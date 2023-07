Žadatelé o dotace na výměnu kotlů si v Praze rozdělí 10,3 milionu Kč

Praha 28. června (ČTK) - Žadatelé o peníze na výměnu kotlů za ekologičtější zařízení si od pražského magistrátu rozdělí dotace ve výši 10,3 milionu korun, což je zhruba stejně jako v předešlém období. Žádosti mohou lidé podávat do letošního 31. srpna. Peníze magistrát rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Pořízení ekologického vytápění do domácností má přispět ke zlepšování kvality ovzduší. První výzva tzv. kotlíkových dotací začala v červenci 2015, peníze na tyto dotace dostává magistrát od ministerstva životního prostředí.

Foto: Wild Center_@Flickr.com



"Praha proti smogu a znečištění ovzduší aktivně bojuje. Každý podobný projekt ministerstva životního prostředí nám v tom velmi pomáhá, pro mnohé domácnosti by jinak výměna kotlů byla nedosažitelná. Chceme pokračovat v nahrazování výroby tepla ze spalování uhlí za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů," uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).

Projekt je zaměřený na vlastníky rodinných domů, bytů nebo trvale obývaných staveb původně určených pro rekreaci, kteří k vytápění stále používají ekologicky nevyhovující kotel na pevná paliva a spadají do skupiny nízkopříjmových domácností.

Za peníze si mohou žadatelé pořídit místo běžného kotle na tuhá paliva například tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Na každé zařízení je možné čerpat jinou maximální částku. Nejvíce peněz magistrát obvykle rozdělí na výměnu kotlů za tepelná čerpadla a o něco méně na další druhy alternativních zdrojů tepla.

V předchozí čtvrté výzvě kotlíkových dotací si v hlavním městě podalo žádost o dotaci 103 žadatelů a schváleno bylo 82 žádostí. Z toho magistrát z různých administrativních důvodů pro nesplnění podmínek zatím vyřadil 21 žadatelů a další dva odstoupili na vlastní žádost. K dnešnímu dni tak město vyplatilo žadatelům, kteří splnili podmínky, 9,5 milionu Kč. Některým žadatelům ještě nevypršela lhůta na provedení realizace.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 6. 2023

Datum uveřejnění: 28.6.23

Poslední změna: 1.7.2023

