Kritéria udržitelnosti výroby biopaliv Autor: Soňa HykyšováTÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, e-mail: sona.hykysova@tuv-sud.czÚvodDiskuse kolem biopaliv a jejich ekologického, ekonomického a sociálního přínosu přinesla řaduzávažných otázek: Přispěje používání biopaliv ke skutečnému snížení emisí skleníkových plynů Nebudou plodiny na výrobu biopaliv konkurovat potravinářským plodinám? Nezvýší se díkytomu ceny potravin? Nebude docházet k odlesňování, ztrátě přírodně cenných ploch apoškozování životního prostředí? Nezpůsobí biopaliva poškození motoru Některé z těchto otázek přispěly k nastavení určitých mantinelů pro produkci biomasy k výrobě biopaliv . Jedná se o tzv. kritéria udržitelnosti, která by měla zajistit, že přínos biopaliv budev souladu s cíli úspor emisí skleníkových plynů (dále jen GHG) a dalšími environmentálními asociálními požadavky. Jedním z nástrojů pro dodržování těchto kritérií je dobrovolná či povinnácertifikace.MetodikaV rámci zpracování příspěvku byly využity informační zdroje a především dlouholeté praktickézkušenosti certifikační společnosti TÜV SÜD Czech a mateřského holdingu TÜV SÜD ISGmbH, resp. jeho oddělení Carbon Management Systems. Bylo vycházeno předevšímz obecných přístupů k certifikaci produktů a procesů a z porovnání certifikačních systémů FSC,PEFC, ISCC a REDCert. Dalším zdrojem byla také připravovaná novela zákona o ochraněovzduší, která by měla zajistit implementaci kritérií udržitelnosti biopaliv dle evropské směrnicev rámci ČR.LegislativaV zemích EU jsou kritéria udržitelnosti zakotvena ve Směrnici 2009/28/ES, o podpoře využíváníenergie z obnovitelných zdrojů (dále jen RED). Požadavky na udržitelnost zahrnují úspory emisíGHG v rámci celého výrobního řetězce, změny ve využití půdy a zásobách uhlíku , ochranubiodiverzity, environmentální požadavky na pěstování plodin a požadavky na sledovatelnost.Problematika udržitelnosti biopaliv je řešena také novelou Směrnice o kvalitě paliv 98/70/ESpřijatou v roce 2009, ve které jsou stanoveny redukční cíle pro emise CO2 v rámci celého sektorudopravy. Cílovou hodnotou je dosažení 10 % úspor emisí CO2 v roce 2020 ve srovnání se stavemv roce 2010. Tento cíl je dosažitelný při minimálním podílu 15 % biopaliv Členské státy jsou povinny zavést systém certifikace udržitelnosti biopaliv a biokapalin do svélegislativy. Nejdále je v tomto směru Německo, kde se využívají dva systémy certifikaceudržitelnosti biopaliv : ISCC (International Sustainable and Carbon Certification) a REDcert.Ve Velké Británii byl zaveden závazek dosažení minimálního podílu biopaliv prostřednictvímRenewable Transport Fuels Obligation (RTFO), přičemž britská agentura pro obnovitelná paliva(RFA) dohlíží nad sledováním kritérií udržitelnosti. Ve Švédsku je tato problematika řešenaprostřednictvím dvoustranné dohody mezi největším švédským dovozcem a čtyřmi brazilskýmivýrobci etanolu . V USA jsou kritéria udržitelnosti biopaliv legislativně řešena v rámci zákonaEnergy Indepence Security Act. Požadavek na úspory emisí GHG je v případě biopaliv prvnígenerace 20 % a v případě druhé generace 50 % v porovnání se standardním fosilním palivem (Devereaux, 2009). Jednotlivé státy však mohou mít své vlastní standardy. Například kalifornskýLow Carbon Fuel Standard (LCFS) požaduje úsporu 10 % emisí GHG do roku 2020. Tentostandard rovněž počítá s nepřímými emisemi souvisejícími se změnami ve využití půdy (Charles,2009).V Nizozemí byl spuštěn certifikační systém pro biomasu v lednu 2011. Systém vycházíz holandské technické normy NTA 8080, která popisuje požadavky pro posuzování udržitelnostipevných, kapalných a plynných biopaliv a biokapalin (BiofuelsDigest, 2011).V ČR budou kritéria udržitelnosti biopaliv součástí novely zákona o ochraně ovzduší anavazujícího prováděcího předpisu, s jehož schválením se počítá nejdříve v červenci 2011. Dalšíčlenské státy budou muset zavést své vlastní certifikační systémy.Kritéria udržitelnostiCílem kritérií udržitelnosti biopaliv je dosáhnout stanovených cílů úspor emisí GHG a současnězajistit, aby jejich výrobou a užíváním nedocházelo ke zvyšování cen potravin, znečišťovánívodních zdrojů, odlesňování, snižování biodiverzity, využívání dětské práce apod. Kritériaudržitelnosti biopaliv vycházející z evropské směrnice RED prozatím nezahrnují problematikuznečištění půdy, vody a ovzduší. Je však možné, že tato kritéria budou postupně doplněna.Certifikace udržitelnosti bioapaliv je v mnoha ohledech podobná certifikačním standardům FSC(Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificationschemes), v rámci kterých je hodnocen celý dodavatelský řetězec. Jedná se o certifikaci firemvstupujících do zpracovatelského řetězce certifikované suroviny a sledování jejího toku z lesa ažke konečnému výrobku. V případě biopaliv se sleduje tok biomasy od zemědělců přesobchodníky a zpracovatele až k poslednímu článku, který uvádí paliva na trh.Úspory skleníkových plynů Hlavním kritériem udržitelnosti biopaliv je, v rámci většiny certifikačních standardů, dosaženíminimálních úspor emisí skleníkových plynů vztažených ke konkrétnímu cíli dané země čispolečenství. Právě problematika výpočtů emisí GHG při produkci biopaliv v sobě skrývá řaduúskalí pramenících jak z různých metodik, tak z toho, jak započítat emise z aplikace hnojiv anaopak, jak odečíst emise související s produkcí vedlejších produktů. V některých případechještě nejsou stanoveny pro některé nové druhy biopaliv či procesy jejich získávání standardnítabulkové hodnoty, což zvyšuje míru nejistoty a věrohodnosti takových kalkulací. Ke stanoveníúspor emisí GHG se používají buď tabulkové hodnoty, skutečné hodnoty zjištěné výpočtem,případně kombinace obou způsobů.RED stanoví požadavek minimálně 35% redukce emisí GHG oproti tradičním fosilním palivům samozřejmě v rámci celého životního cyklu. S účinností od 1. ledna 2017 musí úspora emisíGHG dosáhnout alespoň 50 % a v případě využití biopaliv vyrobených v zařízeních, kterázahájila výrobu 1. ledna 2017 nebo později musí úspora činit alespoň 60 %. Biopaliva v podmínkách ČR a EU podmínku snížení emisí o 35 % splňují. Srovnání standardníchtabulkových hodnot pro vybraná biopaliva je patrné z grafu č. 1.Graf 1: Úspory emisí GHG pro vybraná biopaliva Některé certifikační standardy počítají se zahrnutím emisí GHG, které souvisí se změnami vevyužití půdy, jiné tento faktor opomíjejí. Metodiky počítající s tímto faktorem došlyk výsledkům nepříznivým zejména pro produkci etanolu kukuřice . Například EPA(Environmental Protection Agency) modelovala emise skleníkových plynů pro různá paliva.Třicetiletý model pro etanol kukuřice počítá s uvolněním o 5 % více GHG oproti konvenčnímu benzínu , zatímco v případě modelu počítaného pro 100 let by se uvolnilo o 16 % méně emisíGHG (EPA, 2009). Tento model výpočtu se však nesetkal s dobrým přijetím. Oponenti muvytýkají například to, že nebere v úvahu inovace, které by mohly přispět ke snížení emisí GHG.Ani podle metodiky California Air Resources Board by etanol kukuřice nesplnil kritériaudržitelnosti, protože zvyšuje odlesňování a rušení trvalých travních porostů (Devereaux, 2009).Oblasti s vysokou biodiverzitou a vysokou zásobou uhlíku Vzhledem k tomu, že pojem biodiverzita je velmi široký, je také velmi těžké stanovit jasnákritéria vztahující se k ochraně ploch s vysokou mírou biodiverzity. V rámci RED jsoudefinovány plochy, na kterých nesmí být pěstována biomasa pro produkci udržitelných biopaliv Jedná se o původní lesní plochy, dále plochy požívající statut ochrany, travní porosty (s výjimkou těch porostů , kde je získávání surovin nezbytné k uchování statusu travních porostů ). Mezi další tzv. „no go areas“ patří také oblasti s vysokou zásobou organického uhlíku jako jsou mokřady (zejména mokřady uvedené v seznamu mezinárodně významných mokřadů v rámci Ramsarské úmluvy), rašeliniště a lesy o rozloze větší než 1 ha se stromy vyššími 5 metrůa pokryvem větším než 30 %.Pro změny ve využití půdy je rozhodujícím termínem datum 1. ledna 2008. Biomasa splňujícíkritéria udržitelnosti nesmí být pěstována na plochách, které měly před tímto datem statut výšezmíněných oblastí. Pro kontrolu plnění tohoto kritéria je možné využívat moderních nástrojů,např. satelitních snímků.Účelem těchto kritérií je zabránit tomu, aby v souvislosti s pěstováním biomasy na produkci biopaliv docházelo k odlesňování ploch, ztrátě přírodně cenných území a k využití ploch, kteréjsou rezervoárem organického uhlíku . I kdyby byly „no go areas“ vymezeny v rámcicertifikačních systémů sebelépe, neznamená to, že vlivem pěstování biopaliv v jedné oblastinedojde k odlesnění jiné oblasti pro účely pěstování potravinářských plodin.Zemědělská praxeDůležitým aspektem je také způsob pěstování biomasy , který by měl být v souladu s požadavkytzv. správné zemědělské praxe. RED vychází z premisy, že pěstitelé, kteří jsou příjemci přímýchplateb z EU splňují tzv. Cross Compliance a není nutné u nich provádět tak náročnou kontrolu.Tento způsob tedy zohledňuje požadavek na snižování byrokratické zátěže souvisejícís certifikačním procesem. Kontrolní audit u takových zemědělců je pak méně náročný a v rámcikontroly u prvního sběrného místa (v podmínkách ČR to jsou většinou ZZN) jsou kontrolovánapouze 3 % dodavatelů.Kritéria sociální odpovědnostiSociální hledisko je součástí kritérií udržitelnosti biopaliv pouze u některých certifikačníchstandardů. Jedná se především o problematiku dětské práce, bezpečnosti práce a vlivu na lidskézdraví, školení zaměstnanců apod. Protože harmonizace, standardizace a certifikace v oblastivýroby biopaliv spíše posiluje účast větších aktérů, je nutné zejména v rozvojových zemíchvěnovat pozornost také dopadu na malé zemědělské komunity. Dobrým příkladem iniciativy,která chrání malé farmáře je tzv. Social label v Brazílii. Bez těchto iniciativ by ochrana těchtokomunit nebyla v rámci tržního prostředí možná.Ekonomické aspektyNěkteré principy udržitelnosti lze jen těžko převést v kritéria a indikátory. To se týká např.konkurence plodin na výrobu biopaliv potravinářským plodinám apod. Na certifikaciudržitelnosti biopaliv je možné současně nahlížet jako na netarifní překážku zahraničníhoobchodu, která by mohla být v potenciálním konfliktu s pravidly obchodování Světové obchodníorganizace WTO (Echols, 2009). Doprava biopaliv z kontinentu na kontinent je samozřejmězávislá na spalování dalších paliv, což se odráží na výsledné hodnotě emisí GHG. Certifikace biopaliv dle RED tedy nahrává evropským producentům, což je z hlediska požadavku naekologickou šetrnost biopaliv pochopitelné. Nicméně biopaliva jsou předmětem globálníhoobchodu a proto musí být nastavení kritérií v souladu s pravidly obchodování WTO.SledovatelnostProkázání souladu s kritérii udržitelnosti se týká prakticky všech článků dodavatelského řetězce biomasy , od výkupen a obchodníků s biomasou , přes olejové mlýny a rafinerie, kterézpracovávají biomasu ke konečnému použití. Poslední článek v řetězci, kde se provádí posledníkrok zpracování, získá doklad o udržitelnosti biologické pohonné hmoty nebo kapalné biomasy Zajištění shody s těmito kritérii musí být potvrzeno certifikačním orgánem. Pěstitelé biomasy jsou do procesu certifikace také zapojeni, a to tím způsobem, že si sami vystavují tzv. samostatnéprohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti. V rámci certifikačního procesu jetaké ověření plnění kritérií udržitelnosti minimálně u 3 % pěstitelů biomasy . Zjednodušenéschéma certifikace je znázorněno na obrázku č. 1.Slabé stránky multikriteriálního přístupuPři certifikaci udržitelnosti biopaliv se vychází z kombinace tří oblastí: zemědělství, životníhoprostředí a energie. Jedná se o systém certifikace zohledňující celý životní cyklus produktu. Toje i důvodem, proč je vytvoření takového multikriteriálního certifikačního standardu poměrněsložité. Otázkou je, zda je možné vytvořit certifikační schéma, které by dokázalo ošetřit narázvšechny obavy, které souvisejí s využíváním biopaliv . Otazníky vyvstávají také kolem toho, zdaje koncepční zajišťovat například ochranu přírodně cenných ploch v rámci certifikaceudržitelnosti biopaliv a biokapalin. Tuto problematiku je totiž možné řešit nastavenímkomplexních a systematických legislativních opatření zaměřených na ochranu takových ploch.Certifikace jednoho produktu není nejvhodnějším nástrojem pro regulaci využití půdy.Certifikace udržitelnosti biopaliv vyplývající z kritérií stanovených v RED se dotýká taképroblematiky využití půdy. Pěstování biomasy pro produkci biopaliv je však pouze jedním zezpůsobů využití zemědělské půdy a proto by nemělo nést v tomto smyslu největší zátěž. Najde sevšak i řada zastánců přístupu, který zahrnuje do certifikace problematiku odlesňování, ochranybiodiverzity a další, například sociální hlediska.Využití bilance emisí GHG, které je v případě certifikace biopaliv jedním z rozhodujícíchkritérií, je obecně v rámci certifikačních systémů novinkou. Metodik pro jejich výpočet všakexistuje celá řada, největší „nejistoty“ vyvstávají v souvislosti se započítáváním nepřímých emisíze změn ve využití půdy a naopak odečítáním emisí ve vztahu k meziproduktům. Některécertifikační standardy s těmito faktory počítají, jiné nikoli. Vzájemná srovnatelnost udržitelné biomasy certifikované dle různých certifikačních standardů je tudíž de facto nemožná.ZávěrCertifikace udržitelnosti biopaliv je nástrojem, který může významně přispět k tomu, aby biopaliva dosáhla svého přínosu, aniž by jejich pěstování bylo na úkor zvyšování emisí skleníkových plynů , odlesňování a snižování biodiverzity či vlivu na ceny potravin. Můžerovněž přispět k pozitivnějšímu vnímání biopaliv veřejností. Záleží však, jaké standardy, resp.jaká kritéria budou nastavena a jak věrohodné metodiky budou v rámci certifikace uplatňovány.Problematika ochrany biodiverzity by měla být řešena jinými nástroji než certifikací jednohovybraného produktu. Nevhodně zvolená kritéria a snaha začlenit do certifikace co nejvíceaspektů by mohla vyústit k tomu, že certifikace ve výsledku zredukuje potenciál, který bybiopaliva mohla mít. Z tohoto důvodu je nutné, aby se na přípravě politických nástrojů acertifikačních standardů v oblasti udržitelnosti biopaliv podíleli odborníci z různých oborů, kteříby současně dokázali postihnout tuto problematiku v širších souvislostech tak, aby výsledkembyla jasná, verifikovatelná kritéria, která zajistí efektivní naplňování daných cílů, navíc bezzbytečné byrokratické zátěže.LiteraturaBiofuelsDigest [online]. 2011 [cit. 2011-03-07]. Netherlands’ NEN launches biofuelssustainability certification scheme. Dostupné z WWW: .Dam J. van, Junginger M., Faaij A., Jurgens I., Best G., Fritsche U. 2008. Overview of recentdevelopments in sustainable biomass certification. Biomass and Bioenergy 32: pp. 749-780.Devereaux C., Lee H. 2009. Biofuels and Certification: A Workshop at Harvard KennedySchool. Discussion Paper. Cambridge, Mass.: Belfer Center for Science and InternationalAffairs. 27 p.Echols, M.A. 2009. Biofuels Certification and the Law of the World Trade Organization. Příloha: https://biom.cz/upload/6e01d6d4c4835ec93cda508772f3bf6e/kriteria_udrzitelnosti_vyroby_biopaliv.pdf