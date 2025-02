ZD Dobruška investovala 120 mil. do výroby biometanu, začala jej dodávat do sítě

Dobruška (Rychnovsko) 5. února (ČTK) - Zemědělská společnost ZD Dobruška na Rychnovsku v minulých třech letech investovala 120 milionů korun do výroby biometanu z kravského hnoje a zbytků krmiv. Učinila tak modernizací a rozšířením bioplynové stanice vybudované v roce 2012. V nynější topné sezoně začala stanice dodávat biometan do distribuční plynárenské sítě společnosti GasNet. V tiskové zprávě to dnes uvedla společnost GasNet.

Foto: ZD Dobruška



Bioplynová stanice vyráběla dříve pouze elektřinu, teplo a jako vedlejší produkt hnojivo. "Nyní začali zemědělci vyrábět i biometan, který má stejné vlastnosti jako zemní plyn a může být vtláčen do plynárenské soustavy," uvedla firma GasNet. Při instalovaném výkonu 3,4 megawattu může stanice ročně vyrobit až tři miliony metrů krychlových biometanu.



Výrobna biometanu v Dobrušce by měla postupně dosáhnout až 30.000 megawatthodin (MWh) energie. To odpovídá spotřebě asi 2000 rodinných domů, v nichž se plynem topí i vaří. Plného výkonu by měla stanice dosáhnout v roce 2026. "V současné době běží výroba na poloviční kapacitu, což souvisí s postupným náběhem stanice, laděním provozu a aktuální ekonomickou výhodností produkce biometanu. Ze zbývajícího bioplynu zatím stále vyrábíme teplo a elektřinu," uvedl ředitel ZD Dobruška Ladislav Kocourek.



GasNet uvedl, že v jeho síti jde o osmou připojenou výrobnu biometanu. Loni například připojil výrobnu v Rakvicích na jižní Moravě a biometanovou plynárnu ve Vyškově. Aktuálně všech osm biometanových stanic připojených k soustavě GasNet dodává měsíčně přes 9000 MWh obnovitelné energie. Za celý rok 2024 dodaly biometanové stanice do sítě GasNet zhruba 57.000 MWh.



"Podíl tohoto obnovitelného plynu v naší síti neustále roste. Lokální výroba biometanu přispívá nejen ke snižování emisní stopy řady odvětví, ale posiluje taky energetickou soběstačnost České republiky," uvedl generální ředitel skupiny GasNet Andrzej Martynek.



V ČR je přes 500 bioplynových stanic, které spalují bioplyn v kogeneračních jednotkách na výrobu elektřiny a tepla. "Díky státní podpoře na produkci elektřiny nemají často majitelé bioplynových stanic motivaci přejít na biometan. Tato podpora ale končí, což otevírá cestu biometanu," uvedla GasNet s tím, že přibližně polovina bioplynových stanic by se mohla v budoucnu přestavět na výrobu biometanu.



"Celkový potenciál výroby biometanu se v České republice odhaduje mezi deseti a 15 terawatthodinami, což je až pětina současné tuzemské spotřeby," uvedl Martynek.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 2. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 5.2.25

Poslední změna: 11.2.2025

Počet shlédnutí: 12