Praha 5. června (ČTK) - Vedení Prahy chce do roku 2030 snížit množství emisí CO 2 o 45 procent a do roku 2050 chce, aby bylo město bezuhlíkové. Zároveň na příštím zasedání zastupitelů vyhlásí stav tzv. klimatické nouze. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Plán na snižování emisí uhlíku by měl být hotov zhruba za rok. Stav klimatické nouze již vyhlásila v druhé polovině května radnice Prahy 7.

"Praha hodlá být zodpovědná a chce snižovat množství vyprodukovaného CO 2 na svém území," řekl Hlubuček. Ten zároveň kritizoval vládu, že příliš nedodržuje pařížskou dohodu o ochraně klimatu.

Město začne připravovat balíček návrhů opatření, která bude postupně zavádět. Dokument by mohl být vytvořen do roka a pracovat na něm bude speciálně zřízená komise. V mí zasedne například bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Komise se bude zaobírat primárně čtyřmi oblastmi, a to udržitelnou energií, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu.

Bursík dnes řekl, že se město musí zaměřit například na změny ve způsobu dopravování nebo získávání energie. "Rádi bychom (v komisi) začali tím, že vytvoříme nákladovou křivku, na které se pražská reprezentace dozví, která opatření jsou ekonomicky nejvýhodnější," řekl Bursík.

Klimatické změny a situace ve městě má podle Hlubučka dvě roviny. Tou první je přizpůsobení se tomu, co se děje v rámci změn klimatu. Druhou je pak přijetí opatření, aby lidská činnost klima nezhoršovala.

Snížit se má v budoucnu rovněž spotřeba elektrické energie. Při jejím nákupu může město postupovat tak, že například řekne, že městské firmy jako je třeba dopravní podnik (DPP), každý rok nakoupí o pět procent více elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Podle Hlubučka by to pro trh s energiemi byl silný signál, ten by postupně sám měnil.

Na jednání zastupitelů na konci června bude Hlubuček chtít, aby město vyhlásilo tzv. klimatickou nouzi. Tu chce ale nazývat nikoliv nouzí, ale klimatickou výzvou. Podle Hlubučka by výraz nouze mohl obyvatele zbytečně děsit a znejistit. "Je potřeba si říci, co to vlastně znamená, a získat pro to politickou reprezentaci i veřejnost," řekl.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6.6.2019

