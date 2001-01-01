Zprávy z tisku
Závod Sfinx v Holešově investoval do tepelných čerpadel a čističky odpadních vod
Holešov (Kroměřížsko) 17. února (ČTK) - Závod Sfinx v Holešově na Kroměřížsku, který je součástí společnosti Nestlé Česko a vyrábí bonbony, investoval loni do tepelných čerpadel nebo vybudování čističky odpadních vod. Náklady na nové technologie přesáhly 230 milionů korun bez DPH. Ve srovnání s rokem 2024 to pro podnik, který vyrábí bonbony Bon Pari, Hašlerky nebo želé Jojo, znamená třetinovou úsporu tepelné energie a snížení emisí oxidu uhličitého o pětinu. ČTK to dnes sdělili zástupci závodu.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
Teplo, které továrna potřebuje při výrobě, nově čerpá z odpadních čpavkových par i z vlastní výroby bioplynu. "Čpavek chladí a topí zároveň v uzavřeném okruhu. Zatímco ve výparníku se čpavek odpařuje a vzniká chlad, kompresor začne plynný čpavek stlačovat a ten v kondenzátoru zkapalňuje. Tím vzniká teplo. Regulací tlaku se čpavek vrací zpět do výparníku a takto pořád dokola," uvedl vedoucí energetiky v holešovském závodě Adam Moravec.
Tepelná čerpadla ve Sfinxu zahřívají vodu, která následně vytápí zařízení ve výrobě, a to na 89 stupňů Celsia. Zatímco zahřívání je podle zástupců podniku nutné pro formování bonbonů, chlazení slouží k jejich tvrdnutí. "Výkon trojice tepelných čerpadel ve Sfinxu by šel přirovnat k výkonu tepelných čerpadel pro vytápění 1600 rodinných domů s průměrnou roční spotřebou 20.000 kWh (kilowatthodin)," uvedli zástupci podniku.
Holešovský závod loni spustil jako první továrna Nestlé v České republice a na Slovensku vlastní čističku odpadních vod. Odděluje pevné nečistoty a díky bioreaktoru rozkládá cukry, které představují hlavní znečištění vody v továrně. "Z odpadních vod čistička dokonce vyrábí bioplyn, který se do výroby vrací zpět jako zdroj tepla. Díky tomu továrna ušetří další desetinu případné spotřeby zemního plynu," uvedl projektový inženýr v továrně Kamil Hála.
Historie výroby cukrovinek v Holešově sahá do roku 1863. Do současné továrny se přesunula v roce 1910. Sfinx tak patří mezi nejstarší tuzemské továrny na cukrovinky. Součástí společnosti Nestlé je od roku 1992. Bonbony z Holešova směřují nejen na český a slovenský trh, ale také do zahraničí, především do Velké Británie a Itálie, ale i na Tchaj-wan nebo do Spojených arabských emirátů.
Společnost Nestlé Česko zaznamenala v roce 2024 čistý obrat přes 17,083 miliardy korun a zisk po zdanění 152,3 milionu korun. Zaměstnávala v průměru 1857 lidí. Hospodářské výsledky za loňský rok zatím oficiálně nezveřejnila. Cukrovinky vyrábí v České republice nejen v Holešově, ale také v závodě Zora Olomouc. V závodě v Krupce na Teplicku vyrábí chlazené a mražené vegetariánské pokrmy.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 7
Závod Sfinx v Holešově investoval do tepelných čerpadel a čističky odpadních vod
Holešov (Kroměřížsko) 17. února (ČTK) - Závod Sfinx v Holešově na Kroměřížsku, který je součástí společnosti Nestlé Česko a vyrábí bonbony, investoval loni do tepelných čerpadel nebo vybudování čističky odpadních vod. Náklady na nové technologie přesáhly 230 milionů korun bez DPH. Ve srovnání s rokem 2024 to pro podnik, který vyrábí bonbony Bon Pari, Hašlerky nebo želé Jojo, znamená třetinovou úsporu tepelné energie a snížení emisí oxidu uhličitého o pětinu. ČTK to dnes sdělili zástupci závodu.
Teplo, které továrna potřebuje při výrobě, nově čerpá z odpadních čpavkových par i z vlastní výroby bioplynu. "Čpavek chladí a topí zároveň v uzavřeném okruhu. Zatímco ve výparníku se čpavek odpařuje a vzniká chlad, kompresor začne plynný čpavek stlačovat a ten v kondenzátoru zkapalňuje. Tím vzniká teplo. Regulací tlaku se čpavek vrací zpět do výparníku a takto pořád dokola," uvedl vedoucí energetiky v holešovském závodě Adam Moravec.
Tepelná čerpadla ve Sfinxu zahřívají vodu, která následně vytápí zařízení ve výrobě, a to na 89 stupňů Celsia. Zatímco zahřívání je podle zástupců podniku nutné pro formování bonbonů, chlazení slouží k jejich tvrdnutí. "Výkon trojice tepelných čerpadel ve Sfinxu by šel přirovnat k výkonu tepelných čerpadel pro vytápění 1600 rodinných domů s průměrnou roční spotřebou 20.000 kWh (kilowatthodin)," uvedli zástupci podniku.
Holešovský závod loni spustil jako první továrna Nestlé v České republice a na Slovensku vlastní čističku odpadních vod. Odděluje pevné nečistoty a díky bioreaktoru rozkládá cukry, které představují hlavní znečištění vody v továrně. "Z odpadních vod čistička dokonce vyrábí bioplyn, který se do výroby vrací zpět jako zdroj tepla. Díky tomu továrna ušetří další desetinu případné spotřeby zemního plynu," uvedl projektový inženýr v továrně Kamil Hála.
Historie výroby cukrovinek v Holešově sahá do roku 1863. Do současné továrny se přesunula v roce 1910. Sfinx tak patří mezi nejstarší tuzemské továrny na cukrovinky. Součástí společnosti Nestlé je od roku 1992. Bonbony z Holešova směřují nejen na český a slovenský trh, ale také do zahraničí, především do Velké Británie a Itálie, ale i na Tchaj-wan nebo do Spojených arabských emirátů.
Společnost Nestlé Česko zaznamenala v roce 2024 čistý obrat přes 17,083 miliardy korun a zisk po zdanění 152,3 milionu korun. Zaměstnávala v průměru 1857 lidí. Hospodářské výsledky za loňský rok zatím oficiálně nezveřejnila. Cukrovinky vyrábí v České republice nejen v Holešově, ale také v závodě Zora Olomouc. V závodě v Krupce na Teplicku vyrábí chlazené a mražené vegetariánské pokrmy.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 7