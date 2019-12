Zemědělci mohou začít žádat o dotace, připraveno je 4,6 mld. Kč

Praha 10. října (ČTK) - Farmáři, potravináři a lesníci mohou od úterý žádat o dotace v evropském rozvojovém programu. Stát ve třetí výzvě přerozdělí 4,6 miliardy korun. Žádosti bude Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímat do konce října, a to pouze elektronicky, sdělila dnes ČTK mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. Největší objem peněz je určen na investice do zemědělských podniků.

Nově budou moci zemědělci podle pravidel získat snadněji peníze na projekt, pokud budou sdružení v organizaci producentů. Stát projekty boduje, pokud půjde o organizaci producentů, dostanou čtyři preferenční body. Preferenční body na projekty se určují i podle velikosti kofinancování, podle počtu zvířat na hektar, podle záměru projektu, počtu zaměstnanců na hektar a dalších kritérií.

V minulém kole dotací zemědělci všechny peníze nevyčerpali. Stát nabídl až tři miliardy korun, ministerstvo zemědělství doporučilo k proplacení asi 1400 projektů za 2,26 miliardy. Ministerstvo peníze, které mohli zemědělci a potravináři získat, přitom navýšilo, původně chtělo rozdělit 2,3 miliardy korun.

V prvním kole bylo zemědělcům, potravinářům a lesníkům rozděleno 7,5 miliardy korun. Nejvíce šlo do živočišné výroby.

Z programu rozvoje venkova budou moci zemědělci do roku 2020 čerpat téměř 97 miliard korun. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek jsou evropské zdroje.

Název dotačního titulu Alokace (v Kč při kurzu 27 Kč/euro) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 2 548 400 000 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 756 200 000 4.3.2 Lesnická infrastruktura 268 600 000 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 221 300 000 16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP 131 400 000 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 546 800 000 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74 900 000 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 46 300 000 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 19 900 000 Celkem 4 613 800 000

