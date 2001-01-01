Zprávy z tisku
Zisk zemědělců v ČR loni meziročně stoupl víc než dvojnásobně na 9,7 miliardy Kč
Praha 13. ledna (ČTK) - Čistý zisk zemědělských podniků v ČR loni podle předběžných informací stoupl meziročně více než dvojnásobně na 9,7 miliardy korun. Za lepšími výsledky stál především růst cen živočišných komodit, dalšími důvody jsou levnější energie a nižší výdaje na investice. Vyplývá to z interního průzkumu Zemědělského svazu, jehož výsledky dnes na tiskové konferenci v Praze představil předseda svazu Martin Pýcha.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
I přes více než dvojnásobný růst byl podle něj loňský zisk z dlouhodobého hlediska podprůměrný. Průměrný zisk zemědělských podniků činí od vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 do loňska 10,4 miliardy korun.
V přepočtu na hektar zemědělci loni vydělali 2779 korun, v roce 2024 to bylo 1295 korun. Podíl podniků, jejichž hospodaření skončilo na nule nebo ve ztrátě, loni klesl na zhruba pětinu z předloňských 40 procent.
"Těší nás, že se našemu oboru loni dařilo lépe, ale pro naprostou většinu podniků je to nadále spíš každoroční boj o přežití než nějaká velká prosperita. Dlouhodobě patříme mezi nejméně ziskové obory podnikání. Vždyť například pouhých pět největších obchodních řetězců vydělá za jeden rok víc než všichni zemědělci dohromady," uvedl Pýcha. Poukázal také na to, že předloni byl zisk nejhorší od vstupu ČR do EU. Velkou část zisku zároveň podle něj generují vedlejší činnosti, loni to bylo přes polovinu. Mezi tyto činnosti patří třeba výroba energie v bioplynových stanicích.
"S ohledem na to, že jde do celého sektoru ročně zhruba 30 až 40 miliard korun dotací, není zisk okolo deseti miliard korun nijak dobrý," řekl ČTK ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Vývoj v minulém roce podle něj ukázal, že je důležité rozdělení příjmů mezi více podnikatelských činností.
Naopak agrární analytik Petr Havel označil loňský výsledek sektoru za dobrý. "Živočišná produkce představovala hodně dlouho a v řadě komodit pro zemědělce spíš ztrátu, teď konečně loni na tom začali trochu vydělávat," řekl Havel ČTK. Za růstem cen živočišných komodit stálo podle Havla mnoho faktorů, mimo jiné vyšší náklady, pokles stavu hospodářských zvířat a také vyšší poptávka po živočišných produktech. V letošním roce už ale ceny živočišných komodit neporostou a začnou klesat, doplnil Havel. Rovněž poukázal na závislost sektoru na dotacích. "Víc než za současné doby by se proto mělo investovat do zvyšování přidané hodnoty v zemědělství," uvedl.
Ze zemědělských komodit loni meziročně stoupla třeba cena jatečného skotu, o 26 procent. Cena mléka se zvýšila o zhruba 17 procent a kuřata podle svazu zdražila o pět procent. Naopak ceny rostlinných komodit spíše klesaly nebo stagnovaly, největší propad zaznamenali zemědělci u brambor, které zlevnily o 23 procent, cena ječmene se snížila o osm procent. Cena potravinářské pšenice proti tomu vzrostla o šest procent, přesto za ni zemědělci podle svazu dostanou zaplaceno o 40 procent méně než před třemi lety.
Od 1000 do 2000 korun na hektar loni vydělali zemědělci v Ústeckém, Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. Zisk mezi 2000 a 3000 korunami měli farmáři v Královéhradeckém a Libereckém kraji, mezi 3000 korunami a 4000 korunami pak v Olomouckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Zisk nad 4000 korun na hektar byl podle svazu ve Zlínském a v Moravskoslezském kraji a na Vysočině.
Letos svaz očekává pokles zisku na 8,4 miliardy korun, mimo jiné kvůli tomu, že ceny živočišných komodit poté, co zřejmě narazily na vrchol, začnou spíše klesat. Vedle výkupních cen se výše zisku odvíjí také třeba od nastavení systému dotací. Dotace v některých případech tvoří podle Pýchy až 85 procent příjmu zemědělce.
Zemědělský svaz je jednou z největších nevládních zemědělských organizací. Sdružuje více než tisícovku zemědělských podniků, zejména ty velké a střední.
Vývoj zisku zemědělců za posledních deset let (v miliardách korun):
Rok
Částka
2025*
9,7
2024
4,5
2023
6,3
2022
22
2021
9,1
2020
9,9
2019
8,5
2018
10
2017
12
2016
11,7
*předběžný výsledek
Zdroj: Zemědělský svaz
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
