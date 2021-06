Akce „Nakopej si pytel“ na kompostárnách sklidila úspěch. První ročník si žádá pokračování

Asociace CZ Biom - České sdružení pro biomasu vyzvala provozovatele kompostáren z celé České republiky, aby se zúčastnili akce s názvem „Nakopej si pytel“ v rámci letošního Mezinárodního týdne kompostování, který se probíhal od 2. - 8. května. Do výzvy se zapojilo pilotních 5 provozů ze 4 krajů ČR, které zájemcům nabídly, aby si nakopali kompost pro vlastní potřebu. Cílem této akce bylo přilákat širokou veřejnost na kompostárny a připomenout tak jejich důležitou úlohu a benefity, které při zpracování biologicky rozložitelných odpadů na kvalitní organické hnojivo nebo substráty přináší.

„Když jsme připravovali tuto výzvu, tak nám šlo především o to, aby kompostáři otevřeli brány svých provozů a poskytli pár tun vyzrálého kompostu zájemcům z řad malých zahrádkářů. Navázali tak kontakt se svojí komunitou, informovali o procesu kompostování a kvalitě svých produktů a celkově o významu kompostu pro udržení úrodnosti půd,” přibližuje akci Anna Tvrdíková, vedoucí sekce kompostování a bioodpadů CZ Biom.

Do prvního ročníku akce se zapojilo pilotních 5 kompostáren. Zájemci měli možnost vyrazit na kompostárny ve Středočeském kraji do Želivce u Prahy nebo do Zdib, do Pelhřimova na Vysočině, v Ústeckém kraji do Údlic nebo do Buchlovic ve Zlínském kraji.

Výzva na kompostárně Zdiby sklidila velký ohlas. Občany zde o akci informoval také místní obecní úřad. „Rozdali jsme zhruba 3 tuny kompostu do pytlů a nádob. Řada návštěvníků nás díky této akci objevila. Zajímali se, zda k nám mohou přijet nakoupit kompost nebo třeba štěpku i mimo tuto akci. Někteří se proto vrátili s dalšími nádobami nebo vozíkem, aby si další materiál dokoupili. Musím přiznat, že tak velký zájem jsem nečekal,” spokojeně zhodnotil celou akci vedoucí Kompostárny Zdiby Filip Moravec.

Video ze dne otevřených dveří na Kompostárně Zdiby si můžete pustit zde.

Akce "Nakopej si pytel" na Kompostárně Zdiby u Prahy

Stejně tak výzva na kompostárně v Údlicích, která probíhala po celý týden (3. - 8. května), přilákala do svého provozu okolo 150 místních, kteří si odvezli zhruba 5 tun kompostu, na které obecní úřad připravil poukázky.

„Určitě jsme zvýšili povědomí o naší kompostárně v okolí, takže věříme, že nám tato výzva přinese další zákazníky, a že se k nám návštěvníci akce budou vracet.” dodává ředitel provozu kompostárny KOBRA Údlice pan Kofroň.

Ani větší vzdálenost pro některé zahrádkáře nebyla překážkou. „Nejvzdálenější zájemce o kompost ujel 70 km ze Vsetína“, registroval pan Maňásek z kompostárny BIOKOMP v Buchlovicích ve Zlínském kraji. „Nejstarší účastník měl 84 let a přijel traktorem“, dodává.

Nejstarší účastník akce „Nakopej si pytel“ na kompostárně v Buchlovicích měl 84 let a přijel traktorem

Kompostárna v Pelhřimově přivítala v rámci dne otevřených dveří celkem 77 rodin, které si odvezly dohromady 3 tuny kompostu. Pro kompost si dokonce jeden z návštěvníků přijel s kolečkem, protože bydlel nedaleko, další zas přijel s dcerkou na kolech a kompost si naložili do batohů.

„O akci se zajímala i místní média, a dokonce si také nakopali kompost. Ohlasy byly také na název akce, prý velice vtipné a trefné. Všichni akci chválili, jedna paní říkala, že potkala svoji mamku v Kauflandu a ta jí o akci řekla, tak hned jela. Někteří se ptali, zda bude akce i příští rok,” popsala nám průběh akce na kompostárně v Pelhřimově vedoucí sekce odpadového hospodářství Technických služeb města Pelhřimov paní Lišková.

Akce "Nakopej si pytel" na kompostárně v Pelhřimově

První ročník výzvy „Nakopej si pytel“ v rámci Mezinárodního týdne kompostování se setkal s velkým úspěchem. Je tedy jisté, že asociace CZ Biom tuto akci zorganizuje i příští rok a očekává, že se do dalšího ročníku zapojí ještě více kompostáren a s těmito provozy se tak seznámí ještě větší počet lidí.

„Dělá nám velkou radost, že se naše snaha šířit osvětu v rámci Mezinárodního týdne kompostování formou výzvy „Nakopej si pytel“ vydařila a návštěvníci tolik ocenili možnost přijet si pro kompost. Spousta z nich se díky této akci o blízkých kompostárnách skutečně dozvěděla a chtějí jejich produkty pořizovat častěji, nebo třeba i svážet na kompostárnu vlastní bioodpad. A to je přesně to, o co nám šlo,“ uzavírá vedoucí sekce kompostování a bioodpadů CZ Biom a autorka projektu „Nakopej si pytel“ Anna Tvrdíková.