Zákon, který má ušetřit miliardy na podpoře OZE, míří ve Sněmovně ke schvalování

Praha 1. června (ČTK) - Sněmovna dnes odeslala do třetího čtení vládní předlohu, která má kromě jiného omezit podporu solárních elektráren. O nastavení této podpory i podpory dalších obnovitelných zdrojů pak rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování podle toho, který ze vznesených návrhů podpoří. Vedle vládního návrhu se objevilo i několik návrhů přímo od poslanců. Snížení podpory by státu mohlo ušetřit miliardy korun. Hospodářský výbor chce do novely zákona o podporovaných zdrojích energie vložit mimo jiné navýšení podílu biosložky v benzínu z nynějších 4,1 procenta na 8,8 procenta. Stejný návrh Sněmovna již dříve odmítla.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes řekl poslancům, že na podporu obnovitelných zdrojů jde nyní ročně 47 miliard korun. Z toho 27 miliard jde ze státního rozpočtu. Zbytek hradí spotřebitelé a průmysl.

Vláda v novele navrhla snížit podporu například pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Bruselem. Vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory, má u fotovoltaiky klesnout na 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4 procenta. U dalších obnovitelných zdrojů má být odlišné. Pokud by bylo vyšší, šlo by o nepřiměřenou podporu. Státu by snížení podpory mohlo ušetřit miliardy korun. Poslanci však vznesli návrhy, které počítají třeba s hodnotami kolem 9,5 procenta.

Havlíček popsal, že pokud by u solárních elektráren bylo IRR 8,4 procenta, k čemuž se podle něj kloní odborná veřejnost, a současně by se o deset procent zvýšila solární daň, přineslo by to do státního rozpočtu na solární dani čtyři až pět miliard. K tomu by stát ušetřil jednu až dvě miliardy v rámci IRR. "Pracujeme s tím, že by to mohlo být v tuto chvíli mezi pěti až sedmi miliardami korun,“ řekl.

Například Petr Pávek (STAN) navrhuje v jednom ze svých návrhů shodně pro všechny obnovitelné zdroje sazbu 9,5 procenta. V dalším svém návrhu navrhuje procento v intervalu 8,4 až 9,5 procenta. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka navrhuje různá pásma výnosového procenta pro různé zdroje, ale stejně jako Pávek i on navrhl v dalším návrhu 9,5 procenta pro všechny zdroje. Pavel Pustějovský navrhuje IRR v rozmezí 8,4 až 10,6 procenta s tím, že konkrétní výši by stanovovala vláda.

Poslanec KSČM Leo Luzar navrhuje upravit takzvanou solární daň, neboli daň z odvodu. Chce, aby ji odváděly solární elektrárny uvedené do provozu již od 1. ledna 2009 do konce roku 2010, zatímco platný zákon ji vztahuje pouze na elektrárny uvedené do provozu pouze v roce 2010. U elektráren uvedených do provozu v roce 2010 chce zvýšit sazbu odvodu hrazeného formou výkupní ceny z nynějších deseti procent až na 25 procent. Uvedl, že svým návrhem chce otevřít prostor k debatě.

Luzar chce také do zákona vložit povinnost provozovatelů čerpacích stanic, aby na internetu zveřejňovali svoje aktuální ceny pohonných hmot. Ceny pohonných hmot by tak mohli motoristé sledovat například v mobilních aplikacích, uvedl ke svému návrhu. Provozovatelé ceny podle něj nechtějí zveřejňovat z důvodů konkurenčního boje. Zveřejňování cen by tak mohlo přinést i nepřímý tlak na snížení cen, soudí.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 6. 2021

