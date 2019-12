GE se ve Spojených arabských emirátech podílí na budování města budoucnosti

Představte si město bez aut, postaveno zcela na obnovitelných zdrojích. Dešťová voda zásobuje město a veškerý odpad se přeměňuje v energii. Zatímco vám se toto zdá jako hudba budoucnosti, toto město za pomoci společnosti GE právě vyrůstá v poušti Abu Dhabi. Co je na tomto projektu tak úžasného?

V arabštině Masdar znamená zdroj. Energetické potřeby města Masdar budou ze 100% uspokojovány výhradně obnovitelnými zdroji. Město nebude produkovat žádné emise ani odpad. Spotřeba vody klesne o více než polovinu. Ve výsledku tak dojde k 75 procentnímu snížení energetických potřeb města. Jakým způsobem toho Masdar docílí? Bude jednoduše využívat zdroje, které má přirozeně k dispozici. Energie ze slunce bude zpracovávána pomocí fotovoltaických článků. Vítr bude využíván větrnými elektrárnami. Pasivní domy budou maximálně úsporně nakládat s energií. Masdar je unikátním projektem právě proto, že všechny tyto zdroje integruje do jednoho celku - propojeného ekosystému. Všechny nejmodernější technologie budou sloužit k absolutnímu využití obnovitelné energie a efektivní spotřebě v rámci mikroprostředí města. V době masivního nárůstu městských populací, kritického stavu životního prostředí a energetické náročnosti městských aglomerací nabízí projekt Masdar zcela jasnou odpověď, že tyto problémy lze řešit. „Růst populace je jedním z největších problémů, před jakými kdy lidstvo stálo. Podle Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) – jedné z nejvýznamnějších mezinárodních výzkumných institucí sídlících ve Washingtonu (a institucí, s níž v Evropě GE úzce spolupracovala) – dosáhne do roku 2025 světová populace 7,9 miliard lidí. Plné 3,9 miliardy lidí (téměř 60 procent) budou žít ve městech. Podle názoru tohoto washingtonského centra budou nabývat na významu nová architektonická řešení založená na využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, neboť obří města, jež rostou po celém světě budou nucena využívat efektivně energetické zdroje, které se nacházejí v jejich okolí. Masdar City, na jehož výstavbě se podílí i společnost GE, je takovou předzvěstí udržitelných metropolí 21. století. Toto město, které bylo vybudováno v poušti, využívá těch nejmodernějších technologií a jde o vůbec první metropoli, která se může pochlubit nulovou uhlíkovou stopou, dále je to město, jež neprodukuje prakticky žádný odpad a navíc je bez aut.

Obr. : Pohled na město Masdar v poušti Abu Dhabi

Společnost General Electric se rozhodla zřídit v Masdar City své první centrum Ecomagination na světě zejména proto, aby bylo možné využít nových technologií osvědčených při výstavbě tohoto města i příležitostí, které se nabízejí. Technologie v oblasti ekologicky šetrné infrastruktury, jež budou vyvinuty v rámci výstavby města, pomohou klientům řešit jejich konkrétní požadavky a výrazně pomohou rozvoji trvale udržitelné globální ekonomiky“, prohlásil regionální manažer General Electric pro střední Evropu, Leslaw Kuzaj.

Společnost GE je hrdým partnerem tohoto projektu. Nejen to – GE bude zásobovat Masdar svými nejmodernějšími technologiemi, například ekologickými turbínami Jenbacher. Tyto turbíny jsou instalovány už i v České republice, kde pohánějí například libereckou TipSport Arenu. Ecomagination centrum GE bude v Masdaru vystaveno na 4 tisících čtverečních metrech a bude se zaměřovat na vývoj, aplikaci a prodej inovativních řešení pro využívání obnovitelných zdrojů energie a zajištění udržitelného rozvoje celého regionu. Masdaru se tak již dnes přezdívá Silicon Valley Středního východu. Stává se totiž opravdovým myšlenkovým a inovačním centrem světa.

Iniciativa Masdar dokazuje, že města budoucnosti jsou schopna plnit ty nejnáročnější ekologické požadavky. Společnost má v rukou potenciál jak vyřešit nejpalčivější problémy naší doby – energetickou bezpečnost, klimatické změny a udržitelný rozvoj naší společnosti. Masdar se, za podpory GE, stává laboratoří budoucnosti. Obyvatelé tohoto města budou žít v nejvyšším komfortu a současně zanechávat minimální ekologickou stopu. Masdar bude příkladem pro budoucí rozvoj měst a ukázkou možností naší doby. Právě proto se společnost GE stala partnery tohoto projektu - věří, že je toto prvním krůčkem do nové éry naší civilizace a chce být její plnohodnotnou součástí.

