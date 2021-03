Chladič eCooler. Jako automobil, který nepotřebuje tankovat

Se stoupajícími teplotami věnují provozovatelé BPS pozornost chlazení motorů. Úsporný chladič eCooler od společnosti B:POWER nejenže ročně ušetří statisíce na provozu, zároveň omezí ztráty z prodeje elektřiny, které bývají způsobeny nedostatečným či zastaralým chlazením.

Obrázek ukazuje instalaci chladiče eCooler – na první pohled klasický chladič se zásadně odlišuje od ostatních integrovaným expandérem, který šetří vaše náklady

Chladič eCooler je především o úsporách, bez ohledu na stav stávajícího chlazení. Jako paralelu si zákazník může představit, že si pořizuje automobil, který nepotřebuje tankovat. Jezdí dobře, má perfektní zrychlení, ale vždy je potřeba jednou za čas zastavit a načerpat pohonné hmoty. A toto vše stojí peníze. Chladič eCooler Vás tohoto tankování (obrazně řečeno) jednou provždy zbaví.

Kde dává smysl chladič vyměnit:

všude tam, kde chtějí provozovatelé velmi jednoduše ušetřit na provozu BPS.

na BPS, kde kvůli špatnému chlazení dochází ke snižování výkonu motoru.

Proč to řešit teď:

chladiče máme naskladněny, jsme připraveni na každoroční nápor instalací před létem.

hlavní úspory na chlazení jsou generovány v období od dubna do září.

pokud se objeví problémy s chlazením v létě, není možné chlazení vyřešit operativně a může tak dojít ke zbytečným ztrátám na provozu.

Jak eCooler funguje?

Maření tepla na BPS v současnosti zajišťují ventilátory chladičů, které jsou napájeny vyrobenou elektřinou, případně ze sítě. V celoročním provozu to stojí nemalé peníze. Technologie eCooler umí část zmařeného tepla využít k interní produkci elektrické energie pro napájení těchto ventilátoru. Tím provozovatel velmi jednoduše šetří. Náklady na pořízení tohoto zařízení se vrátí mnohdy už do čtyř let. V mnoha případech dochází k optimalizaci celého chladícího okruhu (např. odstraněním přebytečných čerpadel), čímž se úspory na provozu výrazně zvyšují. Chladič eCooler je zároveň jediný chladič na trhu, který je schopen si na svůj provoz vydělat.

Vše dokážeme velmi rychle naplánovat a zrealizovat díky zkušenostem s více než 50 instalací na BPS.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Na léto tak budete skvěle připraveni.

Pro více informací o chladiči eCooler neváhejte kontaktovat odborníky pavel.zwak@bpower.cz +420 725 902 003

PR článek