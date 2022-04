Žadatelé o tzv. kotlíkové dotace si v Praze rozdělí zhruba 12,74 milionu Kč

Praha 13. dubna (ČTK) - Žadatelé o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za ekologičtější si mezi sebou v hlavním městě rozdělí asi 12,74 milionu korun, což je zatím méně než v minulé fázi přidělování dotací, tzv. výzvě. Částka se však může ještě zvýšit. Zájemci o dotaci se mohou magistrátu hlásit do konce letošního června. Peníze jsou určeny pro nízkopříjmové rodiny. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Pořízení ekologického vytápění do domácností má přispět ke zlepšování kvality ovzduší v Praze. První výzva tzv. kotlíkových dotací začala v červenci 2015.

Projekt je zaměřen na vlastníky rodinných domů, bytů nebo trvale obývaných staveb původně určených pro rekreaci, kteří k vytápění stále používají ekologicky nevyhovující kotel na pevná paliva a spadají do skupiny nízkopříjmových domácností.

Za peníze si mohou žadatelé pořídit místo běžného kotle na tuhá paliva například plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Na každé zařízení může čerpat jinou maximální možnou částku.

V případě, že majitelé své neekologické kotle nevymění, hrozí jim pokuta. Používání nevyhovujících zdrojů tepla bude zakázáno od 1. září letošního roku. Za provoz neekologického vytápění mohou dostat pokutu až do 50.000 korun. Jedním z cílů dotací je tak pomoci lidem, aby se vyhnuli pro ně potenciálně likvidační pokutě.

Peníze na kotlíkové dotace dostává magistrát od ministerstva životního prostředí. Podle dokumentu schváleného radními může být nynější celková výše dotace v případě potřeby a splnění pravidel přidělování peněz navýšena. V minulé, tzv. třetí výzvě bylo v metropoli přiděleno asi 24,6 milionu.

