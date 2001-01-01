Zprávy z tisku
Zlín chystá nový systém nakládání s odpady s třídicí linku a bioplynovou stanicí
Zlín 8. září (ČTK) - Město Zlín připravuje nový systém nakládání s odpady. Souvisí s chystaným zákazem skládkování využitelných odpadů, který v Česku začne platit od roku 2030. Ve městě by měla v areálu skládky Suchý důl vzniknout třídicí linka a bioplynová stanice. Krajský Zlín vyprodukuje na 30.000 tun odpadu ročně a současná forma jeho odpadového hospodářství je nadále neudržitelná, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer.
Foto: Archiv CZ Biom
Vznikla studie, která zohledňuje chystaná omezení. "Tento projekt je pro Zlín nezbytný a zároveň je to příležitost. Nechceme jen splnit zákonnou povinnost, ale využít ji jako šanci posunout Zlín mezi inovativní evropská města, která umí proměnit odpad ve zdroj energie," uvedl ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.
Celkové náklady na zavedení nového systému se odhadují téměř na 800 milionů korun. "Do této částky je zahrnuta výstavba a zprovoznění celého řetězce nakládání s odpady - od třídicí linky až po bioplynovou stanici," uvedl mluvčí. Nový systém začne podle plánu v areálu skládky Suchý důl fungovat od roku 2030.
Motto projektu je Z popelnice do radiátoru. Jde o to, že odpad, který nyní končí v popelnici, může sloužit k výrobě tepla a elektřiny. "Každá popelnice ve Zlíně má svou hodnotu. Díky novému systému ji dokážeme využít naplno – ať už jde o recyklaci, bioplyn nebo výrobu tepla. Našim cílem je, aby lidé viděli konkrétní výsledky, tedy méně skládek, čistší ulice a jistotu, že se odpad z jejich domácností mění v užitečnou energii pro celé město," uvedl náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 9. 2025
Poslední změna: 15.9.2025
Počet shlédnutí: 0
Zlín chystá nový systém nakládání s odpady s třídicí linku a bioplynovou stanicí
Zlín 8. září (ČTK) - Město Zlín připravuje nový systém nakládání s odpady. Souvisí s chystaným zákazem skládkování využitelných odpadů, který v Česku začne platit od roku 2030. Ve městě by měla v areálu skládky Suchý důl vzniknout třídicí linka a bioplynová stanice. Krajský Zlín vyprodukuje na 30.000 tun odpadu ročně a současná forma jeho odpadového hospodářství je nadále neudržitelná, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer.
Vznikla studie, která zohledňuje chystaná omezení. "Tento projekt je pro Zlín nezbytný a zároveň je to příležitost. Nechceme jen splnit zákonnou povinnost, ale využít ji jako šanci posunout Zlín mezi inovativní evropská města, která umí proměnit odpad ve zdroj energie," uvedl ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.
Celkové náklady na zavedení nového systému se odhadují téměř na 800 milionů korun. "Do této částky je zahrnuta výstavba a zprovoznění celého řetězce nakládání s odpady - od třídicí linky až po bioplynovou stanici," uvedl mluvčí. Nový systém začne podle plánu v areálu skládky Suchý důl fungovat od roku 2030.
Motto projektu je Z popelnice do radiátoru. Jde o to, že odpad, který nyní končí v popelnici, může sloužit k výrobě tepla a elektřiny. "Každá popelnice ve Zlíně má svou hodnotu. Díky novému systému ji dokážeme využít naplno – ať už jde o recyklaci, bioplyn nebo výrobu tepla. Našim cílem je, aby lidé viděli konkrétní výsledky, tedy méně skládek, čistší ulice a jistotu, že se odpad z jejich domácností mění v užitečnou energii pro celé město," uvedl náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 9. 2025
Poslední změna: 15.9.2025
Počet shlédnutí: 0