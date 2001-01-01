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Žamberk na Orlickoústecku zavede třídění gastroodpadu na sídlištích
Žamberk (Orlickoústecko) 4. června (ČTK) - Žamberk na Orlickoústecku zavede třídění gastroodpadu. Plánuje ho na podzim pro lidi, kteří žijí na sídlištích. ČTK to dnes řekl místostarosta Ondřej Jireš (ŽDK). Lidem to podle něj zjednoduší třídění kuchyňských zbytků.
Foto: Archiv CZ Biom
"Lidé budou moci veškeré zbytky z domácností odkládat do jedné nádoby, aniž by je museli složitě třídit. Součástí systému je i možnost vhazovat zkažené potraviny v originálních obalech, takže odpad nebude nutné před vyhozením rozdělovat na jednotlivé složky. Celý proces je tak pro uživatele praktičtější a méně náročný na manipulaci," řekl Jireš.
Obyvatelé sídlišť nemusí třídit zvlášť bioodpad, což jsou rostlinné zbytky, a zvlášť živočišný gastroodpad. Bude jim stačit jedna nádoba pro téměř všechny odpadky z vaření. Kontejnery pouze na rostlinné odpady ale na některých místech zůstanou. "Lidé do nich mohou vyhazovat uschlé květiny, budou mít rajčata na balkónech, vyhazují hlínu, větve, listí ze zahrádek. Takže je pro tyto případy vhodné zachovat i systém bioodpadu," řekl Jireš.
Speciální nádoby na gastroodpad budou v kontejnerových stáních na sídlištích, konkrétně u Žirafy, v oblasti Pod Jatkami, u Polikliniky, v Nádražní ulici u vojenských bytovek a v Albertově ulici u Penzionu pro seniory. Vyhazovat tam bude možné zbytky jídel, pečivo, maso, mléčné výrobky, ovoce včetně citrusů, zeleninu i prošlé potraviny v původních obalech.
Žamberk chce dál snižovat množství směsného odpadu, jehož podíl má podle evropské legislativy postupně klesat, a zároveň zvyšovat míru třídění. "Dá se předpokládat, že někdy v budoucnu, nevím přesně v jakém termínu, tato věc asi bude povinná ze strany ministerstva životního prostředí. Než abychom čekali na poslední chvíli, až se to spustí, připravili jsme tento projekt, abychom ho vyzkoušeli ve vybraných lokalitách a ověřili jeho efektivitu, zájem občanů i úspory při likvidaci směsného odpadu," řekl.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
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Žamberk na Orlickoústecku zavede třídění gastroodpadu na sídlištích
Žamberk (Orlickoústecko) 4. června (ČTK) - Žamberk na Orlickoústecku zavede třídění gastroodpadu. Plánuje ho na podzim pro lidi, kteří žijí na sídlištích. ČTK to dnes řekl místostarosta Ondřej Jireš (ŽDK). Lidem to podle něj zjednoduší třídění kuchyňských zbytků.
"Lidé budou moci veškeré zbytky z domácností odkládat do jedné nádoby, aniž by je museli složitě třídit. Součástí systému je i možnost vhazovat zkažené potraviny v originálních obalech, takže odpad nebude nutné před vyhozením rozdělovat na jednotlivé složky. Celý proces je tak pro uživatele praktičtější a méně náročný na manipulaci," řekl Jireš.
Obyvatelé sídlišť nemusí třídit zvlášť bioodpad, což jsou rostlinné zbytky, a zvlášť živočišný gastroodpad. Bude jim stačit jedna nádoba pro téměř všechny odpadky z vaření. Kontejnery pouze na rostlinné odpady ale na některých místech zůstanou. "Lidé do nich mohou vyhazovat uschlé květiny, budou mít rajčata na balkónech, vyhazují hlínu, větve, listí ze zahrádek. Takže je pro tyto případy vhodné zachovat i systém bioodpadu," řekl Jireš.
Speciální nádoby na gastroodpad budou v kontejnerových stáních na sídlištích, konkrétně u Žirafy, v oblasti Pod Jatkami, u Polikliniky, v Nádražní ulici u vojenských bytovek a v Albertově ulici u Penzionu pro seniory. Vyhazovat tam bude možné zbytky jídel, pečivo, maso, mléčné výrobky, ovoce včetně citrusů, zeleninu i prošlé potraviny v původních obalech.
Žamberk chce dál snižovat množství směsného odpadu, jehož podíl má podle evropské legislativy postupně klesat, a zároveň zvyšovat míru třídění. "Dá se předpokládat, že někdy v budoucnu, nevím přesně v jakém termínu, tato věc asi bude povinná ze strany ministerstva životního prostředí. Než abychom čekali na poslední chvíli, až se to spustí, připravili jsme tento projekt, abychom ho vyzkoušeli ve vybraných lokalitách a ověřili jeho efektivitu, zájem občanů i úspory při likvidaci směsného odpadu," řekl.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
Počet shlédnutí: 11