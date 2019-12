Víme jak inovativně bojovat s energetickou chudobou! Nejlepší české nápady míří do evropského finále

Nejnovější technologie a komunitní obnovitelná energie jako páka pro změnu stávajícího systému, ve kterém zbytečně platíme za energii. Nový model vzdělávacích aktivit kontaktních center jako první krok pro zodpovědné hospodaření s penězi i energií nízkopříjmových domácností. Moderní technologie budov jako nástroj pro snížení provozních nákladů pečovatelských domů, sociálních bytů a cenově dostupnější bydlení. Porota odborníků poslala do evropského kola soutěže Ashoka a Schneider Electric Foundation inovativní české nápady. Tři z nich teď čekají kreativní workshopy, 12 týdnů expertní podpory pro maximální přípravu na velké finále v Bruselu. Vítězové si odnesou 3500 euro na další rozvoj a realizaci. Představujeme tři nejlepší české nápady. Všechny mají potenciál zlepšit život nejohroženějších českých rodin. Který se v soutěži umístí nejvýše?

Výzva pro sociální inovátory směřuje do evropského finále! O prvenství se utká celkem 15 nápadů na řešení různých aspektů energetické chudoby v Česku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Ashoka ve spolupráci se Schneider Electric Foundation finalisty v červnu podpoří vícedenním kreativním workshopem a zajistí návaznou spolupráci autorů projektů s byznys experty a mentory v délce 12 týdnů pro maximální efekt a sociální dopad navrhovaných řešení. Nejlepší projekt z každé země získá v prosincovém finále v Bruselu 3500 euro na svou realizaci.

ČESKÉ BARVY BUDE HÁJIT OBEC KNĚŽICE, ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN A CENTRUM PASIVNÍHO DOMU. KDO ZVÍTĚZÍ?

Energeticky soběstačná obec Kněžice věří, že právě moderní technologie a vlastní výroba energie dokáží občanům zajistit tu nejlevnější a nejdostupnější energii. Obec dokázala aktivizovat místní obyvatele a kompletně transformovat výrobu tepla z uhlí na bioplyn, který si vyrábí lokálně. Tím se zbavila smogu a ještě šetří na energii. Obyvatelé Kněžice tak jako první v Česku pociťují, jaké to je být přímo zapojen do energetických dodávek v místě bydliště. Cílem projektu je posunout tuto rovinu ještě dál a aplikovat v obci principy smart city využitím chytrých měřáků a návazných technologií, které obyvatelům zlevní a zjednoduší dodávky energie. Tento inovativní model navíc plně podporuje Evropská unie, která se snaží posílit roli aktivních spotřebitelů a vznik lokální výroby a spotřeby čisté a dostupné energie napříč Evropou.

Centrum pasivního domu bojuje proti energetické chudobě a vysokým výdajům za energie podporou výstavby nového energeticky šetrného bydlení nebo rekonstrukcí největších energetických žroutů. Lidé tráví v budovách více než 90 % svého času a maximální využití technologií pasivního standardu výrazně pomůže k levnějšímu bydlení a zdravějšímu životnímu prostředí uvnitř budov. Tyto budovy by měly být primárně dostupné sociálně nejohroženějším skupinám jako jsou senioři nebo matky samoživitelky. Kromě zlepšování energetické účinnosti budov se projekt zaměřuje i na inovativní modely financování sociálního bydlení a osvětu ohrožených rodin v oblasti zodpovědného hospodaření s energií.

Asociace občanských poraden je lídrem v začleňování otázky energetické chudoby do poradenských aktivit na území České republiky. Do svých moravských center chce implementovat funkční model energetického poradenství ze Skotska. Cílem je pomoci lidem lépe pochopit fungování, možnosti a úskalí dnešního trhu s energií. Častým jevem v českém prostředí je totiž například nevýhodné uzavírání smluv s dodavateli energie, které často posílá ohrožené sociální skupiny do dluhových spirál. Nad rámec právního poradenství mají poradny nabízet možnost využití sociálních tarifů nebo zprostředkovat příspěvky na bydlení.

“Máme velkou radost, že se do soutěže přihlásilo tolik kvalitních projektů. Věříme, vybrané projekty dokáží přinést potřebný impuls pro řešení problému vznikající energetické chudoby v Česku. Lidé ve vyspělých zemích, jako je ta naše, by se neměli strachovat o dodávky energie či se zamotat do dluhových spirál - často v důsledku nekvalitního bydlení, nedostatku prostředků na pořízení úsporných spotřebičů či nekompetentních rozhodnutí.", komentuje výsledky dalšího kola Gabriela Vondrušová, manažerka soutěže Ashoka ČR a SR.

NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŘEŠENÍ VYBRALI OSOBNOSTI A EXPERTI

Nejlepší české projekty vybrala do širšího evropského výběru odborná porota ve složení ombudsmanka Anna Šabatová, vizionář a podnikatel Martin Hausenblas, programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák, Linda Sokačová z MPSV, Martin Buchtík z Agentury STEM, politik a odborník na energetiku Martin Bursík, Ida Ročňáková ze společnosti Schneider Electric a redaktor magazínu Reportér Marek Šálek. Tři nejlepší projekty, zmíněné výše, poté do evropského finále vybrala mezinárodní komise soutěže. Výsledky evropského finále budou známy v prosinci.

Zdroj: Ashoka ČR a SR a Aliance pro energetickou soběstačnost 21.5.2019

Datum uveřejnění: 21. května 2019

Poslední změna: 21. května 2019

Počet shlédnutí: 2751