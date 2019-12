V Německu si již můžete natankovat E10

Od 1. ledna 2011 je v Německu k dostání nový druh benzinu s označením E10, který obsahuje 10% podíl bioethanolu. Tento nový druh paliva by měl představovat alternativu k benzinu Super (český ekvivalent je Natural 95), který obsahuje jen 5% podíl bioethanolu. Německo se rozhodlo pro zvýšení tohoto podílu, aby redukovalo emise oxidu uhličitého z dopravy. Zákon o podílu biopaliv zavazuje od roku 2010 petrolejářský průmysl přimíchávat do dieselových a benzinových paliv 6,25 % biopaliva, což je zvýšení o 1 % oproti roku 2009. Užíváním E10 se tak v Německu ročně ušetří přibližně 3,6 milionů tun oxidu uhličitého. E10 také přispěje k snížení závislosti Německa na importu ropy.

Obr. 1: Od 1. ledna 2011 je v Německu k dostání nový druh benzinu s označením E10

E10 měl být v Německu zaveden již před dvěma lety, tehdy ale nebylo ještě zcela jasné, která auta mohou E10 používat a která ne, a proto bylo zavedení E10 odsunuto. Situace se ale změnila tak, že výrobci a prodejci aut jsou nyní povinni uvádět údaje o snášenlivosti motorů vůči E10. V případě starších modelů si jejich majitelé můžou tuto informaci zjistit na stránkách organizace ADAC nebo DAT. Ne všechna auta ale mohou jezdit na E10. Podle údajů ADAC nemůže v Německu na E10 jezdit asi 10 % automobilů z celkového počtu aut s benzinovým motorem. Proto musí být i nadále nabízen běžný Super s max. 5% obsahem bioethanolu.

Kolem nového druhu benzinu ale již nyní vznikají velké diskuze o jeho škodlivosti vůči benzinovým motorům. Přitom, pokud se majitel vozu řídí doporučením výrobce, neměly by mu kvůli používání E10 vzniknout žádné škody. E10 je také přičítán vliv na růst cen benzinu, za tím však stojí především silný růst cen ropy díky politickému vývoji v arabském světě. Čistě početně by totiž navýšení benzinu o dalších 5 % bioethanolu, při velkoobchodních cenách benzinu 40 centů za litr a bioethanolu 60 centů za litr1 mělo cenu benzinu zvýšit o 1 cent. Jelikož cena bioethanolu je oproti ceně benzinu stabilní, pomáhá přimíchávání bioethanolu k zmírnění cenových výkyvů benzinu. Bioethanol tedy rozhodně netlačí na zvýšení cen benzinu jako takového.

Obr. 2: Široký sortiment biopaliva na trhu

Další věc, o které se hodně diskutuje, je vyšší spotřeba při používání E10 kvůli nižší výhřevnosti bioethanolu vůči benzinu, tento nedostatek je ale vyvážen vyšším obsahem kyslíku v bioethanolu, který zvyšuje účinnost motoru, a tím pádem i lépe využívá energii. Rozhodně tedy není nutno kvůli používání E10 tankovat častěji.

Někteří zástupci čerpacích stanic se vymlouvají kvůli zavedení E10 na nedostatečnou kapacitu pro běžný Super, a nabízí proto především dražší Super Plus, z jehož prodeje mají vyšší zisk. Motoristům, jejichž auta mohou používat jen benzin s max. 5% podílem bioethanolu, tedy klasický Super, nezbývá tak nic jiného než kupovat až o 5 až 8 centů dražší Super Plus. Stejně tak i podle dostupných informací 7 z 10 řidičů, kteří by mohli tankovat E10, raději kupují dražší Super Plus, protože E10 nedůvěřují. Ze zmatku kolem E10 profitují nyní tedy především majitelé čerpacích stanic, tato situace by se ale měla postupně změnit díky celoplošnému zavedení E10 a rostoucí konkurenci mezi jednotlivými prodejci.