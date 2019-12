Stanovisko předsedy CZ Biomu k výkupním cenám

Vážení příznivci biomasy, bioplynu a dalších obnovitelných zdrojů,

v nejbližších dnech bude zveřejněn návrh výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě zákona č.180/2005 Sb. pro rok 2006. Energetický regulační úřad tak vydá jasný signál pro další rozvoj nám blízkého odvětví.

V případě využití biomasy a bioplynu však možná zůstává vysoká míra nejistoty, pokud jde o budoucí vývoj ve smyslu dostatečného příspěvku k využití potenciálu OZE v ČR a naplnění tak žádoucích (a požadovaných) cílů v této oblasti, proto prosím přijměte tuto moji výzvu a posuďte sami, do jaké míry se Vás vývoj v této oblasti týká a do jaké míry jste s ním spokojeni. CZ Biom se významnou měrou podílel na přípravě vyhlášky o biomase, kterou jste měli možnost připomínkovat přímo na www.biom.cz, ovšem tato vyhláška řeší samotnou kategorizaci druhů biomasy, nikoli výkupní ceny elektřiny z ní vyrobené.

Z pohledu makroekonomického i mikroekonomického by výkupní ceny elektřiny z biomasy a z bioplynu měly zohledňovat zejména:

potřebu, resp. ochotu dosažení cílů stanovených Směrnicí 2001/77 EC a Státní energetickou koncepcí a to o něco více, než snahu o „přiměřenost“ vývoje, aby nedošlo k případnému „nekontrolovatelnému“ rozvoji odvětví; ze zkušeností v zahraničí lze dovodit, že něco takového v podstatě nehrozí, regulačních mechanismů je většinou o něco více, než podpůrných,

nejistoty spojené s produkcí a logistikou biomasy, s pěstováním, nejistotou úrody, dopravou, skladováním apod.; jedná se z tohoto pohledu o jedno z nejzranitelnějších paliv,

ceny biomasy - paliva, resp. biomasy jako vstupního materiálu v případě bioplynu, které jsou z mnoha důvodů (relativní i faktická omezenost potenciálu, vícedruhovost biomasy, regionální rozdílnost atd.) obtížně předvídatelná a pohybuje se v poměrně širokém rozpětí a vykazuje významné fluktuace s každým větším zásahem do trhu (např. se spuštěním velké výrobny),

provozní charakteristiky jednotlivých technologií, též s ohledem na jejich předpokládanou velikost,

nejistoty dodávky elektřiny dle denních diagramů, což zejména v případě biomasy a bioplynu lze ve většině případů řešit technologií, ovšem nemělo by docházet k cílené diskriminaci výroby elektřiny z biomasy a náklady spojené s plynulým provozem by měly být zohledněny.

ad 1) vyšší výkupní ceny byly poprvé uplatněny v roce 2002, ale nejistota jejich dlouhodobější platnosti způsobila, že nedošlo k předpokládanému rozvoji v tomto odvětví a instalace zařízení na výrobu elektřiny z biomasy a z bioplynu byly realizovány pouze tam, kde nastavená podpora zaručovala velmi rychlou návratnost eliminující nejistotu nestabilní výkupní ceny (např. spoluspalování nebo využití skládkového plynu); doba, kterou máme k dispozici na splnění našich závazků (výroby 8% elektřiny z OZE) se tak zkrátila z necelých 10 let na 5 let, k čemuž by mělo být při nastavení výkupních cen přihlédnuto,

ad 2) skutečnost, proč je na veřejnosti a v médiích neustále diskutována otázka rozvoje větrné energetiky, která má proti energii z biomasy mnohem nižší potenciál a podstatně nižší roční dobu využití je mimo otázku dopadu na krajinný ráz pravděpodobně také skutečnost, že jde o jednorázovou investici s minimálními provozními náklady; složitost organizace získávání biomasy, její logistiky a potřeby dlouhodobé stability dodávek je tak klíčovým faktorem rozvoje bio-energetiky,

ad 3) ceny biomasy ať již jako paliva pro spalování či zplynování, nebo jako vstupního materiálu pro bioplyn nade vší pochybnost porostou s tím, jak se bude naplňovat celkový potenciál biomasy využitím v jednotlivých technologiích;

termické a anaerobní procesy si budou konkurovat pouze v oblasti cíleně pěstované biomasy, kde jsou náklady v podstatě na stejné úrovni, bude tedy záležet na dalších okolnostech, k jakému účelu bude tato biomasa využita,



potenciál dřevní (zbytkové) hmoty, která dnes tvoří většinu biomasy transformované na energii by teoreticky vystačil k naplnění cca poloviny závazku výroby elektřiny z biomasy, evidentně tak dojde k navýšení ceny biomasy s ohledem na skutečnost, že cena pěstované biomasy je zhruba dvojnásobná,



zatímco ještě donedávna bylo možné kalkulovat s cenou energetické biomasy na úrovni 70 Kč/GJ, dnes je nutno při výpočtech používat 100 Kč/GJ, přičemž cena cíleně pěstovaných energetických plodin je v současnosti na hranici ca 150 Kč/GJ, přičemž je možné použít příklad energetického obilí – aby bylo pro zemědělce zajímavé přejít na pěstování energetických plodin, musí být tyto ekonomicky výhodnější; i při současných potížích s odbytem obilí je každá cena pod uvedených 150 Kč/GJ pro zemědělce málo zajímavá, do budoucna je možné počítat s cenou okolo 200 Kč/GJ.1

Následující obrázek dokumentuje citlivost nákladové ceny vyráběné elektřiny2 na ceně paliva:

Obr. 1: Závislost nákladové ceny elektřiny na ceně paliva

ad 4) jako jeden z pozitivních efektů zpoždění v rozvoji fytoenergetiky lze považovat vývoj, který v mezidobí prodělaly jednotlivé technologie; třebaže se nedocílilo jejich významného zlevnění na jednotku výkonu, vzrostla mimo jiné jejich flexibilita (možnost nasazení) a účinnost; v případě využití bioplynu je tak zřejmé, že:

s tím, jak budou postupně využity všechny „klasické“ zdroje bioplynu (kejda, drůbeží trus, výpalky apod.) budou nastupovat méně homogenní substráty, kterým je nutno přizpůsobit technologii, jejíž investiční náklady jsou vyšší, 3



parametry bioplynových stanic se tak velmi výrazně liší podle toho, jakou používají technologii, zda využily stávající infrastrukturu a jaká je dostupnost a druh zpracovávaného materiálu,



u nových BPS bude klíčovou roli sehrávat dostupnost dostatečného množství hmoty v zimním období, kdy současně s potřebou vyrábět bez přerušení elektřinu naroste vlastní spotřeba BPS; je tedy logické, že pravděpodobně narostou provozní náklady spojené s přípravou a skladováním vstupního materiálu; v současnosti většina nově budovaných BPS kalkuluje kromě výnosů v podobě nevynaložených nákladů na jiný způsob likvidace vlastního odpadu také s výnosy za likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, za prodej vedlejšího produktu apod., což do budoucna u nových BPS pravděpodobně nebude reálné, naopak se na ně budou přenášet náklady spojené s platbou za získání biomasy, 4



náklady na získání dodatečného stabilizačního materiálu, který by zajišťoval vyšší roční využití výrobních jednotek ( až 8 300 hodin ) je v porovnání s cenou cíleně pěstované biomasy vyšší (cca na úrovni 200 - 300 Kč/GJ podle typu – jedná se zejména o siláž a senáž, o masokostní moučku), bez zajištění materiálu v dostatečném množství po celý rok je možné počítat s ročním využitím pouze v rozmezí 4 500 – 6 000 hodin , což je s ohledem na náročnost technologie relativně nízké,



) je v porovnání s cenou cíleně pěstované biomasy vyšší (cca na úrovni podle typu – jedná se zejména o siláž a senáž, o masokostní moučku), bez zajištění materiálu v dostatečném množství po celý rok je možné počítat s ročním využitím pouze v rozmezí , což je s ohledem na náročnost technologie relativně nízké, stejně tak, jako nelze ve výkupních cenách elektřiny z bioplynu kalkulovat s dlouhodobě stabilním příjmem za likvidaci odpadů třetích subjektů, stejně tak není možné kalkulovat prodej tepla, neboť ten je v případě většiny BPS nereálný; tuto situaci z podstatné části řeší použití účinnějších technologií (běžně jsou dostupné motory s účinností výroby elektřiny více než 40 %); také cena tepla potřebného pro vlastní provoz BPS (cca 30% produkovaného tepla) by neměla být kalkulována, neboť je nezbytnou pro zajištění správné funkce technologie,



s přihlédnutím k výše uvedeným souvislostem se zdá být logické, že v SRN je v případě výroby elektřiny anaerobní digescí uplatňován příplatek za inovaci ve výši 2 €c/kWh, neboť z analýzy potenciálu trhu vyplývá, že bez dalších inovací a výstavby dokonalejších BPS by nemohlo dojít k žádoucímu využití „veškeré“ dostupné hmoty.

Závěr a výzva

Náklady, se kterými provozovatel energetického zařízení na cíleně pěstovanou biomasu bude muset v budoucnosti uvažovat, budou na úrovni 150 – 200 Kč/GJ v palivu. Proto, aby cena pěstované biomasy „nevytáhla“ do stejné výše zbytkovou dřevní hmotu, by měly sloužit regulační mechanismy rozdílné výkupní ceny podle druhu biomasy a pravděpodobně i diferenciace podle typu (velikosti) technologie (výrobny).

Obdobná situace, možná ještě o něco složitější je v případě bioplynu, kdy bude docházet ke zvyšování investičních nákladů i nákladů provozních.

Je zde předpoklad, že existuje způsob regulace, který umožňuje rovnoměrný rozvoj odvětví, zejména z hlediska optimalizace využití vstupní suroviny, umístění výroben, využití stávající infrastruktury a v neposlední řadě též úspory společenských nákladů. Tento způsob je (v případě využití bioplynu) založen na tom, že s narůstajícím počtem realizovaných projektů narůstají celkové náklady5. Pokud bude regulační systém nastaven například tak, že v prvém roce bude výkupní cena na úrovni cca 3,00 Kč/kWh, pak po vyhodnocení připravených instalací v následujícím roce bude vyhodnocen tento cenový signál a cena bude příslušně zvýšena, čímž se rozšíří prostor pro nové projekty.6

Výše výkupní cena elektřiny z bioplynu, kterou již dlouhodobě odhadujeme7 jako nezbytnou pro dostatečný rozvoj odvětví leží zřejmě mezi 3,50 – 4,00 Kč/kWh. Vzhledem k tomu, že jsou na trhu subjekty, které pravděpodobně mohou, alespoň dle svého tvrzení prosperovat při výkupních cenách nižších, se zdá navržený postup zvyšování výkupní ceny s ubývajícím využitelným potenciálem vcelku logický. Dovoluji si Vás tímto vyzvat k diskusi o této záležitosti a k vyjádření Vašeho názoru, zejména, pokud se opírá o konkrétní případ.

Děkuji Vám předem za odezvu a případnou další spolupráci

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

předseda sdružení CZ Biom

Poznámky