Ze závodu firmy Tedom v Hořovicích zamíří na Ukrajinu další kogenerační jednotky

Hořovice (Berounsko) 19. června (ČTK) - Strojírensko-energetická společnost Tedom dodá na Ukrajinu další tři kogenerační jednotky používané na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Hlavní část jednoho z těchto zařízení o hmotnosti přes 40 tun dnes v hořovickém závodě naložily dva jeřáby na podvalník, do válkou postižené země dorazí v blízké době. Hodnotu zakázky firma nezveřejnila. Dodávky budou pokračovat během léta, kdy na Ukrajinu zamíří dalších osm kogeneračních jednotek, řekl ČTK Evžen Chlanda z marketingu firmy.

Foto: Tedom Yanmar group



Dodávka je financována z rozvojového programu OSN ve spolupráci s Dánskem. Kogenerační jednotky slouží hlavně v nemocnicích, městských kotelnách a v dalších budovách občanské infrastruktury. Operátoři je ovládají na dálku. V letech 2023 a 2024 Tedom dodal na Ukrajinu 74 kogeneračních jednotek za stamiliony korun.



"Naložili jsme kontejner, což je jedna z hlavních částí. Její součástí je hlavní technologie včetně motoru a generátoru. Hmotnost této přepravní části je 42 tun. Celková hmotnost jednotky je přibližně 55 tun," popsal ČTK dnešní náklad vedoucí provozu v hořovickém závodě Roman Straka.



Kontejner po poledni zvedly dva jeřáby najednou, každý o nosnosti 55 tun, zhruba do metrové výšky. Poté pod něj nacouval kamion s podvalníkem. Při nakládání asistovalo několik pracovníků, kteří kontejner následně upevnili. "Určitě je potřeba, aby jeřábníci byli sehraní. Aby zásahy, které provádějí, byly citlivé a nedošlo k nějakému nečekanému pohybu jednotky," podotkl Straka. K přepravě jednotky jsou potřeba čtyři kamiony a jeden nadrozměrný náklad, který pojede v noci. Kam přesně na Ukrajině kamiony zamíří, firma kvůli bezpečnosti neuvedla.



Tedom na válkou zkoušené země nejčastěji vyváží menší kogenerační jednotky, které se hodí pro městské teplárny a menší soukromé podniky. Velké energetické zdroje na Ukrajině jsou významně poškozeny, díky mezinárodní pomoci se je ale daří opravovat. Dodávky elektřiny jsou omezeny hlavně v oblastech se zničenou infrastrukturou, jako je například Charkov a Záporoží. Dodávky kogeneračních jednotek přicházejí takřka výhradně ze zahraničí. Ukrajinské firmy zajišťují služby na místě - projektovou dokumentaci, povolení k připojení, montáž a servis.



Do roku 2022 dodal Tedom na Ukrajinu v devíti projektech 16 převážně velkokapacitních modelů od 180 do 2000 kW na důlní metan, skládkový plyn, zemní plyn i bioplyn. "V současnosti dodáváme kogenerace ve všech výkonových řadách – od 30 kW do 4,5 MW a jsme nejúspěšnějším výrobcem a dovozcem kogeneračních jednotek na Ukrajinu ze střední Evropy," uvedl generální ředitel skupiny Tedom Ladislav Zeman. Poukázal na to, že firma má možnost spouštět, diagnostikovat a ovládat kogenerace na dálku. To vše je možné z bezpečných míst či naopak polních podmínek. Snižují se tak rizika a zůstává utajeno umístění jednotky.



Tedom je nadnárodní energetická skupina, která poskytuje technologie a služby pro decentralizovaná energetická řešení včetně výroby a provozování kogeneračních jednotek. Skupina má čtyři výrobní a vývojové závody v České republice, v Hořovicích zaměstnává kolem 100 lidí. Další členové skupiny působí v Německu, Polsku, USA, na Slovensku, ve střední Asii a Británii. Výrobky prodává v desítkách zemí od Japonska přes Evropu po Spojené státy a spolupracuje s řadou zahraničních partnerů ve více než 55 zemích. Celá skupina má přes 1000 zaměstnanců, hlavním akcionářem je japonská strojírensko-energetická společnost Yanmar.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 6. 2025

Datum uveřejnění: 19.6.25

Poslední změna: 23.6.2025

