Zprávy z tisku
Zlín zahájil veřejnou zakázku na zařízení na využití a zpracování odpadů
Zlín 2. března (ČTK) - Město Zlín společně se společností Technické služby Zlín zahájily veřejnou zakázku na zařízení na využití a zpracování odpadů. Cílem je najít partnera, který navrhne, postaví, zaplatí a následně bude dlouhodobě provozovat moderní zařízení pro další nakládání se směsným komunálním a objemným odpadem, uvedla radnice v dnešní zprávě na svém webu. V areálu skládky Suchý důl by mohla vzniknout třídicí linka a bioplynová stanice. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se odhaduje bezmála na 800 milionů korun.
Foto: Archiv CZ Biom
"Projekt připravujeme tak, aby byl ekonomicky odpovědný a dlouhodobě udržitelný. Model spolupráce veřejného a soukromého sektoru nám umožní rozložit investiční náklady v čase a zároveň přenést podstatnou část rizik na soukromého partnera. Klíčové pro nás je, aby město mělo jasně předvídatelné náklady a aby celý systém byl finančně stabilní nejen dnes, ale i za deset či patnáct let," uvedl náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).
Plánovaná kapacita zařízení je kolem 50.000 tun odpadu ročně, což odpovídá potřebám Zlína a širšího okolí. Přibližně stejné množství odpadu se na skládku Suchý důl ukládá každý rok. "Skládkování přestává být ekonomicky i legislativně udržitelnou cestou. Pokud chceme mít pod kontrolou budoucí náklady na odpady a zároveň splnit zákonné povinnosti, musíme jednat s předstihem. Toto zařízení je investicí do energetické i finanční bezpečnosti města – místo placení za ukládání odpadu chceme vytvářet hodnotu, která se může vracet zpět k občanům, například v podobě energie," uvedl Chalánek.
Vznik zařízení se odhaduje za několik let. Zákaz skládkování využitelných odpadů v Česku začne platit od roku 2030.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 3. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Poslední změna: 8.3.2026
