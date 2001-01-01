Zprávy z tisku
Zájemců o topení dřevem kvůli vývoji kolem energií meziročně přibylo o třetinu
Jindřichův Hradec 21. dubna (ČTK) - Zájem o kamna a kotle na dřevo v Česku roste. Počet zájemců o lokální topidla na dřevo byl v únoru a březnu meziročně o 32 procent vyšší. Za nárůstem poptávky vidí jindřichohradecká Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD) nejistotu kolem cen energií a stability jejich dodávek. Dřevo je podle asociace dlouhodobě nejlevnější zdroj vytápění. Vývoj trhu ale může ovlivnit zdražení železné rudy, která je pro výrobu topidel potřebná. ČTK to dnes řekla mluvčí AEVD Lucie Suchánková Hochmanová.
Foto: Marco Verch Professional @Flickr.com
Lidé v kamnech a kotlích na dřevo nevidí jen doplňkový zdroj vytápění, ale stále častěji také pojistku pro případ výpadků energií nebo dalších krizových situací. Oceňují i možnost ohřevu jídla nebo vody. "Vedle běžného komfortu je pro ně důležité i to, aby měli doma zdroj tepla, který je minimálně závislý na vývoji cen energií a případných výpadcích dodávek. Naši členové se již setkali se zákazníky, kteří přešli z teplovodního zdroje vytápění na klasická krbová kamna, protože nechtěli být nijak závislí ani na elektřině," uvedl předseda AEVD Michal Bartoška.
Dřevo je podle AEVD dlouhodobě nejlevnější a nejdostupnější zdroj vytápění. Cena za metr krychlový palivového dřeva se letos pohybuje přibližně od 1000 do 2500 korun v závislosti na druhu dřeva, způsobu zpracování a vlhkosti. "V jednom kilogramu dřeva jsou čtyři kWh energie, takže si za 1000 Kč koupíte cca 1800 kWh tepla. Jednoduchým propočtem pak dojdeme k tomu, že nás jeden kWh energie ze dřeva přijde na 0,55 Kč. To je při dnešních cenách v porovnání s elektrickou energií minimálně osmkrát méně," uvedla Suchánková Hochmanová.
Budoucí vývoj trhu mohou ovlivnit ceny vstupních materiálů pro výrobu topidel. Například cena železné rudy, která je zásadní pro výrobu topidel, vzrostla od konce února tohoto roku o téměř deset procent. Podle AEVD se mohou ceny zvýšit až o dalších 15 procent. "To už by mělo nepochybně přímý vliv na cenu pro koncového zákazníka. Podle výrobců i prodejců tak dává smysl neodkládat ani rozhodnutí o pořízení nového topidla. Kdo o výměně kamen uvažuje, může při včasném nákupu ušetřit i vyšší tisíce korun," dodala Suchánková Hochmanová.
Topná sezona 2025/2026 ukázala, že ani po několika mírnějších zimách se nevyplácí podceňovat zásoby paliva. Od loňského září 2025 do konce letošního března bylo v Česku téměř stejné množství topných dní jako ve stejném období o rok dříve. Zvýšil se ale počet takzvaných denostupňů o 103 na 2671,1. Jde o hodnotu vyjadřující, jaké teplotní rozdíly mezi vnitřním a venkovním prostředím je nutné topením vyrovnat. Vyšší potřeba tepla se tak projevila ve spotřebě paliv a část domácností musela v zimě palivo dodatečně dokupovat.
Asociace pro ekologické vytápění dřevem je profesní sdružení odborné veřejnosti. Zabývá se výzkumem a rozvojem udržitelného způsobu vytápění dřevní biomasou. Reprezentuje společnosti a organizace, které se věnují výrobě, vývoji, distribuci, prodeji a instalaci lokálních interiérových topidel na dřevo a souvisejících produktů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
Počet shlédnutí: 13
