Zástupci oboru: Konec uhlí v Česku v roce 2038 je kompromis

Praha 4. prosince (ČTK) - Zástupci energetického průmyslu, těžařů, tepláren a oborových svazů vesměs označují doporučení konce využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v ČR v roce 2038 za přijatelný kompromis. Podotýkají, že pouhé stanovení termínu ale nestačí a musí na něj navazovat další konkrétní kroky. Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK. Datum dnes vládě doporučila uhelná komise.

Foto: Benita5@Pixabay



"Svaz průmyslu a dopravy podpořil rok 2038 a to proto, že byť jsme měli řadu výhrad ke zpracovaným podkladům a jejich dostatečnosti, jsme spokojeni s odhlasovaným usnesením. Jsou v něm totiž podmínky útlumu, na kterých jsme trvali," uvedl první viceprezident svazu a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš. ČEZ je mimo jiné vlastníkem hnědouhelných Severočeských dolů.

Podle Beneše jde konkrétně o bezpečnost provozu české přenosové soustavy a energetickou soběstačnost, včasnou dostavbu nových jaderných zdrojů v připravovaném rozsahu, úspěšnou transformaci teplárenství a v neposlední řadě dostatek peněz pro český průmysl na tuto transformaci. "Na uhelné komisi jsme se rovněž shodli, že musí intenzivně pokračovat její činnost, včetně všech tří pracovních skupin, aby byly tyto podmínky rozpracovány a uvedeny v život," dodal Beneš, který je členem komise.

Další ze členů komise, předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, dnes ČTK řekl, že upínat pozornost pouze ke zmíněnému roku je jen mediální zkratka, která nevypovídá mnoho o tom, co vlastně komise vládě doporučila. "Scénář byl vládě doporučen jen za podmínky, že budou podrobně zhodnoceny a řešeny ekonomické a sociální dopady naplňování zvoleného scénáře, připravena potřebná legislativa, a že bude v budoucnu pravidelně přehodnocován tak, aby odrážel aktuální vývoj a podmínky," uvedl. Rok odchodu od uhlí v doporučeném scénáři podle něj nelze chápat jako zaručení životnosti uhlí do roku 2038. "Scénář nijak nebrání rychlejšímu rozvoji obnovitelných zdrojů, ani nevylučuje urychlení odchodu od uhlí v případě změny podmínek," dodal.

Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače sdělila, že nyní očekává, že bude vypracován odpovědný plán náhrady utlumovaných uhelných zdrojů. "Stejně tak musíme upozornit, že uhelná komise zatím vůbec nezhodnotila socioekonomické dopady tohoto přechodu, které musí být optimalizovány právě s ohledem na cílový rok 2038. Předpokládáme, že další práce uhelné komise se soustředí zejména na to, aby celkové náklady přechodu české energetiky z uhlí na jiné zdroje, které se s jistotou budou pohybovat v řádech stamiliard korun, byly co nejnižší," řekl dnes ČTK analytik skupiny Pavel Farkač.

Teplárenské sdružení ČR respektuje ukončení využívání uhlí v roce 2038 jako politický konsenzus, na který musí velmi rychle navázat konkrétní praktické kroky, řekl ČTK jeho výkonný ředitel Martin Hájek. "Pro úspěšnou transformaci teplárenství je však potřeba vytvořit podmínky v rámci novely zákona o podporovaných zdrojích energie a alokovat odpovídající prostředky v rámci Modernizačního fondu a fondů EU. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie leží ve Sněmovně už od května a její projednávání zatím vůbec nezačalo. Reálně hrozí, že se ji vůbec do voleb nepodaří schválit, což by mělo pro transformaci teplárenství fatální dopady," dodal.

"Uhelná komise dnes doporučila odklon od uhlí v ČR do roku 2038. Uhlí ale nejspíš skončí mnohem dříve, protože nebude cenově konkurenceschopné. Hlavní výzvou pro ČR je budovat nové zdroje a připravit se na téměř jistý konec soběstačnosti," uvedla pak na twitteru Ocelářská unie.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 12. 2020

Datum uveřejnění: 4. prosince 2020

Poslední změna: 8. prosince 2020

