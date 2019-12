Zahraniční dobrá praxe - dokážeme snížit účty za energie i nejohroženějším českým domácnostem?

Pomyslná železná opona stále rozděluje Evropu. Důkazem je téma energetické chudoby, kterou jsou státy střední a východní Evropy zasaženy výrazně více v porovnání se západem. Již dnes však existuje řada inspirativních řešení. Program na pronájem a výměnu starých neefektivních spotřebičů za moderní či renovace domů za peníze ušetřené díky nižším účtům za energie - seznamte se s příklady na řešení energetické chudoby v Evropě, které mohou být inspirací i pro ČR. Probíhající soutěž a inovační akcelerátor Ashoka a Schneider Electric Foundation finančně i expertně podpoří realizaci těch nejlepších nápadů.

Obyvatelé států střední a východní Evropy dnes tvoří významnou část z 50 milionů Evropanů ohrožených energetickou chudobou, potvrzují data výzkumu „Right to Energy Coalition“. Mezi nejvýznamnější příčiny patří historicky nízké dotované ceny energií v období centrálně řízeného socialistického hospodářství a postupný obrat k tržním cenám v kombinaci s nedostatečným zateplením mnoha budov a nemožností nízkopříjmových rodin se přestěhovat či zainvestovat do kvalitnějšího bydlení. Vlna veder i mrazů loňského roku a předpoklad stále častějších teplotních extrémů pravděpodobně zvýší poptávku po energiích a také riziko energetické chudoby i v zemích jako je Česká republika.

Poptávka po inovativních přístupech k různým aspektům této formy chudoby je proto nejaktuálnější v historii a již dnes v Evropě existuje řada inspirativních řešení. Sáhne po nich i Česko, kde až 20 % domácností hrozí, že nebudou schopné platit své účty za energie?

Úsporné spotřebiče v boji proti žroutům energie

Moderní domácí spotřebiče spotřebují oproti těm zastaralým často i několikanásobně méně energie. Typicky jde o lednice, kuchyňské spotřebiče, vysavače, pračky nebo trouby. U zadlužených domácností, které jsou nejčastěji zasaženy energetickou chudobou nicméně hrozí, že nákupem nových spotřebičů buď prohloubí svou dluhovou spirálu či si je vůbec nebudou moci dovolit.

Belgický projekt “Samenlevingsopbouw” umožňuje těmto domácnostem pronajmout si energeticky efektivní domácí spotřebiče a splácet je postupně z peněz uspořených na nižších účtech za energii. Lidé tak díky pronájmu jednoduše dosáhnou na moderní spotřebiče a okamžitě šetří energii bez nutnosti větší investice!

Chcete moderní nízkoenergetický dům? Za týden ho máte!

Nizozemský projekt Energiesprong spojil síly inovativních hráčů ve stavebním a finančním sektoru a nabízí efektivní přestavby schránek domů, které mají následně téměř nulovou spotřebu energie. Rekonstrukce trvá pouhý týden, lidé se nemusí nikam stěhovat a výsledek ztělesňuje moderní bydlení čistě zapracované do původního designu. Tyto přestavbové schránky mají navíc 30 letou záruku na slíbenou energetickou úsporu a kvalitu vnitřního prostředí. Peníze, které domácnosti normálně utratily za energetické účty a nákladnou údržbu zastaralého domu, tak mohou použít k postupnému splácení investice do energetických úspor. To zajistí moderní, zdravou a komfortně vytápěnou domácnost za stejnou nebo dokonce nižší cenu bydlení.

Rady nad zlato!

Lidem ohroženým energetickou chudobou často pomůže i kvalitní poradenství, které nemusí vyžadovat větší investice do zateplení nebo výměny zdroje tepla. Takový přístup zastávají například v Německu se sociálním projektem Stromspar-Check. Ten nabízí nízkopříjmovým domácnostem poradenskou pomoc v oblasti využívání energie a vody v jejich domácnosti. Podobný projekt existuje i v Anglickém Plymouthu, kde mají nízkopřijmové domácnosti nárok na návštěvu expertů, kteří pomohou odhalit často banální příčiny energetických ztrát či další neefektivní prvky v domácnostech. Zdarma navíc instalují nejlevnější úsporná opatření jako základní LED osvětlení, izolaci proti průvanu nebo zateplení rozvodů teplé vody.

V ČR máme unikátní příležitost zlepšit kvalitu života nejzranitelnějších domácností

“Tyto příklady dobré praxe mohou být inspirací pro vznik podobných řešení také v Česku. V našich podmínkách jsou totiž energetickou chudobou ohroženi nejčastěji právě senioři žijící ve špatně zateplených velkých domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy, většinou rodiny s více dětmi nebo bez jednoho z rodičů.”, komentuje Gabriela Vondrušová, manažerka Ashoka ČR a SR.

Organizace Ashoka s podporou Schneider Electric totiž v právě probíhající soutěži nabízí příležitost snížit účty za energie těch nejvíce ohrožených domácností. Autoři nejzajímavějších nápadů na řešení různých aspektů energetické chudoby získají na realizaci své vize 12 týdnů odborné pomoci expertů z inovačního inkubátoru a vítězové si na realizaci projektu navíc odnesou 3500 euro.

Výzva je zaměřena jak na hledání a vývoj zcela nových iniciativ, tak na podporu a rozvoj stávajících projektů. Předkládat projekty je možné do 12. dubna 2019.

Přihlášky a více informací naleznete na webu soutěže https://tackleenergypoverty.ashoka.org/cs

Zdroj: Tisková zpráva Ashoka ČR a SR 20.3.2019

