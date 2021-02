Bioplynka to je srdcová záležitost. Tak to musí být, jinak tato práce dělat nejde

Rozhovor s Josefem Černým, který dělá obsluhu na bioplynové stanici v Dlouhé Lhotě u Příbrami se nesl v duchu: „Buď tu budu anebo nebudu, ale nic mezi tím!” Což je i Jožkovo životní heslo. Známe se už hodně dlouho, a proto mohl být rozhovor otevřený, i když nebyl vždy jen o samých superlativech. Možná i to, že jsme spolu už hodně zažili, mi dává i oprávnění něco do rozhovoru připsat anebo o něčem pomlčet. Ostatně Jožku z Dlouhé Lhoty zná hodně Biomáků, protože je málo akcí pořádaných CZ Biom, na kterých by chyběl.

Zdroj: RECOC

Základní otázka: Jak jsi se vůbec dostal na bioplynku?

Nějak se to prostě tak stalo. Po učňáku, coby kluk v sedmnácti letech, jsem nastoupil do našeho družstva v Dlouhé Lhotě a dělal všechno možný a vlastně čekal, než mi bude osmnáct, abych mohl sednout za nějaký pořádný stroj. Takže jsem byl v dílně, jezdil s traktorem, a pak s náklaďáky, a nakonec dlouhý roky s manipulátorem. Měl jsem skvělej učňák a tam nás pustili ke všemu, a tak jsem byl všestranně připravený a mechanizace a práce se železem mě bavila. Táta byl zedník, což mě moc nechytlo, ale děda kovář, a to ke mně pasovalo mnohem líp. No a jak šel čas, začalo se u nás přemýšlet o bioplynce. Trochu to drhlo se stavebním povolením a s dotacemi, takže se to protahovalo, a nakonec jsme ji spustili až v roce 2012 bez investiční dotace. Nějak mě to oslovilo, a tak jsem se o práci na bioplynce sám přihlásil. Hodně asi sehrálo to, že jsem kousek od ní bydlel a vlastně na ni koukám z baráku.

Ano, to jsme už dříve probírali, že máš práci na dohled. To je jistě v tomto případě velkou výhodou. A byla napřed práce nebo ten dům?

Samozřejmě, že vzdálenost, posléze rychlost je velká výhoda a každý z nás ví, co stojí minuta a hodina každé odstávky. Nejdřív byla koupě pozemku v roce 2003 a v roce 2007 začala výstavba rodinného domečku. O bioplynce v té době ještě nebyla ani zmínka, ta se začala řešit někdy v roce 2008 nebo 2009.

Nemyslíš tedy, že ta fyzická blízkost k bioplynce nějak určuje tvoji duševní blízkost k ní?

Bioplynka je prostě jako tvoje dítě. Na začátku ti dá a dala pěkně zabrat. Opravdu jsem si užil. Technologicky zasahoval a vstával někdy v noci i několikrát. A tak jako všude, nastaly velké dohady s realizováním a dodávkou technologie. Jezdil jsem pro radu všude, kde se dalo. Co fungovalo jinde, tak u mě to úplně stejně nešlo. Někdy to fungovalo i úplně opačně a než jsem na to vše přišel, než jsem našel a nakontaktoval spoustu správných lidí, co mají s bioplynem co do činění, a kterým na tom záleží, tak mě to stálo hodně času a energie. Postupem času jsme se však vypracovali, poznali, pochopili, dozráli jsme do vztahu, kdy už to nějak umíme a začíná se nám to vracet. Klepu na dřevo, ale máme za sebou asi nejlepší rok. Jede to pořád a na plné pecky a svědčí o tom motorová a výkonová účinnost, a kdyby nebyly pravidelné plánované odstávky, tak jede skoro nonstop. Rodiče mi od mala říkali, cokoliv chceš dělat, tak tě to musí bavit, a já tohle dělám srdcem, i když to v takhle složitém provozu není vůbec jednoduché. Je to občas tvrdá práce, ale pestrá, zajímavá, má smysl, a když ji děláš dobře, moc dobře to víš a jsou za tebou čísla a výsledky za které se nemusíš stydět.

Říkáš, že začátky byly těžký. Z těch dob se taky známe. Co nakonec bylo tím přelomovým okamžikem, že jsi od toho neutekl a nešel třeba zase jezdit?

I když jsme nestavěli jako první a kolem nás byly již nějaké zkušenosti, přesto mě do provozu hodili jak do vody a plav, jak umíš. Málokdo to dokáže pochopit, když si to nezažije. Byl jsem taky v koncích, lidi se mi tu střídali, nemohli jsme sehnat stejně urputného parťáka, a když už to nějak vypadalo, tak se zas třeba někdo s někým nepohodl. Už jsem toho měl taky dost, ale pak jsem dostal důvěru od mých nadřízených a začal si řešit spoustu věcí sám.

Ty jsi v tom taky sehrál roli, protože jak říkáš, v tomto čase jsme se potkali a je to i tvá zásluha, a i díky tobě jsem se vrhl do biologie, technologie, mechaniky a udělal jsem si spoustu věcí po svém. Byl jsem párkrát na vašem školení obsluhy bioplynek. Nikdy jsem nedal jen na jeden názor a přemýšlel, proč to funguje jinde a zrovna u nás ne. Prostě jsem si to udělal po svým a funguje to. když to člověk pochopí, tak zjistí, že bioenergetika je ohromná a do budoucna hodně zajímavá. Do toho přišel i skvělý šikovný parťák, kterého jsem si náhodou našel a byl snad už dvacátý. Přišel jako elektrikář údržbář z jatek, takže byl taky zvyklý na ledasco. Teď už jsme parťáci 6 let, spoléháme na sebe a vždy se podržíme a se vším si pracovně pomůžeme, a prostě to funguje.

Zdroj: BPS Dlouhá Lhota

S BPS jsi si poradil skvěle a jsem rád, že jsem u toho mohl být. To, že to není jednoduché, o tom ví své každá obsluha, ale pro Tebe to je ještě o trochu těžší. Přece jen máš nějaký handicap. Přesto všechno prosím Tě, řekni, co se ti stalo a kde se tvé problémy s pohybem vzaly?

Nerad o tom mluvím a nejsem žádnej fňukálek, ale jednou jsem šel na kontrolu zraku a oční mě poslala na všelijaká vyšetření. Objevili u mě poruchu míchy mezi druhým a třetím obratlem. Byl to šok, a ještě větší byl po tom, co jsem nastoupil do nemocnice na předem plánovanou operaci. Jenže ještě před tím proběhla vyšetření a velká porada doktorů s výsledkem, že operace je velké riziko, a že do toho nejdou. S doktorem jsme to hodně probírali, a nakonec jsem odešel z nemocnice bez toho, aby se mnou cokoliv dělali. Shodli jsme se na tom, že je vlastně super, že můžu furt ještě celkem normálně fungovat, jezdit na kole, řídit auto a dělat vše co je k běžnému životu potřeba. Takže se mám vrátit, až to tak skvělé nebude a začne se něco zhoršovat.

Takže jsi z nemocnice šel znova do práce? S takovým rozsahem asi ani do práce chodit nemusíš, ne?

Úplně hned jsem do práce nešel, to je jasný. Nebyla to jednoduchá doba, nějak jsem se dával dohromady. Dost jsem jezdil na kole, jak to jen šlo a po nějaké době jsem nastoupil a pracuji dál.

Takže jsi z práce jen tak odešel na neschopenku a pak se vrátil?

Kdepak, pěkně jsem všechno před odchodem předal. Nesypalo to ze mě úplně hladce, přece jen to byly věci, na které jsem si tvrdě musel přijít sám. Jinak to ale nešlo, a dohoda s vedením byla taková, že i v plné pracovní neschopnosti si chci nechat dálkový přístup, telefon a řešit si vše sám. Museli to v práci všechno vědět a o to já to mohl mít lehčí. Návrat byl ale fajn.

Takže opět chodíš do práce třeba i v neděli, i když vlastně by jsi ani vůbec pracovat nemusel. Věřím, že to nebylo jednoduché, ale pojďme od toho a budeme se bavit o něčem jiném. Co kolo, zůstalo Ti to i při práci?

Jasně, jezdím i když teď si mě dobírají a říkají mi „cyklopodvodníku“. Koupil jsem si elektrokolo, ale nepodvádím, jen dojedu dál za vynaložení stejné energie. Zmorduji se na „elektrice“ stejně, jako na normálním kole.

Jasně, to není žádný podvod. No a co plánuješ dál? Vyvedení tepla nevyšlo ani do Tvého baráku na dohled, tak co s tím?

Zjišťovali jsme všemožné, byl jsem jak s Tebou, tak sám i soukromě na desítkách zajímavých projektů na vyvedení a zužitkování odpadního tepla z BPS a nenašel jsem smysluplný a ekonomický projekt, který bych se snažil realizovat. A jelikož mám strategicky špatné místo pro vyvedení odpadního tepla, tak je těžké vymyslet projekt, za kterým bude smysl, užitek a ekonomika. Obec loni realizovala kanalizaci, a tak jsem poptával, jestli by bylo možné jedním výkopem položit kanalizační a teplovodní potrubí. To bylo tvrdě zamítnuto, což nechápu a je to velká škoda! Takže jsme teplo do obce vzdali. Teď pokoukávám po biometanu a ta myšlenka se mi líbí. Myslím, že pro nás by to mohlo být za několik málo let dobrý, ekonomicky a technologicky zajímavý, a tak se rozhlížím, zajímám se a sbírám informace.

Jožko to je skvělé, biometan bude další dílek bioenergetiky a další zpestření Tvé práce. Přeji ať to vyjde a zdraví ať slouží. Díky za rozhovor a tvého bojovného ducha.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2020 Pracovní příležitosti ve světě OZE.