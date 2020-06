Z programu Nová zelená úsporám šlo dosud na projekty 6,8 miliardy

Praha 6. června (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) do konce roku 2019 proplatilo 33.654 žádostí částkou 6,81 miliardy korun. Aktivních žádostí, tedy schválených žádostí v různém stupni administrace, bylo 42.437 za 11,25 miliardy korun. Celkové zdroje programu pro období 2014 až 2021 MŽP odhaduje na 17,2 miliardy korun, téměř o deset miliard korun méně proti původním předpokladům. Vyplývá to z bilance NZÚ za rok 2019, kterou má ČTK k dispozici. V pondělí ji dostane pro informaci vláda. Dokument předloží ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Z programu mohou lidé čerpat peníze na projekty snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů, výstavbu nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a pořízení obnovitelných zdrojů energie do budov. NZÚ využívá peníze z výnosů z aukcí emisních povolenek, k dalším zdrojům mohou patřit veřejné a jiné prostředky.

Loni do programu dorazilo 12.898 žádostí za 3,26 miliardy korun. Aktivních bylo 10.745 s požadovanou výší podpory za téměř 2,7 miliardy korun. Úřad proplatil 9088 žádostí částkou 2,05 miliardy korun. V roce 2018 přišlo 9909 žádostí za více než 3,5 miliardy korun, proplacení se týkalo 7532 žádostí, a to obnosem 1,76 miliardy korun.

Bilance také zmiňuje možné zvýšení podpory z 1,35 miliardy korun na čtyři miliardy korun v příštím roce. Dokument uvádí, že MŽP má na posílení programu ze zákona nárok. Ke zdrojům do roku 2021 by tak přibylo více než 2,6 miliardy korun. Činily by 19,8 miliardy korun, tedy zhruba o sedm miliard méně oproti původnímu plánu. V roce 2013 byl stanoven na základě tehdejšího odhadu výnosů z dražeb emisních povolenek.

Podle odhadů v bilanci by z celkových 17,2 miliardy korun mělo jít 8,08 miliardy korun do rodinných domů, 2,4 miliardy do domů bytových, 4,1 miliardy budovám veřejného sektoru, na zhruba 860 milionů vyjdou administrativní náklady. Zbylé peníze míří na podprogramy, které přibyly v minulém roce - 1,5 miliardy korun na takzvaná adaptační a mitigační opatření a skoro 172 milionů korun na finanční záruky. Zatímco první novinka je podporou pro kraje, druhá je určena fyzickým osobám.

V materiálu jsou také odhady, jakých úspor v konečné spotřebě energie by jednotlivé segmenty měly díky dotacím dosáhnout. V přepočtu na aktivní i vyplacené žádosti do konce loňského prosince to u rodinných domů při alokaci zhruba 8,6 miliardy korun činí 4178 terajoulů (TJ). V případě bytových domů je to s částkou 0,52 miliardy korun 370 TJ a 416 TJ u budov veřejného sektoru s dotací 2,08 miliardy.

Podle materiálu byly díky NZÚ k prosinci 2019 sníženy emise oxidu uhličitého o téměř pět milionů tun za rok.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.6.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 6. června 2020

Poslední změna: 11. června 2020

Počet shlédnutí: 7