Zelený plyn s kompenzacemi emisí CO2 domácnostem jako první nabízí energetických startup bezDodavatele

Průměrná tříčlenná domácnost, která topí zemním plynem, vyprodukuje za jeden rok okolo dvou tun CO 2 . Většina emisí se do ovzduší dostane během topné sezony. Řešení, jak snížit vysoké množství skleníkového plynu, u nás jako první nabízí energetický startup bezDodavatele. Ten domácnostem nabízí odběr tzv. zeleného plynu. Za každou tunu CO 2 vzniklou spalováním dodaného zemního plynu společnost podpoří projekty, které sníží stejné množství CO 2 v ovzduší. Za zelený plyn navíc domácnosti nemusí platit nic navíc.

Foto: bezDodavatele



Zemní plyn je z hlediska produkce CO 2 šetrnější než jiná fosilní paliva, jako třeba uhlí nebo nafta. Stále ale jde o významný zdroj skleníkových plynů, který v tuto chvíli ještě nedokážeme nahradit. Díky zelenému plynu od bezDodavatele se ale mohou i běžné domácnosti podílet na snižování CO 2 v našem ovzduší. Emise vzniklé spalováním plynu totiž bezDodavatele kompenzuje podporou projektů, které k jejich snížení významně přispívají. Vedle offsetových projektů pod hlavičkou OSN společnost vyhledává i lokální příležitosti a aktivity. Příkladem je tvorba nových zelených ploch, nebo výsadba nových stromů. Jeden strom totiž absorbuje okolo 22 kilogramů CO 2 za rok, za 40 až 50 let jde tedy o celou tunu.

„V tuto chvíli ještě nedokážeme zemní plyn zcela nahradit biometanem či jiným obnovitelným zdrojem energie,“ vysvětluje Robert Chmelař, zakladatel startupu bezDodavatele, a dodává: „Existuje ale řada způsobů, jak množství skleníkových plynů v ovzduší snižovat – například právě sázením stromů. Jako moderní energetická společnost proto vnímáme za svoji povinnost nepoškozovat životní prostředí a být příkladem toho, že zelená energie už není žádné sci-fi a že ji může mít doma úplně každý.“

Češi se zatím zelené energie bojí

Průměrná tříčlenná domácnost, která používá plyn k vaření, ohřevu i topení a bydlí v bytě o velikosti zhruba 75 m2 spotřebuje na 12 000 kWh plynu. Spálením takového množství přitom vznikne 2 200 kg oxidu uhličitého. Pokud taková domácnost odebírá plyn od bezDodavatele, podpoří tento startup projekty, které sníží množství CO 2 ve vzduchu přesně o toto množství – to odpovídá například zasazení 100 stromů.

„Češi se naučili třídit, šetřit vodou i zhasínat světlo, když ho nepotřebují. Ve využití ekologické energie však za jinými zeměmi bohužel zaostáváme. Mnoho lidí si pod spojením zelená energie představí hlavně další poplatky velkým energetickým společnostem. Právě to chceme změnit,“ zdůrazňuje Chmelař.

Zelený plyn nabízí před zimou velké úspory

Za zelený plyn totiž nemusí domácnosti platit nic navíc. Startup bezDodavatele odběratelům neprodává plyn s přirážkou, jako běžné energetické společnosti. Namísto toho jim energie dodává za velkoobchodní ceny – tedy za ceny, za které se obchodují na energetické burze. Za zprostředkování si pak účtuje pouze poplatek 6 Kč bez DPH za den. Při velké spotřebě tak může jít o velmi výraznou úsporu, kterou potvrzuje i online kalkulačka cen energií na serveru TZB-info.cz.

Kolik stromů pomůžete se startupem bezDodavatele zasadit? 1 kWh plynu vyprodukuje 184 g CO 2

Svou roční spotřebu plynu v kWh vynásobte koeficientem 0,184 – dostanete tak počet kilogramů CO 2 , které při spalování plynu vypustíte do ovzduší

, které při spalování plynu vypustíte do ovzduší Toto množství vydělte číslem 22 – tolik kilogramů CO 2 totiž za jeden rok absorbuje jeden strom

totiž za jeden rok absorbuje jeden strom Domácnost, která využije 12 000 kWh energie z plynu, vypustí do ovzduší asi 2 200 kg CO 2

Společnost bezDodavatele proto podpoří projekty, které odstraní z ovzduší přesně toto množství CO 2 – jen pro představu: přesně tolik CO 2 absorbuje za jeden rok 100 dospělých stromů

„Chceme dát lidem možnost si zelený plyn vyzkoušet a zjistit, jestli se jim vyplatí. Proto nabízíme na rozdíl od tradičních energetických gigantů smlouvu na dobu neurčitou, od které je možné kdykoli odstoupit. Snažíme se zkrátka zbořit staré mýty a předsudky, které se týkají využití energie v domácnostech – a jít tím příkladem celé české energetice,“ uzavírá Chmelař.

Zdroj: Tisková zpráva bezDodavatele 3. 11. 2020

