Topit obilím, nebo ne ?

Dnes je již jisté, že toto palivo má své opodstatnění a jeho význam, jako paliva bude růst. Důkazem, že využití obilí jako paliva, má i další nezanedbatelné efekty je situace s obilím za poslední dva roky. Vloni byla nadůroda a vznikl veliký problém co s obilím, kde jej uskladnit a za jakou cenu se podaří prodat. Letos je zase mnoho obilí nekvalitního a zase zemědělci neví co s ním a prodejní ceny jsou hluboko pod výrobními náklady. Při tom by plošné spalování obilí mohlo tuto situaci řešit. Spalování obilí v elektrárnách může řešit pouze momentální situaci, nikoliv řešit situaci systematicky. Tato úvaha vychází z ceny paliva. Pro elektrárny se pohybuje kolem 1000 Kč/t a takováto cena je pro zemědělce nepřijatelná. Pro vytápění malých objektů je situace jiná. Pokud počítáme, že na průměrný rodinný dům je zapotřebí cca 6 tun obilí na rok a pokud vezmeme, že přijatelná cena plně automatizovaného topení na rok je do 20 000 Kč, vychází realizační cena 1 t obilí pro topení 3 333 Kč. Je to sice cena s DPH a dovozem k zákazníkovi, ale s ohledem, že se jedná převážně o prodej mezi „sousedy“ je to cena přijatelná. Dále se za tuto cenu dá prodat i odpad , který je dnes odvážen na skládku. Nezanedbatelné také je, že obilí není třeba čistit a třídit a v některých případech je možné jej prodat „přímo z pole“.Ke spalování obilí také uvedu několik technických parametrů. Obilí lze podle vhodnosti ke spalování seřadit od ovsa jako nejjednodušší, pak žito, pak ječmen a nejsložitější je spalování pšenice . Vynikající palivo je kukuřice a zlomky z kukuřice , ale lze spalovat i hořčice, odpad z čištění osiva trav . Další odpad , jako plevy lze s výhodou granulovat. S granulováním takovéhoto odpadu máme několikaleté zkušenosti ze ZD Březovce, kde cena pelet se pohybuje okolo 1 300 Kč/tunu a je přijatelná pro uživatele i výrobce. Vytápí se zde bytovky a rodinné domy.K výběru kotle na obilí bych chtěl dát několik rad. Zákazník by měl chtít v první řadě garantovat především spalování pšenice při plném i redukovaném výkonu. Ostatní obilí je pak již jenom snadnější, a dřevěné pelety pak plně bezproblémové. Dále požadovat garanci životnosti roštu, garanci doby mezi vybíráním popela, například u ovsa je popel velice lehký a zabírá veliký prostor a vyžaduje časté vybírání, pokud není z kotle odstraňován automaticky. Složité je také zapalování obilí. Dobré je požadovat reference.Častou otázkou při rozhodování o koupi kotle je možnost spalovat štěpku , nebo uhlí. Ke štěpce mohu říct, že se ekonomicky vyplatí spalovat někde od výkonu 100 kW, u nižších výkonů elektrický příkon dopravních cest je neúměrně velký vůči výkonu kotle. Například u kotel 25 kW, který topí na 8 kW (běžný požadavek) je celkový příkon elektromotorů kotle 12 kW, to je neúměrné. Pokud osadím dopravní cesty slabšími elektromotory, je zařízení náchylné k ucpávání dopravních cest. Já přirovnávám 25 kW kotel na štěpku k autu na naftu s motorem o objemu 0,5 litru, také se nevyrábí. Existuje zde jakási fyzikální hranice. Uhlí, to je další záležitost, proč uvažovat o uhlí, když je dostatek alternativních pelet s cenou do 1500 Kč/t, při daleko kulturnějším skladování, s méně popelem a předpokladem stability ceny. Pokud vezmeme cenu uhlí v Evropě, je to jedno z nejdražších paliv a bude i u nás. Jenom je s podivem, že se mnoho lidí nepoučilo z ceny nafty, přímotopů, propan-butanu a plynu a nyní vsází na uhlí a investují do kotlů na uhlí. Kdo uvažuje jinak, mýlí se tak, jako se mýlili ti, co tvrdili, že benzín u nás nemůže stát tolik co na západě, že na to nejsou platy a že se mohou srovnat až ve velmi vzdálené budoucnosti.Pokud jsem se dostal k vývoji cen, domnívám se, že cena obilí vykazuje až abnormální stabilitu . Za posledních třicet let veškeré ceny od bot, přes oděvy až po energie vzrostly několikanásobně, pouze obilí se vykupuje od zemědělců stále za 3 000 Kč/t a maso za 30 Kč/kg. Při tom spotřeba obilí na topení tyto ceny mnoho neovlivní, neboť například nyní jen odpad – 5 % produkce obilí postačuje pro vytápění 60 000 domů na jednu sezónu.Dovolím si zde jednu úvahu a výzvu lidem, kteří mohou pomoci. Když jsme se byli schopni domluvit na financování plynofikace domů, proč nejsme schopni a ochotni se domluvit na financování kotlů na obilí. Suma prostředků na plynofikaci jednoho domu byla cca 120 tisíc korun – to počítám cca 60 tisíc od majitele domu, 35 tisíc od obce, 25 tisíc od plynáren a výsledek je nákup plynu ze zahraničí a cenu plynu tvoří zahraničí. Suma prostředků na nákup kotle s instalací na obilí je cca 105 tisíc korun . Na tyto investice je občan sám. Při tom peníze za obilí zůstávají v republice našim zemědělcům, proč neexistuje ochota obcí a ministerstev podílet se s občanem na investicích za kotel na obilí ? Při tom budováním systému využívání biomasy pro topení by se dal vytvořit trh s palivem pro zemědělce zhruba za 30 miliard korun ročně ! To představuje zvýšení tržeb pro zemědělství o 30 % ! Asi tyto čísla nejsou pro ministerstva a vládu dost zajímavá.Na závěr něco k etice spalování obilí. Pokud je spalování neetické, pak byl neetický již i středověk. Po celé generace byla doprava založena na koních a volském spřežení a ty spotřebovávali i obilí. Já z pohledu 21 tisíciletí říkám, že pro mne je jedno, zda spotřebič má ocas, volant, nebo hoří. Vždy bylo a bude obilí používáno i mimo potraviny, nyní je to spalování