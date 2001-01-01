Zprávy z tisku
Začne platit zákon, který zavádí oblasti pro snazší budování OZE
Praha 29. července (ČTK) - V Česku budou moci vznikat oblasti, kde budou úřady ve zjednodušeném režimu schvalovat budování fotovoltaických a větrných elektráren. Takzvané akcelerační zóny pro solární elektrárny by měly vznikat zejména na dřívějších průmyslových plochách. Počítá s tím zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který v pátek vstupuje v účinnost. Zavádí také poplatek z větrných elektráren určený obcím. Sněmovna zákon schválila zrychleně začátkem června, o měsíc později ho přijal Senát.
Foto: Nature_Design@Pixabay.com
Cílem změn je podle ministerstva životního prostředí zvyšovat míru soběstačnosti ve vyrobené energii. Vzhledem k očekávanému zvyšování spotřeby elektřiny v průmyslu je podle ministerstva v bezpečnostním zájmu země posílit výrobu na českém území, a to zejména stavbou jaderných a obnovitelných zdrojů.
Předem vymezené podmínky v takzvaných akceleračních zónách mají podle ministerstva životního prostředí snížit administrativní zátěž investorů. Projekty, které budou v souladu s evropskou směrnicí, nebudou podléhat procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Jednodušší schvalování se bude týkat nejen samotných zdrojů elektřiny, ale i navazující infrastruktury, jako jsou transformátory, elektrická vedení nebo akumulátory.
Samotné vymezení akceleračních oblastí budou úřadu stanovovat na třech úrovních. Konkrétně půjde o územní plány obcí, dále v zásadách územního rozvoje krajů a na celostátní úrovni územním rozvojovým plánem. Konflikty mezi vznikem akcelerační zóny a rozvojovými plány obcí se nepředpokládají, protože oblasti pro obnovitelné zdroje budou muset vznikat přinejmenším 500 metrů od zastavěného území.
Po zřízení akceleračních zón dlouhodobě volají zastánci obnovitelných zdrojů. Podle nich Česko dlouhodobě zaostává ve výstavbě velkých solárních parků, které by se přitom v budoucnu měly stát důležitou součástí energetiky.
Poplatek z větrné elektrárny zavádí vložená novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Bude se odvíjet od množství vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu. Za jednu megawatthodinu takto vyrobené elektřiny bude provozovatel platit 50 korun a to se bude násobit místním koeficientem. Zákon stanoví koeficient jedna, ale obec ho bude moci snížit až na nulu. Sazba poplatku a výše koeficientu pak musí zůstat zachovány po celou dobu provozování větrné elektrárny.
Výnos z poplatku bude z 98 procent připadat obci, na jejímž území elektrárna stojí. Dvě procenta bude dostávat správce poplatku, kterým bude úřad obce s rozšířenou působností podle polohy elektrárny.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 7. 2025
