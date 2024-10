Změny u obnovitelných zdrojů podle Havlíčka podkopávají důvěru investorů v ČR

Praha 24. října (ČTK) - Návrh vlády na snížení výdajů na podporu obnovitelných zdrojů energie podle místopředsedy opozičního hnutí ANO Karla Havlíčka podkopává důvěru investorů v Českou republiku a je v normální zemi nepřijatelný. Havlíček to dnes řekl novinářům ve Sněmovně po jednání stínové vlády ANO. Podobně jako zástupci Solární asociace ČR opatření vyčítá zpětnou účinnost či to, že odporuje notifikačním rozhodnutím Evropské komise.

Vláda chce v příštím roce vyčlenit ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie 8,5 miliardy korun, stejně jako letos. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přitom původně pro rok 2025 podle stávajících pravidel počítalo s částkou 31,2 miliardy korun. Kabinet navrhl například individuální vyhodnocování výnosnosti provozu solárních elektráren, zejména těch uvedených do provozu v letech 2009 a 2010.



Vláda bude také podporu vyplácet na nižší úrovni než dosud. Současné výnosové procento ve výši 8,4 procenta pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2006 až 2012 může být podle ministerstva financí v souladu s evropskými pravidly sníženo až na 6,3 procenta.



Změny podle Havlíčka ukazují, že se z Česka definitivně začíná stávat banánová republika, ve které lidé přestávají věřit státu a institucím, což se v budoucnu státu vrátí. "Stát poněkolikáté mění zákonné podmínky investování v průběhu investice, je to naprosto nepřijatelné v normální zemi," řekl někdejší šéf ministerstev průmyslu a dopravy novinářům.



Návrh podle předsedy stínové vlády ANO poškodí Česko v očích investorů a některým z nich způsobí existenční problémy. "Hlavně ti menší mají úvěry. Jak to mají splácet, když je mají naplánované do určité doby? Fatálním způsobem se tu vytváří nedůvěra pro další investory," uvedl Havlíček.



Kabinet navíc nedal žádné upozornění předem, i když o vyvstávajícím problému musel vědět již půl roku, kritizuje. "Je to ostudný akt šitý na poslední chvíli bez možnosti řádné diskuse," konstatoval Havlíček. Vadí mu, že se nemohla vyjádřit běžná připomínková místa včetně hospodářských partnerů.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 10. 2024

