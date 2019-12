Jak starý máte kotel? Nenastal čas na výměnu? Topit levně neznamená topit neekologicky

Známe to nejspíš všichni. Jakmile začíná topná sezóna, z komínů mnoha českých a moravských domů se začínají valit chuchvalce hustého kouře, který zaplavuje přilehlé sousedství nepříjemným pachem páleného uhlí. Přitom topení tuhými palivy, tedy nejen uhlím, ale také dřevem a peletami, nemusí být synonymem neekologického topení. Jen stačí zvolit vhodný kotel.

Obr. 1: Kotel EKO PERFEKT

Češi jsou věrni uhlí a dřevu. Důvodem je cena paliva.

Kdo by si myslel, že kotlům na tuhá paliva pomalu odzvonilo na úkor elektrických a plynových vytápěcích systémů, případně tepelných čerpadel, ten by se mýlil. Opak je totiž pravdou – počet prodaných kotlů na uhlí, dřevo či pelety se každoročně navyšuje. Například v roce 2011 se prodalo podle Asociace podniků topenářské techniky zhruba 100 000 kotlů. Skutečné číslo však může být až o polovinu větší. Z tohoto množství byla podle APTT kotlů na tuhá paliva většina.

Vzhledem k tomu, že přístup k plynu má podle posledního sčítání pouze 1,5 milionů domácností – tedy polovina – a vytápění elektrickými systémy si z ekonomických důvodů může dovolit pouze malé procento ostatních, je jasné, že kotle na tuhá paliva mají na trhu stále své silné postavení.

Podle odhadů navíc bude uhlí ve vztahu k cenám ostatních paliv (tedy elektřiny, plynu, ale také dřeva nebo biomasy) i v budoucnosti stále patřit k té nejlevnější alternativě.

Topení uhlím levně a bez emisí? Jednoduše!

Stále známější, ale také pořád málo doceňovanou volbou, jsou takzvané automatické kotle. S trochou nadsázky se dá říci, že s „klasickými“ kotli na tuhá paliva mají společné pouze to, že do obou sypeme uhlí, dřevo, pelety nebo ostatní produkty přírody shrnuté do pojmu biomasa. Jinak se jedná o zcela moderní zařízení, která si nezadají s těmi elektrickými nebo plynovými a dokonale vyhoví požadavkům na vytápění jedenadvacátého století.

Výhody automatických kotlů na tuhá paliva představuje Petr Lysek, který se již sedmým rokem zabývá výhradním dovozem oblíbené značky HKS Lazar.

„Výhod je celá řada,“ uvádí Lysek. „Zákazníky zajímá především roční úspora nákladů za vytápění, jednoduchost obsluhy, ale také čistota při provozu. Automatický kotel, jak již napovídá jeho název, funguje totiž bez nutnosti časté obsluhy a přikládání. Stačí navolit cílovou teplotu, dosypat palivo a kotel se o vše ostatní postará sám. V neposlední řadě pak zákazníci stále častěji řeší fakt, že staré kotle v současné době často nevyhovují emisním normám a s předstihem se chystají na změny, které přinese rok 2014 a s ním zákaz prodeje kotlů neekologické 1. a 2. emisní třídy.“

V případě úspory nákladů dosahují automatické kotle na tuhá paliva oproti těm klasickým až 30% úspory ročně. U rodinného domu se v závislosti na jeho energetické ztrátě může jednat o částku kolem 7 - 10 000 Kč, kterou domácnost ušetří na palivu.

Další zmiňovanou výhodou byla jednoduchost obsluhy.

„Automatický kotel je vybaven zásobníkem paliva obvykle o velikosti cca 250 litrů, který se doplňuje v sezoně zhruba jednou za tři dny, mimo sezonu jednou za týden,“ vysvětluje Lysek. „V létě, kdy slouží k ohřevu užitkové vody, stačí palivo doplnit dokonce pouze jednou měsíčně.“

„Přikládání“ pak řídí kotel sám probíhá automaticky, tak, aby udržel stabilní teplotu domácnosti. Nehrozí tedy přetápění objektu anebo naopak vyhasnutí kotle.

Co se týče emisí, většina automatických kotlů na tuhá paliva splňuje emisní normu 3. Klasický kotel na uhlí vyprodukuje za topnou sezónu asi 250 kg škodlivého popílku, resp. poletavého prachu, který znečišťuje nejen ovzduší, ale také bezprostřední okolí domu. Jedná se o tak jemný prach, že jej nedokážou odfiltrovat plíce, a tím přímo ohrožuje zdraví. Oproti tomu automatický kotel vyprodukuje podle měření Vysoké školy báňské při Technické univerzitě v Ostravě ročně pouze cca 6 kg popílku.

„Je více než pravděpodobné, že majitelé kotlů nesplňující emisní třídu 3 budou dříve či později sankcionováni,“ varuje Lysek. „Pravděpodobné je například zavedení ‚daně z komína‘, pomocí které státy obvykle zpoplatňují neekologické kotle. O dopadu těchto starých kotlů na zdraví a životní prostředí ani nemluvě.“

Jak naplánovat výměnu kotle?

Pokud se rozhodneme k výměně starého kotle za nový, je třeba celý proces dobře naplánovat. Petr Lysek dává hned několik doporučení.

„V první řadě je třeba ujasnit si, jaký zdroj tepla bude pro stavbu ideální, a to s přehlédnutím k několika základním parametrům. Těmi jsou tepelná ztráta objektu v kW, tepelný spád topného systému, dostupnost paliva či energie, požadavky na komfort a bezobslužnost, místo pro vybudování tepelného zdroje, popřípadě skladu paliva, ale také možnost mít či nemít komín.“

V první fázi je tedy dobré spočítat si dosavadní náklady na topnou sezónu, pomoci může například profesionální kalkulátor nákladů na vytápění na webu www.mojekalkulacka.com, a s přihlédnutím k výše zmíněným parametrům vybrat, na jaké palivo bude kotel fungovat, případně zda se domu nevyplatí investice do tepelného čerpadla. Je třeba zjistit rozměry kotelny i případného skladu tuhého paliva.

Pro výměnu kotlů doporučuje Lysek jarní nebo letní období.

„Čím blíže k sezóně, tím hůře lze sehnat kvalitní topenářskou firmu a prodlužují se časy dodávek kotlů. Navíc v případě nákupu po sezóně máme větší šanci, že získáme na nákup kotle a jeho montáž slevu.“

Obr. 2: Kotel UNI KOMFORT

V čem se liší automatické kotle?

Trh v současné době nabízí celou řadu automatických kotlů. Ty se liší především nejen typem paliva, ale také vnitřním provedením. „Automatické kotle mohou být na uhlí, a to jak černé, tak hnědé, dřevěné pelety nebo biomasu (rostlinné pelety, dřevní štěpka, odpady z rostlinné výroby apod.),“ uvádí Petr Lysek. „Fungují buď na jedno konkrétní palivo anebo nabízí kombinovaný provoz. Zároveň se liší vnitřní konstrukcí podavače, který může být buď šnekový anebo pístový, materiálem výměníku, jež může být litinový anebo ocelový, a vlastnostmi a funkcemi řídícího systému.“ To všechno ovlivňuje výkon, účinnost a také životnost kotle.

„Z portfolia společnosti HKS Lazar dovážíme a montujeme celou řadu velmi oblíbených a účinných kotlů. Jmenovat mohu třeba kotel na dřevo HolzMaster s účinností 90,7 %, litinový kotel Eko Perfekt na uhlí a dřevěné pelety, Uni Komfort na uhlí s možností čerpání dotace nebo peletové kotle Smart Fire a Inter Fire oblíbené pro svou ekologičnost,“ zakončuje Lysek.

Poradna

Jaký kotel se hodí k našemu domu?

Nový rodinný dům nebo dobře rekonstruovaný rodinný dům

Tepelná ztráta do 8 kW; podlahový topný systém nebo radiátory, projektované na tepelný spád 35/30 ° C nebo 45/40 °C, domácnost obývaná čtyřčlennou rodinou.

Petr Lysek: „Pro novostavbu anebo pečlivě rekonstruovaný dům, který dokáže snížit svou tepelnou ztrátu na 8 kW je jednoznačně ekonomicky nejvýhodnější tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Investice by však neměla přesáhnout cca 150 000 Kč. V takovém případě je investice srovnatelná s automatickým kotlem na tuhá paliva, stejně tak jsou zhruba stejné náklady na provoz celé domácnosti. Nicméně komfort tepelného čerpadla je zcela neporovnatelný. Navíc není třeba budovat sklad pro tuhé palivo a komín, což majitelé domů jistě ocení.

Navržené řešení: čerpadlo TNG Air HD 1100 S i 10 kW, cena za čerpadlo 114 500 Kč, dovozce GAS KOMPLET s.r.o. Náklady včetně instalace celkem 150 000 Kč.

Starý nebo nedostatečně zateplený rodinný dům

Tepelná ztráta do 15 kW; radiátory projektované na tepelný spád 70/50 °C, domácnost obývaná čtyřčlennou rodinou.

Petr Lysek: „Pokud není šance, že by majitel dokázal objekt do dvou – tří let zabezpečit tak, aby tepelná ztráta klesla na hodnotu kolem 8 – 10 kW a zároveň došlo k výměně topného systému radiátorů za takový, který pracuje s nižším tepelným spádem, je volba tepelného čerpadla zcela nevhodná. Ekonomicky nejlépe vychází topení hnědým uhlím v kombinaci s automatickým kotlem. Nutností je však sklad paliva. Určitou alternativou je také využití pelet anebo dřeva, které jsou však dražší, anebo plynu, pokud je ta možnost. Ten je sice komfortnější, ale provozní náklady jsou velmi vysoké.

Navržené řešení: ocelový automatický kotel HKS Lazar Eko Komfort s možností provozu na černé a hnědé uhlí a pelety, 25 kW, cena 57 900 Kč (cena včetně instalace cca 110.00,-Kč, bez investice do komína), dovozce GAS KOMPLET s.r.o..

