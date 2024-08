Zájemci o sdílení elektřiny v ČR se mohou registrovat, centrum spustilo systém

Praha 1. srpna (ČTK) - Zájemci o sdílení elektřiny se mohou ode dneška registrovat u Elektroenergetického datového centra (EDC). Znamená to začátek komunitní energetiky v ČR. Novinářům to řekli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a EDC. Centrum podle nich dnes zahájilo činnost systému v módu, který už registraci zájemců a sdílení umožňuje. S plným provozem, který bude zahrnovat také služby akumulace či agregace elektřiny se počítá od poloviny roku 2026.

Foto: ColiN00B@Pixabay.com



Vznik energetických komunit v Česku zavedla loňská novela energetického zákona. V energetických komunitách bude možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet místně vyrobenou elektřinu. Novela umožňuje také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.



Do komunitní energetiky se budou moci zapojit domácnosti, samosprávy a firmy, a to ve dvou režimech. Jednodušší režim aktivního zákazníka umožní sdílení elektřiny mezi až 11 předávacími místy napříč ČR. Další možností jsou pak energetická společenství, v nichž může být až 1000 předávacích míst na souvislém území správních obvodů nejvýše tří obcí s rozšířenou působností nebo v Praze. Obecnou podmínkou pro sdílení bude osazení průběhových elektroměrů na všech odběrných místech, které budou distributoři provádět zdarma.



"Dnes ráno byl pravomocně schválen Řád EDC. S jeho přijetím tak mohlo EDC zahájit svou činnost a může přijímat žádosti zájemců o sdílení elektřiny," uvedl předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček. Systém byl spuštěn od dnešních 08:00, po dvou hodinách provozu centrum evidovalo kolem 300 žádostí.



Zájemci se musí zaregistrovat na portálu www.edc-cr.cz. "O uzavření smlouvy budeme informovat žadatele prostřednictvím zprávy zaslané nejpozději do 20 dní od přijetí žádosti. Vyhověli jsme připomínkám při schvalování Řádu EDC a zkrátili jsme tuto lhůtu z původně uvažovaných 30 na maximálně 20 dní, uvedl dnes šéf centra Petr Kusý.



Centrum současně s přípravou hlavního IT systému v minulých týdnech vytvořilo také komunikační linky pro zájemce, dále videonávody a manuály. "Od začátku července naše call centrum na telefonním čísle 800 720 204 vyřešilo přes 1000 telefonátů. Operátoři strávili více než 80 hodin vysvětlováním všech podrobností," podotkl Kusý.



EDC nyní funguje v tzv. dočasném řešení, které umožňuje sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky mezi aktivními zákazníky, výrobci elektřiny a v rámci energetických společenství.



Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) upozornil, že vláda nyní připravuje další novelu energetického zákona, která která zavádí pravidla pro akumulaci, agregaci a flexibilitu energie. "To během druhé poloviny roku 2026 společně s rozšířením funkcionalit EDC nabídne další možnosti, jak ještě efektivněji využívat obnovitelné zdroje energie. Akumulace a flexibilita umožní lidem a podnikům lépe řídit svoji spotřebu," řekl ministr.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 8. 2024

