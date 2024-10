Zákon, který umožní snížit podporu OZE, míří ke schvalování

Praha 25. října (ČTK) - Sněmovna dnes propustila do závěrečného čtení vládní novelu energetického zákona, která má vládě umožnit snížit objem peněz ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie. Novela, nazývaná Lex OZE III, měla v předložené podobě především upravit pravidla pro ukládání elektřiny a také sdružování její výroby i spotřeby, tedy pro agregaci a akumulaci. Vláda do ní chce svůj záměr ohledně omezení podpory vložit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Poslanci se dnes přihlásili zhruba ke čtyřem desítkám návrhů.

Projednáním novely skončilo dnešní jednání Sněmovny. Poslanci se opět sejdou příští úterý.



Ve středu o záměru snížit náklady státu na obnovitelné zdroje mluvil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda chce přesněji a individuálně vyhodnocovat výnosnost provozu solárních elektráren, zejména těch uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Teprve na základě toho vyhodnocení bude poskytovat dotace. Na obnovitelné zdroje chce stát v příštím roce stejně jako letos vyčlenit 8,5 miliardy korun.



Kabinet navrhl například individuální vyhodnocování výnosnosti provozu solárních elektráren, zejména těch uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Vláda bude také podporu vyplácet na nižší úrovni než dosud. Současné výnosové procento ve výši 8,4 procenta pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2006 až 2012 může být podle ministerstva financí v souladu s evropskými pravidly sníženo až na 6,3 procenta.



Před těmito změnami varuje opoziční hnutí ANO. Podle předsedy jeho stínové vlády Karla Havlíčka to podkopává důvěru investorů v ČR. Podle Solární asociace můžou změny vést ke krachu některých provozovatelů.



Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS), který pozměňovací návrhy umožňující snížení podpory předložil, ale dnes upozornil, že to ještě neznamená, že pro ně bude hlasovat. Ujistil, že se jimi bude velmi důkladně zabývat hospodářský výbor. Poznamenal, že když byla jeden den tisková konference, tak druhý návrhy předložil jako vládní poslanec.



Novela by podle ministerstva průmyslu měla zlepšit řízení výkonové rovnováhy v soustavě, odběratelům by měla například umožnit regulaci spotřeby podle aktuálních cen energií. Dosud úprava těchto podmínek v české legislativě scházela, což komplikovalo její rozvoj. Zákazníkům by měla novela přinést nezávislý srovnávač cen elektřiny i další opatření na jejich ochranu.



Srovnávač cen umožní porovnávat nabídky dodávek elektřiny a plynu včetně nabídek smluv se spotovými cenami. Určený bude zákazníkům odebírajícím elektřinu na hladině nízkého napětí a zákazníky s roční spotřebou plynu do 630 MWh, tedy hlavně pro domácnosti. Ze zákona půjde o informační systém veřejné správy. Srovnávač cen bude spravovat Energetický regulační úřad. Zákon by měl také po novelizaci zakázat obchodníkům s elektřinou, aby podmiňovali uzavření smlouvy zákazem sdílení elektřiny nebo omezením množství, které může zákazník sdílet.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 10. 2024

Datum uveřejnění: 25.10.24

Poslední změna: 30.10.2024

