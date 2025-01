Zemědělský svaz: Loni skončilo 40 pct zemědělských podniků na nule či ve ztrátě

Praha 23. ledna (ČTK) - V loňském roce skončilo 40 procent tuzemských zemědělských podniků na nule nebo ve ztrátě. Zisk v zemědělském sektoru loni činil 3,7 miliardy korun, oproti roku 2023 klesl o 2,6 miliardy korun. Při započítání zhruba 30.000 zemědělských podniků byl loňský průměrný zisk na jednoho zemědělce 123.000 korun. Zisk na hektar meziročně klesl z 1800 korun na 1060 korun. Vyplývá to z interního průzkumu Zemědělského svazu ČR, který dnes představil novinářům předseda svazu Martin Pýcha.

Pokles zisku Pýcha vysvětluje rostoucími náklady. Od období let 2020 až 2024 se podle něj zvýšily náklady na pacht o 40 procent a náklady na energie a hnojiva o více než 50 procent.



Pýcha zároveň upozornil, že nízký zisk zapříčinila špatná zemědělská politika. Kritizoval nastavení redistributivní platby na prvních 150 hektarů, která způsobila snížení dotačních podpor pro střední podniky, které zajišťují většinu produkce potravin v ČR. "Spolu s vývojem výkupních cen zemědělských komodit a nepřízní přírodních podmínek se jedná o jednu z příčin mimořádně nízkého hospodářského výsledku," řekl Pýcha.



Podle svazu loni v zemědělství nejvíce vynášely obnovitelné zdroje, zejména provoz bioplynových stanic. Zisk z energetických zdrojů tvořil 58 procent veškerého zisku sektoru. Samotná zemědělská činnost vygenerovala zisk zhruba 1,5 miliardy korun, doplnil Pýcha.



Nejvyšší zisk byl v sektoru v roce 2022, kdy činil 22 miliardy korun. Za posledních 20 let, tedy od roku 2004, klesl podle svazu zisk v zemědělství o víc než polovinu. Letos očekává Pýcha zlepšení, výši zisku odhaduje na 5,4 miliardy korun. "Zemědělci očekávají lepší ceny některých komodit. Na konci roku se zlepšily ceny obilovin a zlepšovaly se i ceny mléka a řepky. Pokud by trend pokračoval, mohlo by se to pozitivně promítnou do zisku," uvedl Pýcha.



Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejňuje takzvaný podnikatelský důchod zemědělské činnosti. Podle prvního odhadu podnikatelský důchod zemědělců, jehož součástí jsou i zemědělské podpory, loni dosáhl 15,4 miliardy a meziročně byl vyšší zhruba o 4,4 miliardy. Důchod měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy patřící jednotkám a výnos z užití kapitálu. Blíží se koncepci běžného zisku před rozdělením a zdaněním.



Pýcha ale upozornil, že ČSÚ kvůli zpožděnému vyplácení dotací započetl některé podpory dvakrát a údaj neodpovídá realitě. Také Agrární komora ČR tvrdí, že první odhad důchodu bývá nadhodnocený a mnohdy pak bývá upraven. Už první výsledky za rok 2024 ale podle komory nesvědčí o tom, že byl sektor v dobré kondici.



"Pokles nastal především v rostlinné výrobě vlivem horší sklizně a stagnujících cen. Došlo ke snížení tržeb přes čtyři miliardy korun u obilovin a tři miliardy u řepky olejné. Ty přitom byly dříve považovány za ekonomické tahouny celého odvětví," uvedl na dotaz ČTK prezident komory Jan Doležal.



Hodnotu produkce zemědělského odvětví za rok 2024 ČSÚ odhadl ve výši 171,2 miliardy korun, v předešlém roce činila 176,8 miliardy korun.



Zemědělci si na nepříznivou situaci v sektoru stěžovali loni na několika protestech. Aktuálně se v Evropě konají protesty kvůli dohodě o volném obchodu mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur. Zemědělcům vadí, že import z jihoamerických zemí přispěje ke ztrátě konkurenceschopnosti evropských i českých farmářů a zatímco evropští farmáři musí dodržovat přísné environmentální, sociální a potravinové normy, produkce v zemích Mercosur těmto standardům často neodpovídá.



Poslední protest kvůli dohodě byl v úterý ve Štrasburku, podle údajů komory na demonstraci přijelo kolem 50 traktorů a přes 100 farmářů, vystoupil tam také Doležal. Komora už dříve nevyloučila zapojení farmářů z Česka na některém z příštích evropských protestů. Pýcha dnes zopakoval, že o protestech se mezi členy svazu vede diskuse, více nesdělil.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 1. 2025

