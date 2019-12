Novelu o spravedlivé regulaci výkupních cen z OZE čeká poslední hlasování v parlamentu. CZ Biom opět vyzval parlament k její podpoře.

Na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná právě dnes, 9.3.2010 by měla být ve třetím čtení projednána novela zákona č. 180/2005 o obnovitelných zdrojích. Ze druhého čtení však postupuje více návrhů. CZ Biom podporuje návrh, který do poslanecké sněmovny předložila přímo vláda, je označen jako sněmovní tisk 968/0. Ten umožňuje od příštího roku snížit výkupní ceny fotovoltaických elektráren o požadovaných 30 - 40 %.Pozměňovací návrhy předložily tři poslanci. Tyto pozměňovací návrhy jsou obsaženy ve sněmovním tisku 968/3. Poslanec Oldřich Vojíř (ODS) prostřednictvím hospodářského výboru předložil návrh, podle kterého by se mohla výkupní cena meziročně snížit pouze o 25 %, což by oddálilo řešení nespravedlivých výkupních cen na rok 2012. Další návrh předložil poslanec též politické stany, pan Ondřej Plašil. Ve svém pozměňovacím návrhu prosazuje, aby se snížení výkupních cen dotklo pouze velkých fotovoltaických elektráren s výkonem nad 20 MW a těm s nižším výkonem by se měla cena snížit až nejdříve 30. dubna 2011. Elektrárny s menším výkonem by tedy měly ještě na začátku příštího roku nespravedlivě vysokou výkupní cenu, k čemuž však není jediný důvod (fotovoltaická elektrárna s výkonem 20 MW zabere plochu minimálně 40 hektarů). Třetí pozměňovací návrh předložil opět poslanec Oldřich Vojíř (ODS). V tomto návrhu se uvádí, že výkupní ceny by se měly snížit pro zdroje nad 5 kW a pro zdroje nad 1 MW za podmínky, že kompenzují vlastní spotřebu elektrické energie. U tohoto návrhu souhlasíme s tím, že by měly mít malé FVE vyšší výkupní cenu. To je však v gesci ERÚ , aby ceny diverzifikoval. Není k tomu potřeba měnit zákon. CZ Biom oslovil poslance již před druhým čtením této důležité novely. Velmi kladně na naši výzvu reagovalo několik poslanců ČSSD, KSČM a Strany zelených. Osobně nám odpověděl předseda ČSSD Jiří Paroubek a vyjádřil se velmi aktivně k přijetí vládního návrhu této novely. Z ODS jsme zaznamenali pouze reakci pana předsedy Mirka Topolánka, který se však vyjádřil velmi obecně. Z jeho odpovědi nevyplývá, je-li úmyslem pana předsedy ODS či celého poslaneckého klubu podpořit vládní novelu.Otevřený dopis všem poslancům parlamentu si můžete přečíst zde:

Příloha: Otevřený dopis vládě a parlamentu ČR