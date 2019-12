V tomto roce se na Zemi vyrobí už přes 88 miliard litrů bioethanolu

Global Renewable Fuels Alliance je mezinárodní organizací mající za cíl propagaci paliv z obnovitelných zdrojů. Členové této aliance představují více než 65 % globální produkce biopaliv z celkem 44 zemí. A právě Global Renewable Fuels Alliance (GRFA) ve spolupráci s renomovanou agenturou zabývající se ekonomickými odhady F.O. Licht zveřejnila předpověď celosvětové produkce etanolu.

Obr. 1: Celosvětová produkce biolihu poroste

GRFA předpovídá, že celosvětová produkce etanolu v roce 2011 se přiblíží na dohled k hranici 90 miliard litrů a dosáhne úrovně 88,7 miliard litrů. To je množství nahrazující potřebu jednoho milionu barelů ropy denně. Což ukazuje stále více na rostoucí vliv, který bude mít produkce etanolu na omezení závislosti vyspělých států na ropě.

GRFA předpovídá v roce 2011 nárůst světové produkce o dalších více než 3 % oproti výrobě v roce 2010, která byla 85,8 miliard litrů. Podle dat shromážděných společností F.O. Licht překonala nyní celosvětová produkce etanolu 550 milionů barelů za rok.

Spojené státy budou i nadále největším výrobcem biolihu na světě

Spojené státy s očekávanou úrovní produkce překračující v roce 2011 padesát jedna miliard litrů zůstanou i nadále největším producentem biolihu na světě.

Graf 1: Celosvětová produkce bioetanolu na biopaliva v milionech litrů (Zdroj: GRFA)

„Zatímco americké politiky zaměstnávají problémy energetické bezpečnosti, tak produkce bioetanolu v USA způsobí, že Spojené státy nebudou muset v roce 2011 dovézt do země zhruba 212 milionů barelů ropy, což by stálo asi 21 miliard USD,“ prohlásil Bliss Baker, mluvčí GRFA. „Není pochyb, že dnešní produkce bioetanolu snižuje naši závislost na ropě ze zahraničí, ale stále je toho dost, co bychom měli ještě udělat,“ dodal v rozhovoru Baker.

Nelze vynechat ani další příznivé působení na americkou ekonomiku. Pokud jde o zaměstnanost a ekonomický dopad tohoto nového průmyslu, tak čísla mluví sama za sebe. Už v roce 2009 přispěl etanolový průmysl k hrubému domácímu produktu USA hodnotou 53 miliard USD, zatímco v Kanadě přidal přes 3 miliardy USD a navíc vytvořil přímo i nepřímo přes 14 tisíc nových pracovních míst.

Tab 1: Vývoj celosvětové produkce etanolu určeného na palivo v milionech litrů dle jednotlivých oblastí (Zdroj: GRFA)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Afrika 0 49 72 108 165 170 Asie a Oceánie 1 940 2 142 2 743 2 888 3 183 4 077 Evropa 1 627 1 882 2 814 3 683 4 615 5 467 Ameriky 35 625 45 467 60 393 66 368 77 800 79 005 Svět 39 192 49 540 66 022 73 047 85 763 88 719

Afrika má obrovský potenciál pro produkci biopaliv

Africký kontinent má obrovský potenciál pro produkci biopaliv, ale úroveň produkce na tomto kontinentě zůstává nízká navzdory nedávnému úsilí, které vyvinuly některé země, aby nastartovaly biopalivové programy.

Obr. 2: Zde tankujete palivo E85

Africkému kontinentu je v roce 2011 předpovídána produkce 170 milionů litrů etanolu , navzdory tomu, že podlemá subsaharská Afrika jednu miliardu hektarů úrodné půdy, která by mohla produkovat obrovské množství biomasy pro výrobu etanolu

Nedávná zpráva Světové banky upozorňuje na africký biopalivový potenciál naznačující, že vysoké ceny energie a dostupnost úrodné půdy představují mimořádnou příležitost pro produkci biopaliv v Africe. „Mnoho afrických států stále téměř výhradně spoléhá na import ropy a přitom jakákoliv produkce biopaliv na kontinentu pomůže zmenšit tuto ochromující závislost na ropě,“ řekl Bliss Baker, mluvčí GRFA. „Využití této příležitosti k produkci biopaliv podpoří další investice do zemědělské prvovýroby, zajistí vysoce žádanou místní zaměstnanost a pomůže dovozcům ropy omezit jejich závislost na zahraniční ropě.

Graf 2: Výroba bioetanolu pro pohon automobilů v milionech litrů (Zdroj GRFA)

Evropa bude jedním z tahounů letošního celosvětového růstu produkce bioetanolu

Tento rok, kdy členské země zvyšují svou produkci a využití etanolu, aby splnily nařízení EU o obnovitelné energii, bude pro Evropu rozhodující. Očekává se, že letos bude v Evropě vyrobeno přes 5,4 miliard litrů etanolu, což je oproti roku 2010 nárůst o plných 15 procent. Při porovnání s celosvětovým růstem o pouhá 3 % se zcela jednoznačně ukazuje, kdo do značné míry potáhne nárůst celosvětové produkce biolihu.

Jasně se ukazuje, že závislost vyspělých států na ropných palivech se dá snižovat. Diverzifikování sortimentu paliv a rozvoj průmyslu zabývajícího se produkcí paliv z obnovitelných zdrojů – přinese mnoho výhod, jak pro životní prostředí, tak pro hospodářství mnoha zemí. Ať už jde o zaměstnanost, využití zemědělské půdy a do značné míry i o příspěvek k menší energetické závislosti na ropě pocházející často z neklidných oblastí s těžko předvídatelným vývojem.