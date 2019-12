Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu

Úvod

Tlak na využívání vedlejší i hlavní zemědělské produkce pro výrobu bioplynu v České republice daný vnějšími i vnitřními podmínkami se stále výrazněji se projevuje. Ve většině bioplynových stanic, které využívají bioplyn v kogeneračních jednotkách, dochází ke ztrátám až dvou třetin energie obsažené v bioplynu, vznikajících tím, že odpadní teplo z kogeneračních jednotek není značnou část roku využito.

Obr. 1: Ilustrační foto části laboratorního zařízení pro úpravu bioplynu s využitím metody vysokého tlaku

Výchozí podklady

Návrh laboratorního zařízení a laboratorní zkoušky, vlastní metoda

Úpravy bioplynu , odstraňující zejména oxid uhličitý , umožňují jeho uplatnění jako pohonné látky vozidel a jako topného plynu v síti zemního plynu. Pro zvýšení obsahu metanu přes 95 % se používají různé způsoby tlakových vodních vypírek, membránové filtry, metody adsorpce a absorpce, vymrazování a další. Ve Švédsku a Švýcarsku je v provozu několik desítek bioplynových stanic u čistíren odpadních vod s přiřazeným zařízením pro zušlechťování bioplynu tím, že je z něho odstraňován balastní oxid uhličitý a další nežádoucí příměsi. Odseparovaný plyn s obsahem metanu vyšším než 95 % je komprimován a v Evropě využíván k pohonu více než 10 000 nákladních automobilů a autobusů spolu s fosilním zemním plynem, nebo je vháněn do sítě zemního plynu. Ekonomicky vycházejí výhodně úpravy surového bioplynu na kvalitu zemního plynu u ČOV a skládek KO již dnes, vzhledem k současným cenám motorové nafty a zemního plynu, nehledě na využívání různých dotací a osvobození od DPH. U zemědělských bioplynových stanic uplatnění a vyhodnocení těchto metod probíhá v Rakousku a Německu.

Smyslem celého projektu je praktické ověření oddělení CO 2 od CH 4 na laboratorním zařízení metodou vysokého tlaku při stlačování směsi obou plynů a ověřit tak teoretický předpoklad separace těchto plynů tímto způsobem. Tato metoda by pak následně byla velice vhodná k použití u separace bioplynu zvláště tam, kde by separovaný CH 4 byl využíván jako alternativní palivomotorových vozidel, či jako rovnocenná náhrada za zemní plyn v celé škále jeho nynějšího využívání. Zvláště při použití jako alternativního paliva pro motorová vozidla – kdy je plnící tlak do nádrží vozidel 200 bar/15°C, by tato metoda separace CO 2 z biometanu mohla být začleněna přímo do vlastní technologie plnící stanice, čímž by vznikly značné investiční úspory. Investiční úspory by vznikly i při použití této metody proti stávajícím metodám separace CO 2 a to kaskádovému propírání BIOPLYNU v separačních věžích (např. švédský či holandský systém). Se separací je počítáno i v tomto systému, ale s menšími separačními reaktory. Levnější by měly být i použité kompresory, využívané v systémech CNG. Je zde předpoklad možné úspory investičních nákladů 40-60 %.

Metodika laboratorního ověření separace metanu a oxidu uhličitého vysokým tlakem

Cílem bylo sestavit laboratorní zařízení na separaci složek bioplynu CH 4 aCO 2 vysokým tlakem a odzkoušet jeho funkci.

Zadání, zkonstruování a ověření zařízení proběhlo ve spoluprácí s firmou EKOSS - CNGS - ČR, spol. s r.o. Brno

Laboratorní aparatura a způsob zkoušek

Pro zmíněné účely byla instalována na pracovišti EKOSSCNGS- ČR, spol. s r.o v Boskovicích aparatura pro vysokotlakou separaci CO 2 sestávající z těchto komponentů :

VTLkompresor Burckhardt C5N21F s parametry: vstupní tlak 1 bar výstupní tlak 350 bar instalovaný příkon: 22 kW Celkový výkon: 47 m3. hod-1 doplněný o separační členy na každém stupni komprese Směšovací vstupní tank o celkovém mísícím objemu 2 x 92 l –DALMINE se samostatnými regulačními vstupy pro CH 4 a CO 2 Přídavný separátor (mezichladič) typ ALFA LAVAL v.č. 10828805 VTLzásobník pro CH 4 o objemu 2 x 70 l – FABER VTLpotrubí DN10, 16, 20 - PARKER ERMETO VTLventily kuželové – EMER ventilykulové – PARKER VTL fitinky se zářeznými ocelovými kroužky DN 10,16,20–PARKER ERMETO. Principielní funkce zařízení měla být ověřena namícháním technických plynů a jejich oddělením v laboratorních podmínkách.

Šlo o namíchání směsi zemního plynu a technického CO 2 v přibližném složení:

zemní plyn max. 65% do min. 53% (45%)

CO 2 min. 35% do max. 47% (55%)

Z těchto směsí odstranit přimíchaný CO 2 tak, že v nich zůstane max. 2,5 % CO 2 . Odstraněný CO 2 zachytit a vrátit do původního obalu – tlakových lahví, případně vypustit do ovzduší.

Výsledky a diskuse

Tabulka č. 1 : Koncentrace plynů ve směsi, objemová %

Postup provedení zkoušek:

Do směšovacího tanku byl přes regulaci průběžně vpuštěn CH 4 a CO 2 v poměru 65 : 35 (teoretický průměr složení bioplynu) a regulován na výstupu na 1 bar pro vstup do VTL kompresoru. Stlačený produkt (CH 4 ) byl z kompresoru napojen na VTL zásobník CH 4 . CO 2 bylo mechanicky odpouštěno hl. separátorem na kompresoru. Odběr pro chemický rozbor byl proveden z VTL zásobníku přepuštěním do tl. lahve o vodním objemu 11,8 l při tlaku 35 bar ( zhruba 4 m3 separovaného CH 4 ).

Zkouška č. 1

Bylo využito pouze separátorů instalovaných přímo na VTL kompresoru – chlazení mezistupňů – vzduchem.

Hmotnostní kontrola při 120 bar v tanku CH 4

Tabulkově CH 4 : 16,8 m 3 x 0,676 kg.m -3 = 11,356 kg

: 16,8 m x 0,676 kg.m = 11,356 kg Skutečnost: 13,2 kg

Teplota okolního vzduchu: 20,5 °C

Závěr: separace neproběhla optimálně z těchto důvodů: nedostatečnému chlazení v oblasti 50 bar (dáno konstrukcí kompresoru) separace tudíž probíhá až v koncovém stupni je zde zde velmi malý separátor pro CO 2

Opatření: Dodatečná montáž přídavného mezichladiče s odvodem CO 2 přes separátor 2.stupně kompresoru.

Zkouška č. 2

Hmotnostní kontrola při tlaku 170 bar v tanku CH 4

Tabulkově CH 4 : 23,8 m 3 x 0,676 kg.m -3 = 16,088 kg

: 23,8 m x 0,676 kg.m = 16,088 kg Skutečnost: 16,2 kg

Teplota okolního vzduchu: 18,3 °C

Teplota mezichladiče: 6,7°C

CH4 se jeví jako separovaný od CO 2 – odběr plynu pro rozbory na VÚZT v.v.i v Praze.

– odběr plynu pro rozbory na VÚZT v.v.i v Praze. Složení vzorku separovaného metanu ze směsi CO 2 aCH 4 během laboratorní zkoušky

aCH během laboratorní zkoušky Dodáno 6.11.2008 EKOSS - CNGS - ČR, spol. s r.o. Brno

Změřeno 7. 11. 2008 v bioplynové laboratoři VÚZT, v.v.i. přístrojem AIR LF Vyhodnocení laboratorních zkoušek Praktické pokusy v laboratorních podmínkách potvrdily v plném rozsahu teorii o možnosti použití separace CO 2 od CH 4 (v návaznosti na využití pro separaci složek bioplynu) metodou VTL stlačování.

od CH (v návaznosti na využití pro separaci složek bioplynu) metodou VTL stlačování. Rozbory separovaného CH 4 viz Tab. 1.

viz Tab. 1. Doporučení: Tuto metodu doporučujeme aplikovat ve vybraném zařízení bioplynové stanice formou tzv. poloprovozu.

Důvodem je:

technické dořešení modelové aparatury (zde doporučujeme instalaci navrhovaného průmyslového vzoru což je v laboratorních podmínkách nemožné) dořešení plné automatizace poloprovozu při nepřetržitém provozu bioplynové sta nice propojení na stávající systém bioplynové stanice – modulové řešení

Součástí poloprovozu by mělo být také:

výdejní zařízení pro plnění motorových vozidel

soustava VTL zásobníků CH 4 pro 2.stupňové plnění motorových vozidel.

Dle výsledků rozborů finálního BIO – CH 4 - případné doinstalování přídavného VTL separátoru CO 2 na výstupu z VTL zásobníkù CH 4 .

Závěr

Laboratorní odzkoušení metody separace složek bioplynu vysokým tlakem proběhlo sice úspěšně, ale separace CO 2 od CH 4 je pouze jednou z fází úpravy bioplynu na kvalitu nezbytnou pro jeho využití pro zážehové motory ve smyslu požadavků ČSN 65 6514. Tuto fázi musí předcházet snížení obsahu vodních par (na max. 32 mg.m-3 bioplynu) a množství sloučenin síry (na max. 10 mg.m-3 bioplynu). Metodika projektu předpokládala řešit v rámci projektu pouze separaci CO 2 z bioplynu s tím, že stávající metody snižování koncentrace vodních par a H 2 S budou pro potřebu projektu postačující. Tato hypotéza se ukázala jako nereálná. Proto bude nezbytné se v rámci prací na projektu zabývat i řešením snižování obsahu vodních par a množství sloučenin síry v bioplynu. V rámci průzkumů na vybraných BPS a následně u výrobců a dodavatelů odsiřovacích a odvlhčovacích zařízení bylo zjištěno, že účinnost stávajících zařízení je pro řešení dané problematiky nedostatečná, neboť neumožňuje dosažení požadovaných normových parametrů bioplynu jako paliva pro pohon motorových vozidel, zařízení na odstraňování dalších příměsí (O 2 ,N 2 , popř. NH 3 ) nejsou v ČR současné době vyráběny.

Tyto výsledky byly získány s přispěním grantového projektu NAZV Ministerstva zemědělství ČR QH81195“ Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu ”

Literatura

KÁRA, J. – MOUDRÝ, I. – KOUĎA, J.: Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu, výzkumná zpráva č.: Z 2510, VÚZT, v.v.i. Praha, 2008, 53 s vč. příloh