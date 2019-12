Zelení navrhují pro boj se suchem podporu půdy namísto přehrad

Praha 8. srpna (ČTK) - Zelení by chtěli přehodnotit seznam takzvaných hájených míst, kde by se v budoucnu mohly budovat přehrady. Část z nich by ze seznamu vyškrtli. Nyní je v něm 65 lokalit, kde se kvůli ochraně nesmí stavět například dopravní koridory nebo se nesmí rozšiřovat města. Obyvatelé v těchto lokalitách žijí v právní nejistotě. Zástupci strany to dnes uvedli na tiskové konferenci.

Ačkoli budování přehrad podle strany sucho nevyřeší, nejsou Zelení plošně proti všem zvažovaným přehradám. Nesouhlasí ale s těmi největšími, jako je například přehrada Pěčín na řece Zdobnici na Rychnovsku, řekl předseda strany Matěj Stropnický.

Důraz v boji proti suchu Zelení kladou na schopnost zadržovat vodu v krajině, zejména na zemědělské půdě. "Současná vládní koncepce (na boj proti dopadům sucha) sice obsahuje několik progresivních opatření, zároveň ale otevírá dveře betonářům, kteří mohou postavit desítky nových přehrad, a převrátit tak záměry celé koncepce naruby," uvedla volební jednička Zelených na Vysočině Hana Konvalinková.

Pro větší zadržení vody v půdě je podle Konvalinkové nutné doplňování organických složek do půdy, kompostování a hnojení. "V krajině se musí obnovit její přirozené "zvlhčovače" jako mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky nebo malé vodní nádrže," uvedli Zelení v tiskové zprávě. Podle Konvalinkové by se měly dávat do půdy alespoň dvě tuny organické hmoty na hektar, v současnosti podle ní jde o půl tuny.

Půda v Česku udrží podle výpočtů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy přes pět miliard metrů krychlových vody. Mohla by udržet o 3,4 miliardy metrů krychlových více, ničí ji ale eroze a zhutnění. Správným hnojením organickými látkami by se situace mohla zlepšit už během jednoho roku, uvedli již dříve zástupci ústavu.

