Zvýšení DPH na dřevní palivo prodraží vytápění domů o tisíce Kč, tvrdí asociace

Praha 14. září (ČTK) - Přesunutí palivového dřeva, pelet či briket do vyšší sazby DPH může výrazně prodražit vytápění rodinných domů na vesnicích, ročně až o tisíce korun. Spolu s tím hrozí i omezení dostupnosti surovin v Česku, výrobci by totiž mohli své prodeje přesunout do zahraničí. Tvrdí to asociace Klastr Česká peleta, která sdružuje výrobce dřevních paliv a ekologických spalovacích zdrojů. Podle asociace v současnosti topí dřevem zhruba dva miliony lidí.

Foto: Steve Buissinne@Pixabay.com



V současné době se na dřevo, pelety, brikety a další palivové suroviny ze dřeva vztahuje sazba DPH ve výši 15 procent. V případě schválení daňového balíčku by se tato skupina topných surovin přesunula do sazby s 21procentním zdaněním DPH.

Navýšení daně o šest procent by podle asociace zdražilo vytápění průměrného rodinného domu o několik tisíc korun ročně. "Každý soudný člověk si hned domyslí, kam to povede. Tedy bujení šedé ekonomiky a ve výsledku nižší výběr do státní kasy,“ uvedl Vladimír Stupavský z asociace Klastr Česká peleta.

Podle něj přitom budou znevýhodněni rovněž výrobci dřevních paliv, jejichž přímá konkurence jsou velké teplárny. Ty totiž budou podle vládního návrhu moci dodávat dálkové teplo s DPH ve výši 12 procent. "Tento krok není vůbec promyšlený a s nikým z odborných svazů nebyl konzultován. Vláda se chystá zdražit venkovu jeho hlavní zdroj paliva, zatímco ve městech, kde se převážně topí dálkovým teplem, toto teplo daňově zvýhodní. Odhaduji, že to bude mít výrazný negativní vliv na kvalitu ovzduší na venkově,“ upozornil Stupavský na to, že dálkové teplo často vzniká také spalováním fosilních paliv.

Tuzemští výrobci se kromě toho obávají, že jejich zákazníci budou objednávat levnější dřevo, pelety i brikety ze zahraničí, což by mělo dopad i na výběry DPH. "V okolních zemích EU, se kterými má Česká republika největší objemy obchodů v komoditách dřeva a dřevních paliv, jsou totiž sazby DPH razantně nižší: Německo má sedm procent, Rakousko má 13 procent, Itálie má deset procent DPH," uvedla asociace.

Podle asociace může situace vést k omezování prodeje a dostupnosti dřevního paliva v Česku, výrobci by totiž mohli svou produkci vyvážet do zahraničí. Většinu z nich vlastní zahraniční subjekty, například největší české pily patří rakouským koncernům Pfeifer Holz a Mayr-Melnhof Holz.

"Volali mi už němečtí prodejci, že od nás odkoupí naše pelety a prodají je zpět českým zákazníkům za nižší, německou sazbu. Český stát by v takovém případě nezískal na DPH nic, čeští zákazníci budou mít pelety levnější než teď a my za naše pelety dostaneme stejnou částku,“ uvedl majitel firmy Biomac Zdeněk Černý.

Stupavský kritizuje plány vlády i v souvislosti s energetickou krizí. "Poslední dva roky pozorujeme, že kotle na dřevo nebo pelety nahrazují uhelné nebo plynové kotle. Lidi si zažili takovou nejistotu s cenami i dodávkami, že se chtějí spolehnout raději na domácí palivo. Vyšší DPH na dřevní paliva se proto skutečně nezdá jako strategický krok ani v širších geopolitických souvislostech,“ dodal Stupavský.

Vláda letos představila konsolidační balíček, jehož součástí jsou i změny v systému daní. Balíček má podle vlády zlepšit saldo státního rozpočtu v příštím roce o 97,7 miliardy korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 9. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 14.9.23

Poslední změna: 20.9.2023

Počet shlédnutí: 10