Lokomotiva od GE jezdí na tuk z hovězího

V seznamu „50 nejlepších vynálezů roku 2010” zveřejněných časopisem Time najdeme skutečně řadu zajímavých věcí, včetně jet-packu ve stylu Jamese Bonda, auta od Googlu, která nepotřebují řidiče, nebo lokomotivu od GE, která jezdí na směs biopaliv ze zpracovaného hovězího tuku.

Obr. 1: Lokomotiva GE P32-8

Lokomotiva Heartland Flyer, kterou využívá společnost Amtrak, od letošního jara denně projíždí „krajem hovězího”, tj. z Oklahoma City do Fort Worthu v Texaxu, a je poháněna 20% směsí bionafty.

Jak zdůrazňují představitelé společnosti Amtrak, z deseti vynálezů v oblasti dopravy, které se objevily na seznamu časopisu Time, je tato lokomotiva jediná, která funguje v běžném provozu. Lokomotiva GE P32-8 je označena zelenou etiketou Amtrak, která je zárukou, že až do konce testování bude do lokomotivy tankováno pouze biopalivo. Testy skončí v dubnu 2011.

Jde o vůbec první lokomotivu, která jezdí na obnovitelnou bionaftu a zajišťuje přitom denní vlakové spojení mezi několika státy USA. Společnost GE se podílí na dokumentování výkonu motoru. Předchozí testy na stacionárním motoru ukázaly, že při použití biopaliva se snižují emise uhlovodíků a oxidu uhelnatého o 10 %, sazí o 15 % a sloučenin síry o 20 %.

Pete Lawson z GE Transportation vysvětluje, že běžné lokomotivy GE jsou navrženy tak, aby zvládly osm až deset let provozu před generální opravou, takže pokud by používání biopaliva tento interval zkrátilo, pak by to představovalo náklad, jemuž by se zákazníci raději vyhnuli.

Lawson dále podotýká, že společnost Amtrak záměrně použila pro testování neupravený motor (první tohoto typu byl dodán v roce 1991), aby bylo možné porovnat, jakým způsobem bionafta reaguje se stávajícími motory.

„Velké dieselové motory spálí prakticky všechno,” pokračuje Lawson. „V testech nám jde o dopad bionafty na výkon motoru, na jeho nutnou údržbu a náklady s tím spojené. Přitažlivost biopaliv je v tom, že jde o obnovitelný zdroj, který snižuje závislost na cizí ropě a má potenciál snížit některé z regulovaných emisí,” dodal.

Obr. 2: Lokomotiva GE P32-8

Vedle projektu pro společnost Amtrak prováděl tým GE další testy biopaliva, konkrétně byly detailně změřeny všechny součásti motoru před použitím biopaliva a toto měření se bude opakovat každých šest měsíců. „Zaměřujeme se na to, zda v opotřebení komponent nebo v hromadění usazenin nedochází vlivem používání biopaliv k nějakému nárůstu. Palivo testujeme každých 7 až 10 dní, abychom ověřili, zda nedochází k nějakému rychlému zhoršení.” Při testování je pozornost věnována i plastovým či gumovým součástkám, jako jsou těsnění a trubice, zejména s ohledem na případné vyšší opotřebení, neboť některá biopaliva mohou mít na tyto materiály negativní dopad.

Pokusy s lokomotivou staví na předchozích úspěších dosažených v oblasti zkoumání biopaliv v leteckém průmyslu. Například brazilská společnost TAM uskutečnila první latinskoamerický let na palivo získané z nejedlé rostliny jatropha curcas. GE Aviation rovněž úzce spolupracuje s námořnictvem Spojených států a společně vyvíjejí biopalivo pro stíhačky F-18, které jsou poháněny motory GE. V roce 2008 uskutečnila společnost Virgin Atlantic let Boeingu 747 z Londýnu do Amsterdamu. Letoun byl poháněn motorem GE CF6 a šlo o vůbec první takový let na biopalivo.

