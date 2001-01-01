Zelené CO2 pro potravinářský průmysl přichází do Čech a na Slovensko
BioCO2, často označované jako „zelené CO2“, představuje udržitelnou alternativu ke klasickému, fosilnímu oxidu uhličitému. Vzniká nejčastěji jako vedlejší produkt při výrobě biometanu – například během anaerobní digesce bioodpadu, kdy se surový bioplyn čistí a odděluje na metan a CO2. Právě tento zachycený CO2 lze dále využít, místo aby byl vypuštěn do atmosféry. V potravinářství má CO2 dlouhodobě nezastupitelnou roli – používá se například pro sycení nápojů, balení potravin v ochranné atmosféře nebo při chlazení a mražení (suchý led). Tradičně se však získává z fosilních zdrojů, což znamená další zatížení uhlíkovou stopou. A právě zde dává BioCO2 smysl.
Foto: Prodeval
Pro potravinářské společnosti je BioCO2 cestou, jak snížit svou uhlíkovou stopu a splnit stále přísnější požadavky na udržitelnost. Použití „zeleného“ CO2 může být součástí širší strategie cirkulární ekonomiky, kdy se odpad stává zdrojem – nejen energie (biometan), ale i surovin.
Jak se z odpadního plynu získává kapalné CO₂?
Zkapalňovací jednotka se instaluje za proces upgradingu bioplynu na biometan. Jejím úkolem je využít proud odpadního plynu vznikající při separaci CO₂ od metanu. Tento tzv. „off-gas“, který by se jinak vypouštěl do atmosféry, obsahuje převážně CO₂ (typicky 95–99 %) a malé množství zbytkového metanu.
V dalším kroku dochází k vyčištění a úpravě plynu, zejména odstranění vlhkosti a stopových nečistot. Následně je CO₂ stlačen a ochlazen na teploty přibližně −20 až −30 °C při zvýšeném tlaku (zhruba 15–25 bar), čímž se převádí do kapalné formy. V této podobě je CO₂ výrazně lépe skladovatelný, snadněji přepravitelný a vhodný pro další využití.
Příklad z praxe ze severní Francie
V severní Francii, nedaleko Thennelières, provozuje společnost Panais Energie biometanovou stanici, která byla spuštěna v roce 2015. Biometanová stanice dosahuje maximální kapacity výroby 290 Nm³ biometanu za hodinu. V roce 2025 byla přidána technologie pro výrobu BioCO2. V současné době vyprodukuje v průměru 360 tun BioCO₂ měsíčně. Technologie umožňuje zachytit až 5 000 tun CO₂ ročně. BioCO₂ je následně využíván výrobci nealkoholických nápojů, pivovary a ve farmaceutickém průmyslu. Zkapalňovací jednotka obsahuje inovativní PTSA modul (technologie, která čistí plyn pomocí změn tlaku a teploty), který zajišťuje výrobu CO₂ ve vysoké kvalitě vhodné pro potravinářství.
„PTSA modul společnosti Prodeval odstraňuje nejen vodu, ale také stopové znečišťující látky, jako jsou acetaldehyd nebo dimethylsulfid (DMS), což umožňuje výrobu CO₂ vysoké kvality,“ vysvětluje Jan Kinčl, obchodní a projektový manažer Prodevalu.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4fpp6CUW8AU
ROZHOVOR:https://www.youtube.com/watch?v=oyDdeylYQtc&list=PLyFV0XMJ-OjUwXoOpnmKEGAp_SjXzf3tO&index=1
Inspirace pro český a slovenský trh
Jednotka určená ke zkapalňování CO₂ zajišťuje nulové emise spojené s výrobou biometanu a zároveň poskytuje provozovatelům biometanových stanic možnost zvýšit své příjmy. Tento přístup nabízí praktickou inspiraci, jak efektivně využít odpadní plyn a vyrábět kvalitní CO₂. Energetické využití odpadu tak přináší nejen výrobu obnovitelné energie, ale i cenné suroviny pro další průmyslové a potravinářské aplikace. Na rozdíl od CO₂ získávaného z fosilních zdrojů pochází BioCO₂ z biomasy a představuje tak udržitelnější alternativu. Zapadá do principů cirkulární ekonomiky, kde odpad není problémem, ale cenným zdrojem – nejen energie v podobě biometanu, ale i suroviny ve formě „zeleného“ CO₂.
Tisková zpráva Prodeval 6. 5. 2026
Poslední změna: 14.5.2026
