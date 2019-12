Vypínání plynu vám nebude vadit

Společnost VERNER a.s dlouhodobě, víc jak 15 let, vyvíjí krbová kamna – interiérové kotle, které lze snadno zapojit do okruhu radiátorů k dalšímu kotli, ať již plynovému, elektrickému, nebo jinému.

Co takovouto instalací zákazník získá:

nepoměrně vyšší komfort vytápění, podstatné zvýšení tepelné pohody značné úspory nákladů na topnou sezónu. Z naší praxe až 75 % normální vytápění objektu, i když „vypadne“ plyn, všech místností, ústřední vytápění nezaznamená rozdíl ve všech místnostech dvoupalivový systém

Obr. 1: Úspora ročních nákladů na vytápění

Takže pokud se rozhodnete být „klidní“ co udělá plyn, začněte sbírat informace o možném doplnění topného systému a to hlavně podle těchto bodů:

krbová kamna by měla mít výměník pro napojení do radiátorů, zajistíte si tak vytápění celého objektu poměr výkonu „do vody“ má být co nejvyšší, aby nedocházelo k přetápění místnosti, kde jsou umístěny, a aby kamna při topení nesálaly nepříjemně do místnosti měly by umožnit samotížné napojení na soustavu, nebo aby čerpadlo mělo záložní zdroj pro případ výpadku elektrické energie, lze také zapojit vychlazovací smyčku, ale to je již veliká ztráta energie velkou výhodou je pokud kamna mají zadní přikládání – z technické místnosti, nebo chodby

Manipulace se dřevem a popelem je z jiné místnosti, nežli z obytné, znamená to velké snížení znečištění provozem.

Obr. 2: Návratnost vstupních nákladů krbových kamen 12/7 (v letech)

Nyní uvedeme popis naší představy dobrých krbových kamen neboli interiérového kotle. Kamna musí být uzpůsobena pro začlenění do interiéru, zástavby, obkladu keramikou a podobně, stávají se součástí bytu. Dobrá instalace by měla umožnit vestavět kamna do stěny se zadním přikládáním, aby špinavá obsluha byla možná z jiného místa, nežli z obytné místnosti. Zde se často setkáváme s názorem, že to nejde, že chybí komín, že se budováním udělá nepořádek. Pokud se s námi poradíte, zjistíte, že dnešní technologie komínů a výstavby jsou v takovém stavu, že práce s tímto spojené jsou pro domácnost únosné, nebojte se říct si o informace.

Obr. 3: Úspora ročních nákladů při kombinovaném vytápění plynem a kbovými kamny

Dále ideální je spojit kamna s akumulační nádrží kombinovanou s boilerem, toto přichází v úvahu hlavně u novostaveb, nebo velkých rekonstrukcí. Zde získáte ideální ochranu proti přetopení a ještě velice levný zdroj teplé užitkové vody. Vynikající je spojení se systémem vytápění VERNER Spiro, jsou to prvky místo radiátorů, je možno je velice vkusně začlenit do interiéru a také při rekonstrukcích je jejich instalace oproti radiátorům značně jednodušší.

Závěrem uvádíme tabulku pro případ, že se rozhodnete pro toto řešení. V ní zjistíte, že nepotřebujete peníze na investice, místo platby za plyn splácíte kamna a už nikdy se nemusíte bát, že vypnou plyn a vám bude zima.

