Biodegradácia ropných výrobkov v silne kontaminovaných pôdach kompostovaním

Problémom odbúrania ropných výrobkov v pôde sa výskum aj prax zaoberá už dlhšie obdobie. Teoreticky je rozpracovaný a prakticky overený celý rad ciest biodegradácie ropných látok (Eszényiová 1995, Bujnovský 1999, Lhotský, Koranda 1997, Bičovský, Šťastný 1997, Medveď 2006). Našou úlohou bolo overiť možnosti biodegradácie ropných látok v pôde pri jej silnom znečistení motorovou naftou a motorovým olejom s využitím druhotných surovín z poľnohospodárskej výroby. Ako metódu biodegradácie sme použili kompostovanie. Technológia kompostovania nie je jednotná a volí sa v závislosti od stanoveného cieľa, ktorý sa má kompostovaním dosiahnuť. Ten okrem výroby humusového hnojiva môže mať za cieľ aj degradáciu nežiaducich organických látok v substrátoch. V takom prípade technológiu kompostovania je vždy potrebné prispôsobovať prvoradému cieľu. Ale zmyslom využívania kompostu zostáva jeho pôvodný význam - doplňovať zásoby pôdneho humusu, ktorý je v pôde neustále mineralizovaný. Technologické regulácie sú možné najmä v oblasti aerácie a vlhkosti.

1. Materiál a metódy

Problematika sa riešila v maloprevádzkových dvojročných pokusoch na výskumno-prevádzkovej stanici Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Macove, kde sa kompostovanie realizovalo v 6 plastových kompostéroch s objemom 0,29 m3. Surovinovú skladbu v 5 kompostéroch (K 1 až K 5 ) tvorilo 80 kg kontaminovanej pôdy a 50 kg čerstvého slamovitého nevyzretého maštaľného hnoja. Šiesty kompostér (K 6 ) predstavoval tzv. kontrolu s obsahom 80 kg nekontaminovanej pôdy a 50 kg čerstvého maštaľného hnoja. Základné chemické ukazovatele surovinovej skladby pred založením pokusov sú uvedené v tabuľka č. 1. Skúšalo sa 5 variantov technológie kompostovania (tabuľka č. 2).

Tabuľka č. 1: Chemická analýza surovinovej skladby

Surovina Sušina % CO 3 2- % Ncelk % NEL mg.kg-1 pH Spalite’lné látky C ox Nekontaminovana pôda 89,2 23,4 0,166 150 7,55 - 2,11 Čerstvý maštaľný hnoj 32,5 - 1,57 295 - 83,2 -

Tabuľka č. 2: Varianty technológie kompostovania

Variant č. Označenie kompostéra Rozdelenie aeróbnych (a) a anaeróbnych (n) fáz (1 fáza = 30 dní) 1 K 1 a a a a 2 K 2 n a a a 3 K 3 , K 6 n n a a 4 K 4 n n n a 5 K 5 n n n n

Pôda bola kontaminovaná zmesou motorovej nafty a motorového oleja v hmotnostnom pomere 1:2, dôkladne zhomogenizovaná a stabilizovaná. Proces kontaminácie (homogenizácia, stabilizácia) prebiehal od 10. mája do 1. júna. Koncentrácia ropných látok v kontaminovanej pôde sa v jednotlivých kompostéroch (K 1 až K 5 ) pohybovala od 1,55 do 1,58 %. Kompostovacie pokusy boli založené 2. júna striedavým vrstvením kontaminovanej pôdy a čerstvého slamovitého nevyzretého maštaľného hnoja v kompostéroch. Aerobné fázy boli zabezpečované prevzdušňovaním (prekopávaním) surovinovej skladby. Kompostovacie pokusy boli ukončené 1. októbra.

Vyprodukovaný kompost z kompostéra K 1 bol v dávke 10 kg.m-2 aplikovaný na jeseň (28.okóbra) do pôdy pre pestovanie cukrovej repy a kukurice na zrno v poľnom maloparcelkovom pokuse. Na porovnanie bol založený variant, kde bol namiesto kompostu do pôdy aplikovaný vyzretý maštaľný hnoj v dávke 5 kg.m-2. Plocha jednej pokusnej parcely mala výmeru 1m2. Jednotlivé parcelky boli od seba izolované 10 mm hrubými doskami z plastu zakopanými do hĺbky 0,35 m. Sejba kukurice na zrno a cukrovej repy bola realizovaná 27. apríla, zber repy 12. októbra a zber kukurice 9. októbra.

2. Výsledky a diskusia

Produkcia kompostu v jednotlivých kompostéroch je uvedená v tabuľke č. 3.

Tabuľka č.3: Produkcia kompostu

Ukazateľ Označenie kompostérov K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 Hmotnosť kompostu v kg suchej hmoty 62,4 62,0 69,7 77,2 65,2 75,9

Z výsledkov v tabuľke č. 3 vyplýva, že produkciu kompostu ovplyvnilo rozdelenie aeróbnych a anaeróbnych fáz počas kompostovania. Ak stotožníme 30 dní s jednou fázou, tak môžeme konštatovať, že vyššia produkcia kompostu bola za podmienok, keď prvé 2-3 fázy kompostovania boli anaeróbne a až posledné 1-2 fázy aeróbne. Kvalita vyprodukovaných kompostov je prezentovaná v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4: Základné ukazovatele kvality vyprodukovaných kompostov.

Hodnotiace ukazatele Varianty kompostovania (označenie kompostérov) K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 Vlhkosť v % 35,0 40,4 35,2 35,7 43,1 32,2 Spaliteľné látky v % 15,3 12,5 11,2 9,72 13,4 10,2 Celkový dusík v % 0,53 0,42 0,38 0,34 0,50 0,36 C : N 14,5 14,9 14,8 14,3 13,4 14,2 pH 7,32 7,93 7,94 7,95 7,68 7,83 Humus v % 13,4 11,9 10,1 12,6 12,3 8,19

Bol vyprodukovaný zemitý kompost s vysokým obsahom humusu od 8,2 do 13,4 %. Produkcia humusu v kompostéroch sa pohybovala od 3,62 kg do 7,16 kg „novovzniknutého“ humusu na kompostér. Ovplyvňovalo ju rozdelenie aeróbnych a anaeróbnych fáz v priebehu kompostovania. Najviac humusu sa vyprodukovalo v kompostéri K 4 , kde prvé 3 fázy kompostovania boli anaeróbne a posledná štvrtá aeróbna. Hodnoty produkcie „novovzniknutého“ humusu však platia len v zjednodušených podmienkach, kedy zanedbáme mineralizáciu pôdneho humusu, ktorý obsahovala v surovinovej skladbe pôda a nepresnosti stanovenia humusu samotnou oxidometrickou metódou. Oxidovateľný uhlík v komposte totiž nemusí, vzhľadom na surovinovú skladbu zakládky, zahrňovať len uhlík skutočného humusu, ale i uhlík organickej hmoty, ktorá v komposte neprešla transformačným procesom humunifikácie. Všetky vyprodukované komposty spĺňali podmienky akosti priemyselných kompostov z hľadiska obsahu ťažkých kovov, keď sa v mg.kg-1 suchého kompostu pohybovali v týchto rozmedziach:

kadmium (0,092 až 0,236),

meď (17,5 až 19,2),

zinok (92,2 až 102,1),

olovo (8,4 až10,7),

chróm (13,1 až 17,3),

ortuť (0,034 až 0,039),

arzén (5,5 až 6,0).

Bilancia nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) v systéme surovinová skladba (kontaminovaná pôda, maštaľný hnoj) - kompost je prezentovaná v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5: Bilancia NEL v systéme surovinová skladba – kompost

Označenie kompostérov Celkový obsah NEL v g/kompostér Úbytek NEL v % V surovinovej skladbe Po ukončení pokusu K 1 1254,4 185,4 85,22 K 2 1271,5 236,9 81,37 K 3 1244,0 255,2 79,49 K 4 12,42 222,2 82,12 K 5 1259,2 170,9 86,43 K 6 16,9 2,2 86,98

Z tabuľky č. 5 vyplýva, že vzhľadom na obsah NEL v surovinovej skladbe bol docielený 79 až 86 % úbytok ropných látok. Biodegradáciu ropných látok v kontaminovanej pôde ovplyvňovalo rozdelenie anaeróbnych a aeróbnych fáz pri kompostovaní. Najvyššia bola vo výlučne anaeróbnych, resp. aeróbnych podmienkach. Striedanie anaeróbnych fáz s aeróbnymi nezvýšilo účinok biodegradácie, naopak, úbytok NEL bol nižší o 3 až 7 %. Uhľovodíková kontaminácia bola hodnotená ako celkový obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NEL), ktoré sú skupinovým ukazovateľom s významnou indikačnou hodnotou pri stanovení uhľovodíkov len v tých prípadoch, kedy možno jednoznačne dokázať, že skúmaný substrát obsahuje len ropné látky. Vo vzorkách kompostu môže byť obsah NEL nielen ropného, ale aj biogénneho pôvodu a nami použitou metódou to nebolo možné rozlíšiť. Preto naše sledovanie biodegradácie ropných látok stanovením NEL mohlo priniesť nepresnosti spôsobené zvyšujúcimi sa interferenciami látok zamieňanými za uhľovodíky. Ide hlavne o niektoré frakcie organickej zložky zemitého kompostu (humus, resp. humínové kyseliny) a vznikajúce prekurzory humusu, tzv. tranzienty biodegradácie, ktoré majú podobné fyzikálno - chemické vlastnosti ako humus, resp. humínové kyseliny (Poór 1997). Z uvedeného vyplýva, že účinnosť biodegradácie ropných látok kompostovaním je pravdepodobne vyššia, ako je to prezentované v tabuľke č. 5. Vo všeobecnosti technológia kompostovania nie je jednotná a volí sa v závislosti od stanoveného cieľa, ktorý sa má kompostovaním dosiahnuť. V našom prípade to v prvom rade bola biodegradácia ropných výrobkov v pôde a v druhom rade výroba humusového hnojiva. Z tohto a aj z ekonomického hľadiska (náklady na aeráciu) možno pokladať zo skúmaných variantov kompostovania za optimálny anaeróbny variant vo všetkých štyroch fázach kompostovania.

Úroda cukrovej repy a jej technologická akosť sú prezentované v tabuľkách č. 6 a 7.

Tabuľka č.6: Úrody cukrovej repy

Variant hnojenia Dávky hnojenia Úroda v kg.m-2 Buľvy Skrojky 1 A 7,7 9,0 2 B 8,7 9,2

A: (100 t kompostu K1.ha-1+ 50 kg N.ha-1 + 40 kg P.ha-1 + 90 kg K.ha-1) na jeseň a 50 kg N.ha-1 na jar

B: (50 t maštaľného hnoja.ha-1 + 50 kg N.ha-1 + 40 kg P.ha-1 + 90 kg K.ha-1) na jeseň a 50 kg N.ha-1 na jar

Tabuľka č. 7: Technologická akosť cukrovej repy

Variant hnojenia Technologická akosť Produkcia digesčného cukru v kg.m-2 Cukernatosť v % Necukry v mmol/100g K Na α-aminoN 1 14,72 6,0 0,31 2,98 1,13 2 14,42 6,4 0,15 2,78 1,25

Z údajov tabuliek č. 6 a7 vyplýva, že aplikácia kompostu K 1 neovplyvnila výraznejšie negatívne úrodu cukrovej repy a ani jej technologickú akosť, hoci v porovnaní s aplikovaným maštaľným hnojom sa dosiahla nižšia úroda buliev o 11 %. V prepočte na 1 ha úroda buliev predstavovala 77 ton pri produkcii 11,3 tony digesčného cukru z hektára. Z tabuľky č. 7 vidieť, že aplikácia kompostu pozitívne ovplyvnila obsah sacharózy v repe - bol o 0,3% vyšší ako v repe, kde bol namiesto kompostu aplikovaný maštaľný hnoj.

Úrody kukurice na zrno prezentuje tabuľka č. 8.

Tabuľka č. 8: Úroda kukurice na zrno

Variant hnojenia Dávky hnojív Úroda v kg.m-2 Nadzemná časť kukurice Zrno 1 A 6,5 2,16 2 B 5,9 1,87

A: (100 t kompostu K1. ha-1 + 75 kg N.ha-1 + 40 kg P.ha-1 + 90 kg K.ha-1 ) na jeseň a 37,5 kg N.ha-1 na jar

B: (50 t maštaľného hnoja.ha -1 + 75 kg N.ha-1 + 40 kg P.ha-1 + 90 kg K.ha-1 ) na jeseň a 37,5 kg N.ha-1 na jar

Z údajov v tabuľke č. 8 vyplýva, že zapravenie kompostu K 1 úrodu ovplyvnilo pozitívne. Úroda nadzemnej biomasy kukurice i zrna bola vyššia ako úroda kukurice pestovanej so štandardným hnojením s maštaľným hnojom.

3. Záver

K biodegradácii ropných výrobkov v silne kontaminovaných pôdach kompostovaním možno s úspechom využiť čerstvý slamovitý nevyzretý maštaľný hnoj. Za 120 dní je tak možné degradovať ropné látky v pôde pri silnom znečistení naftou a motorovým olejom so 79 až 86 % účinnosťou. Kompostovaním je možné pôdu silne kontaminovanú ropnými výrobkami stabilizovať na zemitý netoxický kompost s vysokým obsahom humusových látok, vhodný na pestovanie cukrovej repy. Využitie kompostu pri pestovaní kukurice na zrno možno odporučiť až po prešetrení jeho vplyvu na kvalitatívne ukazovatele tejto plodiny.

Literatúra: