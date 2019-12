Zisk innogy v pololetí kvůli Británii a Česku klesl o 26 procent

Frankfurt/Essen (Německo) 9. srpna (ČTK) - Německé energetické společnosti innogy klesl v prvním pololetí očištěný čistý zisk o 26 procent na 488 milionů eur (12,6 miliardy Kč). Hlavním důvodem je vývoj v Británii a prodej divize distribuce plynu v České republice. Očištěný provozní zisk se pak snížil o 16 procent na 1,3 miliardy eur. Firma však uvedla, že výsledky jsou v souladu s jejím očekáváním.

Nejlépe si v pololetí vedla divize obnovitelných zdrojů energie, která zvýšila zisk o 43,1 procenta.

Situace na britském trhu nadále zůstává podle firmy obtížná kvůli regulačním omezením a silné konkurenci. Innogy přišla v Británii v pololetí o 238.000 zákazníků a vykázala tam provozní ztrátu 81 milionů eur. Finanční ředitel Bernahrd Günther upozornil, že do konce roku by ztráta na britském trhu mohla dosáhnout 250 milionů eur.

Skupina potvrdila výhled na celý letošní rok. Očištěný provozní zisk má činit asi 2,3 miliardy eur a čistý zisk 850 milionů eur, uvedla agentura Reuters.

Mateřskou firmou innogy je německá RWE. Ta se loni dohodla s konkurenční společnosti E.ON na rozdělení innogy. E.ON by v rámci dohody měl získat podíl RWE v innogy, RWE by měly zůstat aktivity innogy v odvětví obnovitelných zdrojů energie a měla by získat rovněž aktivity E.ON v tomto sektoru. E.ON pak bude vlastnit aktivity innogy v oblasti energetických sítí.

Evropská komise (EK) už firmě RWE povolila koupit aktivity v oblasti obnovitelné a jaderné energie od německé firmy E.ON. O části dohody týkající se nákupu části aktivit innogy firmou E.ON komise zatím nerozhodla. Podle E.ON by měla komise dokončit vyšetřování do 20. září. E.ON už dříve uvedl, že by mohl plynárenské a elektrárenské aktivity innogy v České republice prodat, aby získal od EK povolení.

Sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) na konci dubna oznámilo, že uplatnilo smluvní předkupní právo na zbývajících 50,04 procenta ve firmě innogy Grid Holding (iGH) ve vlastnictví společnosti RWE. MIRA se tak stane jediným vlastníkem iGH, pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v České republice.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9.8.2019

Datum uveřejnění: 9. srpna 2019

Poslední změna: 13. srpna 2019

