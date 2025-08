Nová podpora biometanu formou indexovaných aukčních bonusů

Balíček zákonů LEX OZE III zavádí, kromě jiného, nový formát provozní podpory biometanu. Současná podpora formou úředně stanovené ceny a z ní odvozeného zeleného bonusu začala v roce 2023 a skončí koncem roku 2025. Doposud se k této podpoře přihlásily jen dva zdroje, což je asi nejpřesnější hodnocení účinnosti tohoto podpůrného opatření. Neduhy současné podpory by měla napravit nová forma podpory.

Foto: ZD Dobruška (Archiv CZ Biom)

Krátký časový rámec platnosti podpory vychází z podmínek notifikace, která byla pro námi navržený koncept podpory přísná, a to hlavně proto, že nebylo dostatečně ošetřeno omezení pro velké výkony, obzvláště pak provozované velkými společnostmi. Neduhy současné podpory by měla napravit nová forma podpory, která pro všechny výkony sází na aukce, ve kterých si provozovatelé musí vysoutěžit aukční bonus.

Základní obrysy aukcí a aukčního bonusu definuje zákon. Pro samotnou úspěšnost aukcí však budou důležité konkrétní podmínky aukce, které ještě úplně zřejmé nejsou. Samozřejmě největší roli bude hrát samotná cena, která zpravidla bývá zastropována jako maximální nabízený aukční bonus. Kromě ceny je velmi důležitá u palivových zdrojů také indexace aukčního bonusu v čase. Aukční bonus je stanovován na 15 let a bez indexace existuje velké riziko budoucího růstu nákladů bez pokrytí adekvátně rostoucích tržeb.

Druhým, méně šťastným řešením je nastavení vysokého fixního aukčního bonusu, jehož výše zohledňuje alespoň “tabulkový” budoucí růst nákladů. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (POZE) umožňuje změnu aukčního bonusu, ale formátem, který nevytváří pevnou jistotu – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) může ve vyhlášení aukce ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) stanovit maximální referenční aukční cenu a postup pro meziroční úpravu výše referenční aukční ceny.

V rámci novely energetického zákona LEX PLYN je formou pozměňovacího návrhu navržen způsob indexace, dle kterého by změna aukčního bonusu byla odvozena od indexu sledovaného Českým statistickým úřadem. Tím by se sice změna výše indexu nestala predikovatelnou, ale jistě více transparentní.

Jak tedy bude aukční bonus fungovat?

Stát prostřednictvím MPO vypíše aukční výzvu, která bude limitována celkovým výkonem biometanu, o který má stát zájem a zřejmě maximální aukční cenou, i když nezbytnou podmínkou to není. Součástí výzvy budou podmínky, které účastník musí splnit, a to jak během samotného aukčního řízení, tak i následně při uvedení do provozu a v jeho průběhu.

Aukční bonus bude fungovat jako měsíční zelený bonus, kdy biometan bude vykupovat povinně vykupující stanovený MPO a platit za něj průměrnou měsíční cenu. Operátor trhu s energiemi OTE, a.s. bude dorovnávat rozdíl mezi vysoutěženým aukčním bonusem a měsíční cenou. V případě, kdy bude cena biometanu na trhu vyšší než aukční bonus, přeplatek bude provozovatel odvádět zpět OTE. Státu také náleží jak emisní úspora, tak záruky původu z produkovaného biometanu. Jiné finanční plnění kromě aukčního bonusu provozovatel mít nebude.

Kdo se může o aukce ucházet?

Jelikož největší objem biometanu má pocházet z konverze bioplynových stanic, tak se budou muset aukce popasovat s tím, že průměrná velikost bioplynových stanic je poměrně malá a budou tak mít znevýhodnění v oblasti počáteční investice oproti velkým projektům.

Výkonový rozsah výroben, lhůta pro uvedení do provozu, minimální podíl pokročilého biometanu, maximální výsledná produkce emisí skleníkových plynů, minimální měsíční množství dodaného biometanu a pravidla pro hodnocení nabídek, to jsou klíčové podmínky aukce. Provozovatel v předložené nabídce podmínky, jestli si přeje být úspěšný, musí splnit.

Po vyhodnocení nabídek MPO zašle vítězům rozhodnutí o udělení práva na podporu, ve kterém předkládané parametry ozrcadlí, a tím se stanou závaznými pro příjem aukčního bonusu. Finální splnění podmínek a vznik nároku na podporu nastává až po uvedení výrobny do provozu v odpovídajícím čase a výkonu.

Aukce umožňuje udávat jiný celkový výkon a podporovaný výkon, zřejmě tedy bude možné část biometanu spotřebovat pro vlastní účely např. dopravu. Právo na podporu bude mít pouze biometan dodávaný do sítě zemního plynu.

Vzhledem k tomu, že napřed musí proběhnout aukce a až následně dochází k realizaci projektu, lze očekávat, že nastane hluché období, ve kterém budou realizovány projekty motivované trhem.

Otázkou je, zda bude tento rozvoj dostatečný. A to s ohledem na dosažení cílů, které si ČR stanovila v národním klimaticko-energetickém plánu. Je totiž těžké predikovat vývoj ceny emisních povolenek a úspor emisí, na kterých je tržní ocenění biometanu závislé. V ČR je více než v jiných státech EU neustále zpochybňován význam Green Dealu, což ke stabilnímu prostředí nepřispívá.

Registrovat se k podpoře bude možné jen do 180 dnů od nabytí právní moci licence a ani systém aukcí neumožňuje se přihlásit k podpoře později, někdy v budoucnu, pokud by došlo k selhání trhu. Záchrannou ruku tedy od státu v případě změny “zelené” politiky není možné očekávat. Toho si musí být investoři vědomi.

Rozhodně by pomohlo na úrovni státu aktivovat dlouhodobě fungující nástroje vyvolávající poptávku po biometanu, aby došlo k vytvoření stabilního trhu. Ten by mohl zajistit povinný podíl domácího biometanu na spotřebě zemního plynu, nebo podporu rozvoje autobusů a nákladních aut na bioCNG či bioLNG.

Vstřícným krokem by mohlo být také dotažení technických a legislativních řešení pro vtláčení biometanu do středotlaké sítě, a to i bez obohacování biometanu propanem. Také oživení myšlenky centrálního vtláčecího bodu, který by mohl vyřešit nemožnost připojení některých výroben k plynovému potrubí. Jde totiž o celkový přístup, a nikoliv jen o finanční podporu.

Signály z EU jsou jasné

Green Deal je základem udržitelnosti a je jen otázkou nástrojů, jak bude emisní neutrality dosaženo. Napomoci mají také nové balíčky komise EU jako Clean Industrial Deal (Dohoda o čistém průmyslu pro konkurenceschopnost a dekarbonizaci v EU) či Reforma trhu s elektřinou známá jako akční plán pro cenově dostupnou energii.

Dle nařízení vlády č. 189/2022 o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie v posledním znění je očekávána nově vzniklá kapacita výroby biometanu 60 mil m3 v roce 2025 s rostoucí tendencí na 90 mil v roce 2026 a dokonce až na 110 mil m3 v roce 2027.

První biometanová stanice byla v ČR uvedena do provozu v roce 2018 a k dnešnímu dni jich je v provozu 11 s celkovou roční instalovanou kapacitou 22,5 mil m3. Skutečná realizace je však daleko za očekávanou výstavbou, nehledě na to, že současné provozy ani neprodukují předpokládané množství biometanu, protože kvůli ekonomické situaci nevyužívají své výrobní kapacity naplno.

Název stanice Nm3 bmt*/rok Druh výrobny 1 Rapotín 1 600 000 konvertovaná/nová 2 Horní Suchá 2 890 000 nová 3 Litomyšl 1 716 960 konvertovaná 4 Mladá Boleslav 1 275 000 nová 5 Herálec 1 200 000 konvertovaná 6 Havlíčkův Brod 756 500 konvertovaná 7 ÚČOV Praha 1 220 000 konvertovaná 8 Rakvice 1 000 000 konvertovaná 9 Jarošovice 3 500 000 nová 10 Vyškov 3 500 000 konvertovaná 11 Dobruška 3 882 000 konvertovaná/nová

*biometan

Graf: Očekávaná produkce biometanu dle vstupních substrátů (zdroj: NKEP).

Současná instalovaná kapacita výroben biometanu odpovídá přibližně jen 28 % plánované kapacity dle Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (NKEP).

Článek byl publikován v časopisu Energie 21 2/2025.