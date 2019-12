Zlínský kraj rozdělí letos na výměnu kotlů 180 mil. Kč

Zlín 9. ledna (ČTK) - Zlínský kraj rozdělí letos na výměnu starých kotlů za nové asi 180 milionů korun. Na jaře úřad uvolní 30 milionů korun, které zbyly z prvního kola výzvy, které se uskutečnilo na začátku loňského roku. Na podzim by pak v druhém kole mělo jít o 150 milionů korun, řekl dnes novinářům krajský radní Jan Pijáček (ODS).

Tři desítky milionů korun rozdělované na jaře jsou podle něj určeny jen na obnovitelné zdroje, tedy kotle na biomasu a peletky a tepelná čerpadla.

"Dnes máme 1209 'živých' smluv z minulé výzvy, z toho 727 bylo už proplaceno, lidé už mají peníze na účtech. U 127 teď probíhá kontrola a následně budou proplaceny. Do konce ledna má čas 355 posledních žadatelů, kteří mohou podat vyúčtování a žádost o proplacení prostředků," uvedl Pijáček. O dotace na výměnu kotlů byl v kraji velký zájem, rozdělilo se 148 milionů korun.

Do roku 2020 by se v kraji i republice měly uskutečnit tři etapy takzvaných kotlíkových dotací. V kraji by mělo být rozděleno dohromady asi 450 milionů korun. V republice byly v první vlně určeny na výměnu kotlů tři miliardy korun z evropských peněz. Do roku 2020 by mělo být rozděleno devět miliard korun a vyměněno až 100.000 kotlů. Měla by tak být nahrazena až jedna třetina nejvíce znečišťujících kotlů v zemi.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.1.2017

Datum uveřejnění: 9. ledna 2017

Poslední změna: 11. ledna 2017

