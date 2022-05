Zeman podepsal změnu dokládání podmínek udržitelnosti u biomasy

Praha 24. května (ČTK) - Doložení splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy bude možné až do konce letošního roku nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií budou dokladovat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z biomasy. Počítá s tím poslanecká novela o podporovaných zdrojích energie, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK to oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

S předlohou přišla šestice poslanců ze šesti sněmovních opozičních i koaličních klubů. Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) jejich návrh podpořila.

Provozovatelé zdrojů na biomasu a bioplyn jsou za prodloužení rádi, řekl již dříve ČTK předseda Českého sdružení pro biomasu CZ Biom Jan Habart. "Evropská komise nestihla připravit podrobné prováděcí předpisy, takže to nemohlo být připraveno v předstihu. Plnění podle evropské legislativy vyžaduje audit třetí stranou v podniku, přímo v provozovně a vyžaduje den až dva práce plus příprava. V původním termínu do konce června nebylo možné stihnout zhruba 800 subjektů certifikovat," řekl Habart.

Návrh podle vyjádření Hospodářské komory v připomínkovém řízení vytváří podmínky pro pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku. "Novela reaguje na situaci, kdy Evropská komise dosud nebyla schopna vydat delegované akty k ověřování kritérií udržitelnosti pro biomasu, přestože měly být vydány již v lednu loňského roku. Poslanecký návrh proto prodlužuje do konce letošního roku období, kdy je v ČR možné splnění kritérií udržitelnosti doložit čestným prohlášením, namísto plnohodnotné verifikace, pro kterou stále nejsou vytvořeny legislativní předpoklady na úrovni EU," uvedla komora.

Poslanci novelu zdůvodnili tím, že současná výjimka, která je platná platná do poloviny letošního roku, je nedostatečná. "V současnosti není stanoven národní systém a neexistuje ucelená nabídka ze strany poskytovatelů certifikačních systémů v důsledku chybějících prováděcích aktů Evropské komise upravujících podrobnosti prokazování plnění kritérií udržitelnosti," uvádějí. Bez nutného dostatečného přechodného období podle nich hrozil kolaps dodávek biomasy, která by splňovala kritéria udržitelnosti.

