profukováním stlačeným vzduchem v obráceném směru, a to po 150 – 200 hodinách provozu. To je pro obsluhu přijatelné, ale ještě příznivější by bylo tento proces automatizovat.
Velmi problematickou nečistotou dřevoplynu je dehet. Způsobuje obtížně odstranitelné usazeniny, narušující řádnou funkci pohonu. U generátorů IMBERT určených pro automobily kondenzovaly jeho páry spolu s vodní parou v chladiči plynu a pod ním. Nevzhledný a páchnoucí kondenzát byl tehdy běžně vypouštěn na silnici. To je v současnosti ekologicky neúnosné.
Pokud tedy dehtovité látky neshoří už v generátoru, je potřeba je rozkládat ještě v plynné fázi. K tomuto účelu se hodí niklové katalyzátory používané průmyslově pro reforming ropných frakcí. Fungují v teplotním rozsahu cca 700 - 950 °C, což je srovnatelné s teplotou dřevoplynu při výstupu ze souproudého generátoru.
Dřevoplynový generátor IMBERT dodával vyhovující plyn v rozsahu 20 – 100 % svého plného výkonu. Jelikož lokomotiva bude mít obdobné souproudé generátory dva, posune se dolní hranice na 10 % maxima (vyřazením jednoho generátoru). Volnoběh motoru by však vyžadoval ještě nižší produkci dřevoplynu. To je realizovatelné uzavřením jednoho či více přívodů vzduchu do ohniště momentálně zapojeného generátoru. Je však potřeba brát v úvahu setrvačnost produkce spalin a krátkodobě motorem nespotřebovaný plyn nechat shořet asi neužitečně.
Souhrn parametrů dřevoplynového zdroje energie pro lokomotivu
Zdroje výkonu pro dřevoplynovou lokomotivu
Plynová turbína (nevhodná)
Lokomotivy poháněné plynovou turbínou byly nejen navrženy, ale i vyrobeny a odzkoušeny. Záměrem bylo zvýšit výkon lokomotiv bez zvětšení jejich hmotnosti[15]. Palivem pro ně byl běžný letecký petrolej a pokusně také zemní plyn skladovaný na lokomotivě v kapalné fázi.[16]
Paliva v plynném skupenství se běžně používají pro zážehové motory lokálních kogeneračních centrál produkujících energii elektrickou a tepelnou. U nich není zapotřebí hmotností šetřit, takže hlavní důvod pro použití turbín odpadá.
Výhodou plynových turbín ve srovnání s pístovými motory je kromě nižší hmotnosti také absence vibrací a při použití dřevoplynu žádný problém s odstraňováním dehtu. Jeho páry totiž shoří ve spalovací komoře.
Nevýhody plynových turbín:
- Termodynamickou účinnost mají výrazně nižší než pístový motor, zejména při částečném zatížení. Z toho vyplývá dost vysoká spotřeba paliva.
- Turbínový pohon je značně hlučný kvůli značné rychlosti plynů odcházejících výfukem.
- Při použití dřevoplynu pro turbínový pohon by byl problém s odstraňováním popílku. Ten by působil abrazi turbínových lopatek. Nejdokonaleji jej dokážou odstraňovat textilní filtry, ale ty nejsou kvůli vysoké teplotě spalin použitelné, a to ani tkaniny ze skelných vláken. Používané odlučovače popílku odstředivé i elektrostatické zvládají filtraci jen nedokonale.
- Postupnou degradaci povrchu turbínových lopatek by dřevoplyn působil i obsahem alkalických kovů (Na, K, Ca).
Pístový motor na dřevoplyn
Plynové motory nabízejí jako další produkt někteří výrobci dieselelektrických lokomotiv. Palivem jejich velkých zážehových motorů je většinou zemní plyn. Jsou také nabízeny pro bioplyn, kalový plyn či skládkový plyn, ale jen ojediněle pro dřevoplyn. Ten má vysoký obsah dusíku (přes 50 %) a tedy menší výhřevnost. Výkon motoru na dřevoplyn je tudíž výrazně nižší než na zemní plyn. U navrhované lokomotivy bude problém málo výhřevného paliva řešen novou koncepcí pohonu[17].
Na rozdíl od plynových motorů v energetických centrálách, které pracují s chudou směsí, bude u navrhovaného lokomotivního motoru používána směs stechiometrická za účelem vyššího litrového výkonu. Kvůli nízké rychlosti šíření plamene ve směsi dřevoplynu se vzduchem se u něj počítá se čtyřmi zapalovacími svíčkami na válec. To současně umožní zvýšit stupeň komprese a užít větší průměr válce. Kratší plamen totiž sníží riziko detonačního zakončení hoření („klepání“) a zkrácením doby hoření se lépe využije expanzní zdvih. I proto je základní předstih zapalování větší než u motorů na zemní plyn.
Pozitivní vliv uvedených opatření nebylo možno ve fázi konceptu kvantifikovat a dopracovat se tak k výkonovým parametrům motoru. Poněkud spolehlivější je odhad ztrát energie získané hořením ještě před vstupem do motoru. Než dřevoplyn z generátoru naplní během sacích zdvihů válce čtyřdobého pístového motoru, musí předtím překonat odpor potrubí a filtrů, načež ve výměníku tepla či v chladiči přijde o část energie tepelné.
Bohužel nejsou účinnosti dílčích úprav spalin po opuštění generátoru a dodání do plynového motoru bez dalšího kvantifikovatelné. Proto bude v záležitosti zmíněných energetických ztrát jistější zaměřit se na srovnání se systémy již praxí ověřenými.
K tomu se nabízejí vozidla používaná za druhé světové války[18], např. protektorátní linkové autobusy. U nich motor upravený na pohon dřevoplynem vykazoval výkon cca 52 kW a účinnost 0,25. Za hodinu vydal tedy energii 187,2 MJ, ale čtyřnásobek energie 748,8 MJ (187,2 / 0,25) přijal v upraveném dřevoplynu. Přibližně stejná energie se obvykle mařila ztrátami v generátoru a v jeho příslušenství. Dohromady to činilo cca 1500 MJ. Tolik energie se tedy muselo za hodinu uvolnit hořením[19]. Při specifické energii dřeva 14 MJ/kg by měla být jeho hodinová spotřeba 107 kg. Řidiči těchto autobusů to víceméně potvrzovali.
Celková účinnost ηc pohonu je podílem vydané mechanického energie EM a energie uvolněné hořením dřeva EH. V případě porovnávaného autobusu to bylo: ηc = EM / EH = 187,2 MJ/1500 MJ = 12,5 %.
Obecně tedy lze předpokládat, že
z energie EH uvolněné hořením dřeva v generátoru se pro pohon použije část ED obsažená ve vysušeném a ochlazeném dřevoplynu. Zbylá část EZ představuje energetické ztráty v generátoru a
v jeho příslušenství, neboli EH = ED + EZ .
Energie ED dodávaná motoru v dřevoplynu upraveném pro tvorbu zápalné směsi musí být větší než energie posléze získaná prací motoru EM, neboť ten vykazuje nemalé energetické ztráty. Jejich velikost získáme, když od energie hoření EH odečteme efektivní práci motoru dělenou jeho účinností
(EZ = EH - EM / ηM).
U lokomotivního generátoru dřevoplynu budou energetické ztráty v jeho příslušenství kvůli jeho větší složitosti[20] větší, odhadem 55 % z energie hodinu trvajícího hoření. tedy
EZ = 0,55 * EH = 0,55 * 10 600 MJ = 5 830 MJ.
Dalším odborným odhadem je účinnost motoru
ηM = 0,46 odvozená od účinnosti podobných motorů.
Pro zásobování motoru energií obsaženou v dřevoplynu ED zbývá po odečtení ztrát 45 % energie hoření EH, tedy 0,45 * 10 600 MJ = 17 172 MJ = 4770 kWh.
Motorem poskytnutá mechanická energie EM je součinem účinnosti motoru ηM a energie jím v dřevoplynu přijaté
EM = ηM*ED = 0,46*4 770 kWh = 2 194,2 kWh, což je hodina užitečné práce motoru o výkonu 2 194,2 kW.
Za hodinu jízdy plným výkonem 2 194,2 kW vykoná motor práci 7 899,12 MJ a spotřebuje 757 kg dřeva (10 600 MJ/14 MJ/kg).
Náplň generátoru s 800 kg dřevěných špalíků tedy při „plném plynu“ shoří za 63 minut.
Nekonvenční koncepce dřevoplynového pohonu lokomotivy
U existujících dieselelektrických lokomotiv je obvykle k dispozici dost prostou pro umístění ústrojí pohonu, ale v našem případě, kdy je nutno umístit někam navíc dva dřevoplynové generátory a další pístový motor, nemělo by se plýtvat délkou lokomotivy určené i pro vedlejší tratě. Nízká výhřevnost dřevoplynu by se při použití kteréhokoliv existujícího motoru na zemní plyn projevila omezenými parametry lokomotivy, zejména nízkým výkonem. Proto byla dána přednost návrhu vlastního pohonného systému, který je ovšem složitější než pohon dieselelektrické lokomotivy. Bude mít dva osmiválcové motory[21], dva dřevoplynové generátory a navíc parní systém využívající odpadní teplo.
Byl-li by klasický řadový nebo vidlicový motor nahrazen motorem hvězdicovým, ušetřilo by se především na délce motoru[22]. Snížila by se trochu i hmotnost (kratší kliková hřídel i skříň). Ještě výraznější redukci rozměrů a hmotnosti hnacího agregátu nabízí motor s bezojničním mechanismem, jaký byl realizován u sovětského leteckého motoru OM-127 PH, viz následující obrázek.
Jde o osmiválcový kapalinou chlazený zážehový motor (druhá čtyřválcová „hvězdice“ je v zákrytu). Lze jej však považovat za šestnáctiválec, neboť všechny válce jsou dvojčinné (pracovní prostor je i pod spodní stranou pístu). Písty tohoto značně složitého motoru jsou chlazeny olejem. V hlavě každého válce jsou čtyři ventily. U spodních spalovacích prostorů je bohužel obtížný přístup pro seřizování vůle ventilů a také k zapalovacím svíčkám přes spleť sacího, výfukového a olejového potrubí [23].
Pokud se na dvojčinnost rezignuje, motor se podstatně zjednoduší, přičemž se zachová vynikající vyváženost i značná kompenzace periodických setrvačných sil pístové skupiny silami od tlaku ve válcích. Z práce motoru to tedy vyřadí prostory pod písty, což zmenší celkový zdvihový objem téměř na polovinu a s ním samozřejmě i výkon. Avšak u lokomotivy, kde hmotnost motoru nehraje takovou roli jako u letadla, existuje možnost dohnat ztrátu výkonu zvětšením zdvihového objemu motoru, čímž samozřejmě stoupne jeho hmotnost.
Princip funkce bezojničního klikového mechanismu tohoto motoru znázorňuje následující schéma. Pokud na pravém obrázku půlí konec kliky C spojnici AB, je aktuální vzdálenost x pístů (na společné pístnici) od úvratí popsána rovnicí
x = 2 * K * sin (ω*t),
kde K je délka kliky, ω je úhlová rychlost rotace kliky a t je čas (začíná v úvrati), Jde tedy o čistě harmonický pohyb, hmotnostně beze zbytku vyvažitelný.
Na levé části obrázku patří ložiska B k vodorovným pístnicím zakončeným písty.
Aby se všechny čtyři kliky otáčely stejně, jsou spojeny s předlohovým hřídelem pomocí tří párů ozubených kol. Výkon je odebírán z tohoto předlohového hřídele.
Významnou předností tohoto motoru je totální vyvážení. Setrvačné síly dvou pístů spojených pístnicí se skládají se setrvačnými silami obdobné skupiny (pootočené o 90°) tak, že dohromady vytvářejí konstantní sílu rotující otáčkami klikového hřídele. Ta se kompenzuje protizávažím na klikovém hřídeli. Na rozdíl od ojničního mechanismu zde neexistují vyšší harmonické složky nevyváženosti. Nevzniká ani nevyváženost momentová, neboť mechanismus druhé čtyřválcové hvězdice je zrcadlovým „obrazem“ hvězdice první.
Pro letecký motor byl u zmíněných ozubených kol zvolen převod do pomala, neboť bylo třeba, aby otáčky vrtule byly nižší než otáčky motoru. Je-li poháněn alternátor, jde naopak v zájmu úspory hmotnosti o převod do rychla, jak je v obrázku naznačeno.
Důležitou výhodou uvedeného motoru je značný rozsah kompenzace setrvačných sil od pístové skupiny silami od tlaku ve válci při kompresním a expanzním zdvihu: Při pohybu k úvrati napomáhá ke zpomalování pístové skupiny rostoucí tlak v tom válci, ve kterém probíhá komprese. Při pohybu od úvrati je setrvačnost pístové skupiny přemáhána silou expanzního zdvihu.
U čtyřdobého motoru s klasickým klikovým mechanismem k takové kompenzaci nedochází v těch válcích, kde právě probíhá sání či výfuk, zatímco u výše uvedeného motoru jdou proti sobě síly od tlaku ve válci a síly setrvačné při každém zdvihu. Navíc je síla od expanze využívána pro kompresi v jiném pracovním prostoru pouze prostřednictvím pístnice a nikoliv přes čepy a ložiska klikového mechanismu jako u klasického motoru. Další předností je absence bočních sil na písty. To vše snižuje mechanické ztráty.
Moderní motor na dřevoplyn musí být vybaven zpětnovazebním řízením směšovacího poměru (plynu a vzduchu), neboť složení dřevoplynu může významně kolísat. Kontroluje se obsah kyslíku ve výfukových plynech pomocí sondy l. Tento systém současně slouží pro katalytické snižování emisí ve výfuku za stechiometrického poměru plynu a vzduchu (jde o „trojcestný“ katalyzátor redukující i obsah NOx ve výfukových plynech[24]).
Výkon motoru je ovládán dodávkou plynu i vzduchu do motoru tak, že je regulován výkon odstředivých dmychadel. Je to energeticky efektivnější než regulace škrticí klapkou. Takto se reguluje i bohatost směsi na základě signálu ze sondy l. Pro pohon odstředivých dmychadel je zřejmě optimálním řešením systém, u kterého nejsou dmychadla poháněna výfukovou turbínou, nýbrž vysoce účinnými synchronními elektromotory s permanentně magnetizovanými rotory. Jsou napájeny přes frekvenční měnič z trakční sítě.
Výfuková turbína nepohání dmychadlo, ale alternátor s permanentně magnetizovaným rotorem. Jím produkovaný střídavý proud (zřejmě třífázový) o frekvenci ve stovkách Hz je usměrňován a současně regulován tak, aby jeho příkon korespondoval s aktuálním výkonem výfukové turbíny.
Získaný stejnosměrný proud nabíjí lithiovou baterii. Pokud je plně nabitá, přispívá proud z tohoto alternátorku upravený invertorem k napájení trakčních elektromotorů na nápravách. Jde pak o jakousi upravenou verzi kompaundního řešení pohonu.
Pohon dmychadla regulovaným vysokorychlostním elektromotorem tedy umožňuje řádnou funkci plynového motoru v celém rozsahu otáček i zatížení.
Pístové motory pohánějí hlavní alternátor přes ozubcové spojky. To umožňuje vyřadit jeden či druhý motor z pohonu alternátoru vyřadit. Před zasunutím takovéto spojky se motor roztočí na aktuální úhlovou rychlost a upraví se úhlová poloha ozubců tak aby zapadly do příslušných mezer. Je to obdobné jako v elektrárnách při sfázování alternátoru se střídavou sítí. Příslušný servomechanismus je vybaven senzory pro úhlovou rychlost a pro úhel pootočení [25] .
Spouštění pístového motoru bude nejspíše řešeno klasicky zasunutím pastorku do ozubeného věnce. Energie pro elektromotor spouštěče bude odebírána z palubní lithiové baterie. Ta bude sloužit mj. i pro roztápění dřevoplynových generátorů vháněním vzduchu ohřátého elektrickými topnými články nad zápalnou teplotu dřeva. Při vypnutí plynových motorů bude baterie zdrojem energie pro motor kompresoru brzdové soustavy.
Na následující stránce je zjednodušené schéma pohonu dřevoplynové lokomotivy. V zájmu dostatečného výkonu a vysoké účinnosti jsou pístové motory přeplňovány dvoustupňově s mezichlazením.
Nejsou uvedeny: spojka pro připojení či odpojení parního pohonu, závěry plynu u generátorů a závěry směsi u pístových motorů, spojka k druhému pístovému motoru, spouštěče pístových motorů a elektromotory dmychadel a odstředivého filtru.
Parametry navrhovaného dřevoplynového motoru
|
Počet a uspořádání válců
|
2 x 4 (X)
|
viz obrázek a text na str. 10
|
Převod mezi předlohou a klikovými hřídeli
|
3,0
|
6000 / 2000
|
Vrtání x zdvih [mm]
|
Ø 200 x 250
|
|
Zdvihový objem válce [26]
|
7,85 dm3
|
|
Celkový zdvihový objem motoru
|
62,8 dm3
|
|
Jmenovité otáčky dřevoplynového motoru
|
2000 / min
|
|
Střední pístová rychlost [27]
|
16,7 m/s
|
|
Stupeň komprese [28]
|
14
|
|
Měrný výkon vztažený na zdvihový objem [29]
|
34,9 kW/dm3
|
|
2 194 kW
|
|
46 %
|
|
Příspěvek parní turbíny k výkonu motoru
|
220 kW (10 %)
|
|
Výkon pístového motoru a parní turbíny celkem
|
2 400 kW
|
Zaokrouhleno
|
Výkon obou motorů i obou parních turbín[31]
|
4 800 kW
|
|
Jmenovité otáčky alternátoru
|
6 000/min
|
Průměr rotoru max. 500 mm
|
Účinnost alternátoru
|
95 %
|
Odhad
|
Nominální výkon alternátoru
|
4 560 kW
|
|
Účinnost frekvenčního měniče
|
95 %
|
Odhad
|
Max. výkon poskytnutý trakčním motorům
|
4 332 kW
|
|
Celková účinnost pohonu lokomotivy[32]
|
20,43 %
|
4 332 kW / 21 200 kW
Parní turbína využívající teplo spalin primárního pohonu
Tepelné elektrárny, které používají jako palivo zemní plyn, využívají tepelnou energii spalin z plynové turbíny obvykle k vytápění[33], ale někdy také k výrobě páry pro pohon parní turbíny[34], která pak významně pomáhá plynové turbíně a zlepšuje celkovou účinnost takovéhoto paroplynového pohonu (udává se až 55 %). Už to bylo realizováno i pro energetické centrály na dřevoplyn.
U silničních vozidel je toto řešení problematičtější jednak kvůli významnému vzrůstu hmotnosti i potřebného prostoru, jednak kvůli nestacionárnímu provozu, většinou jen s částečným zatížením včetně volnoběhu, kde efektivita přídavného parního okruhu rychle klesá.
Lokomotivy nejsou tak proměnlivě zatěžovány jako auta, a s prostorem i hmotností to u nich není zdaleka tak napjaté, takže přídavný parní pohon by mohl být přínosem. Pro následné výpočty se předpokládá zvýšení plného výkonu o desetinu [35]).
Doplňkový parní pohon na zbytkovou tepelnou energii primárního dřevoplynového pohonu je pochopitelně tím účinnější, čím vyšší je teplota páry pohánějící turbínu a čím nižší je teplota její kondenzace.
U navrhovaného motoru bude i vlivem velkého obsahu dusíku a vysokého stupně komprese teplota výfukových plynů relativně nízká, takže klasický Rankine-Clausiův cyklus bude mít dost nízkou účinnost. Pro takové případy byly navrženy termodynamické cykly s vyšší účinností např. Oeharův, Kalinův, ale hlavně Organický Rankinův cyklus (ORC). Ten je navíc komerčně dostupný. Voda je v něm nahrazena vhodným silikonovým olejem.
Jako výhody ORC přicházejí v úvahu:
- přijatelná účinnost při nižších teplotních spádech
- nižší otáčky turbíny při stejném výkonu (větší molekulová hmotnost páry)
- nižší tlak a teplota v celém oběhu,
- pracovní médium je nekorozivní a nemrzne.
Nevýhody ORC:
- pracovní média jsou vesměs hořlavá,
- při úniku média nepříznivý vliv na životní prostředí,
- a proto vysoké nároky na těsnost systému.
Oblasti vhodné k provozu lokomotiv na dřevoplyn
I bez podrobné analýzy je zřejmé, že přednostní zájemci o dřevoplynové lokomotivy by se měli vyskytovat v zemích s málo elektrifikovanou železniční sítí. Netýká se to tedy Evropy (včetně ČR, kde je elektrifikována zhruba třetina železniční sítě (k 31. 12. 2024 měla 9 349 km). Přesto by se zde dřevoplynové lokomotivy mohly perspektivně uplatnit, a to jako ekologičtější náhrada vyřazovaných lokomotiv s dieselovými motory.
Na českém území byl dřevoplyn pro pohon železničních vozidel již použit, a to v době protektorátu. Šlo o dvounápravové motorové vozy řady M 133.0 (tovární označení Škoda 15Mo), které byly vyrobeny ve Škodě Plzeň v letech 1941 až 1943 v počtu šesti kusů pro Českomoravské dráhy. Byly určeny pro místní tratě. Měly dvanáctiválcový motor Škoda 12 V.G o výkonu 99 kW upravený pro pohon dřevoplynem. Ten poháněl přes čtyřstupňovou mechanickou převodovku Škoda jen jednu nápravu. Maximální rychlost tohoto motorového vozu byla 65 km/h.
V Německu používala za druhé světové války Deutsche Reichsbahn posunovací lokomotivy upravené na pohon dřevoplynem.
Lokomotivy s dřevoplynovým pohonem mohou na vedlejších neelektrifikovaných tratích nahradit ekologicky nepříznivé lokomotivy se vznětovým motorem.
Pro širší použití dřevoplynových lokomotiv přicházejí zřejmě v úvahu země s rozsáhlou těžbou a zpracováním dřeva (např. Kanada, Finsko, Rusko, Brazílie) a některé země rozvojové. Bez zajímavosti by nemusely být ani USA, kde elektrifikace železnic nepokročila zdaleka tak jako v Evropě.
Závěr
Výše uvedený text měl naznačit, že použití dřevoplynu pro pohon lokomotiv je ekologicky přínosné, technicky realizovatelné a možná i ekonomicky výhodné[36]. Je však zapotřebí zabývat se touto problematikou hlouběji a také komplexněji. Tento text se také vůbec nedotkl problematiky doplňování paliva do generátorů ani odstraňování popele či kondenzátů. To však bylo běžné u parní trakce a lze to zdokonalit.
Pro ekonomické zhodnocení navrhované koncepce neměl autor potřebnou kvalifikaci.
[1] Zdroj: Ing. Koňas, Ph.D., Ústav nauky o dřevě, MZLU Brno
[2] Cyklus sklizně japonského topolu je 2- 4 roky s hektarovým výnosem 60 - 100 tun surové štěpky (vlhkost 55%). Ekvivalent trvalého výkonu plantáže s japonskými topoly je 5 kW/ha.
[3] Samozřejmě je to realizovatelné v nouzi, např. za druhé světové války v Německu a v zemích jím okupovaných.
[4] Výhřevnost dřevoplynu je zhruba 5 MJ/m3 a výhřevnost jeho směsi se vzduchem v poměru 1:1,1 je zhruba 2,4MJ/m3. Výhřevnost směsi benzínu se vzduchem je přibližně 3,2 MJ/m3. Motor poháněný dřevoplynem poskytuje tedy 75 % výkonu benzínového motoru.
[5] Vdechování benzolových par může vyvolat rakovinu. Podle lit. 6 byl změřen obsah benzolu 22 mg/m3 před oxidačním katalyzátorem, za katalyzátorem 4,7 mg/m3.
[6] Rychlostí cca 35 m/s
[7] Rozptýleným zdrojům biomasy by nejlépe odpovídala její rozptýlená spotřeba, např. pro domácnosti a auta. To je bohužel spojeno problémy manipulačními a u aut i hmotnostními a prostorovými.
[8] Dobu rozhořívání dřeva by bylo možno zcela anulovat odběrem dřevoplynu z tlakového zásobníku. Do něj by byl čerpán dřevoplyn produkovaný generátorem za volnoběhu či za nízkého zatížení lokomotivního motoru (zejména jde o situaci charakterizovanou„ubráním plynu“).
[10] Strojovnou nelze projít z jedné kabiny strojvedoucího do druhé. Náhradou by mohl být sklopný chodník vně lokomotivy.
[11] Ze tří koncentrických válců určuje objem ten vnitřní. Ve spodní části je namáhán vysokými teplotami, ne však mechanicky. Přetlak v generátoru zachycuje vnější plášť, který však tepelně namáhán není. Střední plášť brání ohřevu vnějšího pláště tepelnou radiací od pláště vnitřního a současně vede spalovací vzduch kolem horkého vnitřního pláště.
[12] Relativní vlhkost (RV) 20 % odpovídá ročnímu uskladnění pod střechou. Čím menší relativní vlhkost dřeva, tím méně dehtu v dřevoplynu.
[13] Výkon dřeva volně hořícího na roštu je přibližně 0,5 MW/m2. Zde uvedená čtyřnásobná hodnota 2 MW/m2 je umožněna zvýšením tlaku spalovacího vzduchu, jeho předehřátím a hlavně jeho dmýcháním i do hlubších vrstev paliva, takže jakoby existovaly 4 rošty nad sebou. Je to umožněno prodyšností vrstvy hořících špalíků. Zvětšenou tloušťku má i redukční vrstva na roštu (je pod vrstvou oxidační). Dřevoplyn vznikající v generátoru z 1 kg dřeva by měl za atmosférického tlaku objem 2,5 m3 a trvalo by to 2,16 s.
[14] Skvělá účinnost 48,7 % je udávána u šestnáctiválcového motoru spalujícího zemní plyn. Tak velkou účinnost by asi měl mít i z něho odvozený dřevoplynový dvacetiválec Jenbacher JMS 620 GS-S.L o výkonu 2025 kW instalovaný v kogenerativní centrále Güssing ‚Rakousko). Motor Jenbacher J920 pracuje s chudou směsí v Millerově cyklu. Výkon s ním spojeného alternátoru je údajně 1964 kW (účinnost 97 % ). Tepelný výkon centrály je 2 490 kW. Námi navrhovaný motor má ve srovnání s motorem Jenbacher JMS 620 GS-S.L vyšší stupeň komprese a menší ztráty mechanické i tepelné (ty díky lepšímu vztahu mezi povrchem a objemem válců). Měl by tedy mít účinnost ještě vyšší, ale pro jistotu předpokládáme u něj účinnost jen 46 %.
[15] Hmotnost spalovací turbíny Pratt & Whitney PW150 použité v lokomotivě JetTrain 2200F firmy Bombardier Transportation byla necelých 550 kg; vznětový motor srovnatelného výkonu 3730 kW by vážil cca 18 tun.
[16] Plyn nezkapalněný poskytovaný dřevoplynovým generátorem se jevil jako výhodný tím, že jeho spaliny mají nižší teplotu snesitelnou pro turbínové lopatky (spaliny výhřevnějších paliv je nutno ředit dmýcháním chladného vzduchu).
[17] Zejména bude standardní klikový mechanismu nahrazen níže popsaným bezojničním mechanismem.
[18] Na konci druhé světové války bylo v Německu přibližně půl milionu vozidel na dřevoplyn. V Sovětském svazu jich bylo 35 tisíc (ZIS 21 a GAZ-42). V současnosti lze potkat nákladní auta na dřevoplyn na venkově Korejské lidově demokratické republiky.
[19] Odpovídá energii ve 48 litrech benzínu. Praktici však uváděli, že litr benzínu lze nahradit třemi kg kvalitního dřeva, jehož by muselo tedy být za hodinu spotřebováno 144 kg. Důvodem reálně menší spotřeby je zřejmě efektivnější práce dřevoplynového motoru než motoru benzínového. Většinu trasy totiž musí dřevoplynový autobus kvůli nízké výkonnosti urazit na „plný plyn“, zatímco benzínový omezuje rychlost nehospodárným škrcením. Kromě toho pomalejší dřevoplynový autobus vykazuje nižší aerodynamický odpor. Možná šlo také o dřevo důkladněji vysušené.
[20] Dřevoplynová lokomotiva bude mít tři filtry: odstředivý, elektrostatický a textilní ze skelné tkaniny. Dřevoplynový autobus měl hrubou filtraci dřevitou vlnou a v jeho chladiči kondenzovaly současně vodní a dehtové páry. Filtrační vložka se vyměňovala denně. Potrubí mělo kvůli improvizaci několik kolen a převažovalo v něm turbulentní proudění.
[21] V případě potřeby sníženého výkonu bude jeden motor odpojen od alternátoru, a to vysunutím ozubcové spojky. Oba motory mají společné kapalinové chlazení. Existuje pochopitelně i možnost vybavit méně výkonnou lokomotivu jen jedním motorem (dřevoplynové generátory asi nechat oba).
[22] Délka agregátu Jenbacher je cca 10 m a hmotnost 16 tun.
[23] Požadavkem sovětské válečné výroby byla masová produkce jednoduchých leteckých motorů, byť méně výkonných a těžších, což spolu s nástupem proudových motorů zapříčinilo, že sériová výroba tohoto skvělého motoru nebyla ani zahájena.
[24] Není tedy zapotřebí systém SCR se vstřikem močoviny (AdBlue) do výfukových plynů jako u dieselů. Ostatně produkce oxidů dusíku je díky nižší teplotě hoření dřevoplynu omezená.
[25] Vhodné by bylo 45 stupňové pootočení jednoho motoru vůči druhému. Tím by se zmenšilo zvlnění točivého momentu, které je jediným zdrojem vibrací (při zmíněné absenci nevyvážeností).
Mezi výstupní hřídele motorů a hřídel alternátor lze samozřejmě vložit pružný člen a vůči rámu lokomotivy odpružit i motory. Vlastní frekvence by měla být souladu s nejčastěji provozovanými otáčkami.
[26] Objem válce roste s třetí mocninou průměru i délky válce, zatímco jeho povrch s mocninou jen druhou. Čím větší válec, tím menší ztráty odvodem tepla a tedy lepší účinnost.
[27] Dost velká hodnota otáček a střední pístové rychlosti je umožněna tím, že setrvačná síla v dolní úvrati je do značné míry kompenzována tlakem na protilehlý píst. Mechanismus převádějící lineární pohyb pístů na rotační pohyb výstupního hřídele je mnohem méně namáhán než klasický klikový mechanismus
[28] Vznětové motory předělané na pohon dřevoplynem měly stupeň komprese o dost vyšší. U navrhovaného motoru je vznik klepání spolehlivě oddálen díky čtyřem svíčkám (směs shoří dřív, než čelo plamene zahřeje její zbytek nad zápalnou teplotu). Současně se tím prodlužuje expanzní část zdvihu a mírně zvyšuje účinnost. Předstih zážehu bude automaticky nastavován s využitím senzoru „klepání“ s respektováním. Základní předstih zážehu je větší než u energetičtějších paliv, a to kvůli pomalé rychlosti šíření plamene.
[29] Jde o dost velký litrový výkon, ale není to extrém. Např. motor Volvo D13 instalovaný v soutěžním vozidle Tatra FF7 4×4 New Gen má litrový výkon 66,2 kW. U navrhovaného motoru pomohou zvýšit litrový výkon vyšší otáčky a dvoustupňové přeplňování. Bezojniční mechanismus by umožnil ještě výrazně vyšší otáčky, ale pomalu hořící směs dřevoplynu se vzduchem by pak dohořívala hlouběji v expanzním zdvihu. To by snižovalo termodynamickou účinnost a trochu i výkon.
[30] Vyšší účinnosti přispívají také nižší ztráty třením vlivem absence čepů a bočních sil mezi písty a stěny válců. Tu výhodu však snižuje tření na ozubených převodech mechanismu pro převod lineárního pohybu pístů na pohyb rotační, využitý i pro rychloběh trakčního alternátoru.
[31] V reálu bude nižší, neboť část výkonu alternátoru bude využita pro pohon vedlejších spotřebičů, zejména klimatizace.
[33] Např. společnost SynCraft v Tyrolsku dodává dřevoplynové elektrárny s výkonem od 200 do 2 000 kW a účinností přes 90 %. Kromě elektrické energie poskytuje i tepelnou energii pro vytápění.
[34] U paroplynových centrál bývá výkon parní turbíny poloviční proti turbíně spalovací.
[35] Jde o opatrný odhad na základě údajů o experimentálním automobilu BMW Turbosteamer, jehož zážehový motor byl doplněn parní turbínou a „kotlem“ vtápěným výfukovými plyny. Při plném výkonu zvýšila parní turbína výkon víc než o třetinu. Navrhovaný motor bude mít sice nižší teplotu výfukových plynů, ale bude využívána i tepelná energie dřevoplynu opouštějícího generátor.
