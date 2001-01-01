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Žďár nad Sázavou investuje do vybudování vlastní teplárny 215 milionů korun
Žďár nad Sázavou 10. června (ČTK) - Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezony na přelomu let 2027 a 2028. Novinářům to dnes řekl místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL). Firma SATT, která patří městu, zatím teplo pro centrální zásobování kupuje od strojírenské a metalurgické firmy Žďas, která má uhelnou kotelnu. Po zprovoznění teplárny už ho nebude odebírat.
Foto: Pictures of Money@Flickr.com
Stavba začne v nejbližších dnech. V nadcházející topné sezoně bude SATT ještě odebírat teplo ze Žďasu. Provozní zkoušky nového zařízení by podle nastaveného harmonogramu měly začít v prvním čtvrtletí příštího roku, uvedl Dvořák. Následně budou ještě stavbaři upravovat přibližně půl kilometru rozvodů centrálního vytápění v ulicích Barákova, Veselská, Dvořákova a Smíchov. Podle věstníku veřejných zakázek dostala zakázku firma Gentec CHP, která na dílo poskytne desetiletou záruku.
Kotelna Libušín zatím sloužila hlavně jako záloha pro případ výpadků a odstávek. Nově v ní budou osazené tři plynové kotle a dvě kogenerační jednotky, které umožní vyrábět spalováním plynu kromě tepla i elektřinu. Osazena bude také akumulační nádrž na ohřev vody s objemem 1000 metrů krychlových. V kotelně bude rovněž elektrokotel, který bude fungovat jen při nízké nebo záporné ceně elektřiny.
Firma SATT zároveň ve Žďáru nad Sázavou připravuje stavbu nové teplárny, která bude spalovat komunální odpad, případně i štěpku a jinou biomasu. Ředitel firmy Petr Scheib letos v únoru novinářům řekl, že na projekt s předpokládanými náklady okolo 1,6 miliardy korun má společnost slíbenou dotaci 737 milionů korun. Tehdy také společnost uvedla, že po zprovoznění teplárny bude modernizovaný Libušín městu sloužit jako doplňkový zdroj.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
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Žďár nad Sázavou investuje do vybudování vlastní teplárny 215 milionů korun
Žďár nad Sázavou 10. června (ČTK) - Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezony na přelomu let 2027 a 2028. Novinářům to dnes řekl místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL). Firma SATT, která patří městu, zatím teplo pro centrální zásobování kupuje od strojírenské a metalurgické firmy Žďas, která má uhelnou kotelnu. Po zprovoznění teplárny už ho nebude odebírat.
Stavba začne v nejbližších dnech. V nadcházející topné sezoně bude SATT ještě odebírat teplo ze Žďasu. Provozní zkoušky nového zařízení by podle nastaveného harmonogramu měly začít v prvním čtvrtletí příštího roku, uvedl Dvořák. Následně budou ještě stavbaři upravovat přibližně půl kilometru rozvodů centrálního vytápění v ulicích Barákova, Veselská, Dvořákova a Smíchov. Podle věstníku veřejných zakázek dostala zakázku firma Gentec CHP, která na dílo poskytne desetiletou záruku.
Kotelna Libušín zatím sloužila hlavně jako záloha pro případ výpadků a odstávek. Nově v ní budou osazené tři plynové kotle a dvě kogenerační jednotky, které umožní vyrábět spalováním plynu kromě tepla i elektřinu. Osazena bude také akumulační nádrž na ohřev vody s objemem 1000 metrů krychlových. V kotelně bude rovněž elektrokotel, který bude fungovat jen při nízké nebo záporné ceně elektřiny.
Firma SATT zároveň ve Žďáru nad Sázavou připravuje stavbu nové teplárny, která bude spalovat komunální odpad, případně i štěpku a jinou biomasu. Ředitel firmy Petr Scheib letos v únoru novinářům řekl, že na projekt s předpokládanými náklady okolo 1,6 miliardy korun má společnost slíbenou dotaci 737 milionů korun. Tehdy také společnost uvedla, že po zprovoznění teplárny bude modernizovaný Libušín městu sloužit jako doplňkový zdroj.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
Počet shlédnutí: 0