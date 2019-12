Jaké dárky dostanou k Vánocům čtenáři Biom.cz?

Redakce Biom.cz připravila několik novinek, které jsou postupně uváděny do života. Většina nových funkcí byla nebo je připravována v rámci řešení projektů Databáze fytoenergetiky a Encyklopedie fytoenergetiky.

Databáze subjektů

V databázi subjektů můžete vyhledávat informace o organizacích, které se svou činností dotýkají některé oblasti, jíž se Biom.cz věnuje. Subjekty mohou nejenom vkládat a upravovat informace o sobě, ale rovněž mohou na Biom.cz vkládat informace o akcích, novinky, inzeráty do burzy, reference a odkazy. Pokud naleznete v databázi Vaši organizaci a chtěli byste využít možnosti vkládat na Biom.cz informace, tak kontaktujte redakci Biom.cz. Počátkem ledna budou všechny subjekty obeslány e-mailem. Pokud Vaše organizace v databázi není, tak se můžete velmi snadno zaregistrovat v levém sloupci dole, prostřednictvím políčka "Vstup organizací".

Burza fytoenergetiky

Do burzy mohou přispívat organizace zaregistrované do databáze subjektů. Během zimy by toto mělo být umožněno i soukromým osobám.

Nový design

V rámci projektu Databáze fytoenergetiky byl rovněž vytvořen nový design pro Biom.cz. Zatím je pouze na nově vytvořených stránkách, ale postupně bude tento design implementován na celý Biom.cz.

Encyklopedie fytoenergetiky

Právě nyní je na Biom.cz vytvářena Encyklopedie věnující se fytoenergetice a kompostárenství. Během roku 2004 bude tato encyklopedie naplněna obsahem a bude vytvořena funkce, která bude automaticky vytvářet u odborných termínů ve článcích na Biom.cz odkazy na vysvětlivky v encyklopedii. Jednotlivá hesla budou na sebe navzájem odkazovat. Do encyklopedie bude moci přispívat - v rámci stanovených pravidel - kdokoliv. Takže pokud bude někomu něco chybět, tak to bude moci snadno do encyklopedie doplnit. U každého hesla bude k dispozici rovněž diskusní stránka umožňující diskutovat prováděné změny.

Diskusní fórum

Jelikož současné diskusní fórum na stránkách Biom.cz nesplňuje potřeby čtenářů Biom.cz, tak během roku 2004 bude nainstalován úplně nový diskusní systém. Systém by měl umožňovat zasílání upozornění na nové příspěvky a další pokročilé funkce.

Článek byl publikován v rámci práce na webu Biom.cz.